Nhận định Hàn Quốc vs Uruguay: Khách quyết chặn đà sa sút Chạm trán Hàn Quốc lúc 18h00 ngày 28/09/2026, Uruguay đặt mục tiêu tìm lại niềm vui chiến thắng sau chuỗi ba trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua trước đối thủ.

Cuộc so tài giữa Hàn Quốc và Uruguay diễn ra lúc 18h00 ngày 28/09/2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đại diện Nam Mỹ. Bước vào màn đọ sức này, nhiệm vụ trọng tâm của đội khách không gì khác ngoài việc chặn đứng đà trượt dốc để tìm lại quỹ đạo tích cực.

Uruguay đối mặt áp lực phải chặn đà sa sút

Áp lực đang đè nặng lên Uruguay khi phong độ gần đây xuất hiện dấu hiệu chững lại rõ rệt. Trong ba trận đấu gần nhất, đội bóng Nam Mỹ chưa thể giành được chiến thắng nào, với chuỗi thành tích gồm một thất bại trước khi trải qua hai trận hòa liên tiếp.

Sự thiếu ổn định ở các thời điểm quyết định khiến Uruguay đánh rơi những điểm số quan trọng. Để đảo ngược tình thế, ban huấn luyện đội bóng cần nhanh chóng gia cố sự chắc chắn nơi hậu tuyến, đồng thời cải thiện hiệu quả ở khâu chuyển hóa cơ hội nhằm tìm lại mạch ca khúc khải hoàn.

Hàn Quốc và nỗ lực tìm lại sự ổn định

Ở phía bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc cũng đang trải qua giai đoạn biến động về mặt phong độ. Đội bóng xứ kim chi vừa phải nhận hai trận thua liên tiếp ở những lần ra sân gần nhất, cho thấy những lỗ hổng cần sớm được khắc phục.

Tuy nhiên, sự nguy hiểm của Hàn Quốc là điều không thể xem nhẹ. Ngay trước chuỗi hai trận thất bại kể trên, họ từng thể hiện phong độ ấn tượng với mạch ba chiến thắng liên tiếp. Khả năng bùng nổ trở lại của đại diện châu Á vẫn sẽ là thách thức đáng kể đối với hàng thủ đội khách.

Điểm tựa đối đầu nghiêng về phía đội khách

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, Uruguay vẫn có lý do để tự tin. Trong bốn lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, đại diện Nam Mỹ chiếm ưu thế rõ nét khi giành được hai chiến thắng, hòa một trận và chỉ để đối phương vượt qua một lần.

Lợi thế tâm lý từ lịch sử đối đầu sẽ là điểm tựa tinh thần quý giá để Uruguay bước vào trận đấu với sự chủ động. Dù vậy, trước một Hàn Quốc luôn thi đấu đầy quyết tâm, đại diện Nam Mỹ cần duy trì sự tập trung tối đa nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu chấm dứt chuỗi trận nghèo nàn.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Hàn Quốc · 1 thắng 1 hòa Uruguay · 2 thắng Hàn Quốc 1 - 2 Uruguay URU Uruguay 0 - 0 Hàn Quốc Hòa Hàn Quốc 2 - 1 Uruguay HQ Uruguay 2 - 1 Hàn Quốc URU

Hàn Quốc 5 trận gần nhất T B B T T 5 Trận 3-0-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 5 Thủng lưới Uruguay 5 trận gần nhất B B H H H 3 Trận 0-2-1 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 4 Thủng lưới