Nhận định Hamburger SV vs SC Freiburg - Bundesliga: Cơ hội cho đội khách tại Volksparkstadion SC Freiburg đối đầu Hamburger SV lúc 20h30 ngày 10/05/2026 tại Bundesliga. Đội khách được đánh giá cao nhờ phong độ ổn định và ưu thế vượt trội trong lịch sử đối đầu.

Trận đấu giữa Hamburger SV và SC Freiburg trong khuôn khổ vòng đấu Bundesliga sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 10/05/2026 tại sân vận động Volksparkstadion. Đây là thời điểm quan trọng để cả hai đội nỗ lực cải thiện vị trí khi mùa giải đang dần đi đến hồi kết.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, SC Freiburg đang đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 44 điểm, bám sát nhóm dự cúp châu Âu. Phong độ trong 5 trận gần nhất của họ khá ổn định với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Trái ngược với đối thủ, Hamburger SV hiện xếp vị trí thứ 12 với 34 điểm. Đội chủ nhà đang trải qua chuỗi phong độ đáng lo ngại khi chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất trong 5 vòng đấu gần đây, còn lại là 1 trận hòa và 3 thất bại.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) SC Freiburg 7 44 Thắng 2, hòa 1, thua 2 Hamburger SV 12 34 Thắng 1, hòa 1, thua 3

Phân tích hiệu suất thi đấu

Hamburger SV đã trải qua 32 trận đấu ở mùa giải năm nay. Hàng công của họ ghi được 36 bàn (trung bình 1,1 bàn/trận), nhưng hàng thủ lại để lọt lưới tới 51 bàn (trung bình 1,6 bàn/trận). Tại thánh địa Volksparkstadion, đội bóng này cũng chỉ giành được 5 chiến thắng sau 16 trận sân nhà.

Phía bên kia chiến tuyến, SC Freiburg sở hữu các chỉ số ấn tượng hơn với 45 bàn thắng sau 32 trận. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự của đội khách vẫn là dấu hỏi khi họ đã để thủng lưới 53 bàn. Trên sân khách, Freiburg có thành tích 4 trận thắng sau 16 chuyến hành quân từ đầu mùa.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Thống kê đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía SC Freiburg. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Freiburg giành tới 4 chiến thắng. Trận thua duy nhất của họ trước Hamburger SV đã diễn ra từ tháng 4/2018. Ở lần gặp nhau gần nhất vào tháng 1/2026, Freiburg cũng đã vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1.

Danh sách cầu thủ vắng mặt

Cả hai huấn luyện viên đều đang đau đầu với bài toán nhân sự do chấn thương:

Đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của R. Glatzel (chấn thương bắp chân) và A. Rossing-Lelesiit (chấn thương cổ chân). Khả năng ra sân của M. Muheim vẫn còn đang bị nghi ngờ. SC Freiburg: Danh sách vắng mặt kéo dài với P. Osterhage (đầu gối), M. Rosenfelder (gân kheo) và Y. Suzuki (gãy xương đòn). Trường hợp của J. Beste vẫn chưa xác định rõ khả năng thi đấu.

Dự đoán kết quả trận đấu

Phân tích các dữ liệu chuyên sâu cho thấy SC Freiburg đang chiếm ưu thế lớn trong trận đấu này. Khả năng giành chiến thắng hoặc ít nhất là một trận hòa của đội khách lên tới 90% (45% thắng và 45% hòa). Trong khi đó, Hamburger SV chỉ có 10% cơ hội giữ lại trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà.

Về số lượng bàn thắng, các chuyên gia nhận định đây có thể là một trận đấu chặt chẽ với dự đoán mỗi đội ghi dưới 2,5 bàn thắng. Lựa chọn an toàn cho trận đấu này là phương án cơ hội kép: Hòa hoặc SC Freiburg thắng.