Về Báo Hà Tĩnh

Nhận định Hapoel Beer Sheva vs Dinamo Zagreb: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể16/09/2026 21:39

Hapoel Beer Sheva đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài căng thẳng cùng Dinamo Zagreb trên sân vận động Superbet Arena - Giulesti.

Hapoel Beer Sheva đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng đến mục tiêu tích lũy điểm số quan trọng khi tiếp đón Dinamo Zagreb vào lúc 02:00 ngày 17/09/2026 trên sân vận động Superbet Arena - Giulesti. Màn chạm trán giữa hai câu lạc bộ đang liền kề nhau trên bảng xếp hạng hứa hẹn tạo nên thế trận chặt chẽ và giằng co quyết liệt.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Cả hai đội bóng bước vào cuộc đối đầu này với tâm thế thận trọng cao độ khi chưa bên nào tạo ra được sự bứt phá. Dinamo Zagreb hiện đứng ở vị trí thứ 12 với 0 điểm, trong khi Hapoel Beer Sheva bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 13 cũng với 0 điểm.

Sự tương đồng về điểm số khiến cuộc so tài tại Superbet Arena - Giulesti trở thành bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho tham vọng của đôi bên. Với cục diện cân bằng hiện tại, mục tiêu giữ vững cự ly đội hình và chắt chiu từng cơ hội sẽ là ưu tiên hàng đầu của cả hai ban huấn luyện.

Thành tích trong 2 lần chạm trán gần nhất

Xét ở 2 lần so tài gần đây nhất giữa hai bên, Dinamo Zagreb đang nắm giữ chút ưu thế về thành tích thi đấu. Đội bóng này giành được 1 trận thắng và 1 trận hòa. Ngược lại, Hapoel Beer Sheva có 1 trận hòa và để thua 1 trận, qua đó chưa thể có được niềm vui trọn vẹn khi đối đầu đại diện đến từ Zagreb.

Kết quả từ 2 trận đấu trước là cơ sở để Dinamo Zagreb nhập cuộc với sự tự tin nhất định. Dẫu vậy, việc thi đấu trên sân khách đòi hỏi họ phải thi đấu tập trung trước một Hapoel Beer Sheva đang khát khao tạo nên sự chuyển biến tích cực.

Nhận định thế trận và cục diện chuyên môn

Dựa trên tương quan lực lượng và vị trí hiện tại, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với nhịp độ thăm dò trong những phút đầu. Dinamo Zagreb có xu hướng kiểm soát nhịp điệu ở khu trung tuyến nhằm hạn chế các đợt lên bóng nhanh của đối thủ.

Bên phía đối diện, Hapoel Beer Sheva cần duy trì hệ thống phòng ngự kín kẽ, ưu tiên sự an toàn trước vòng cấm trước khi tìm kiếm thời cơ chuyển đổi trạng thái. Sự chặt chẽ từ cả hai phía có thể biến trận cầu thành một cuộc đấu trí giằng co, nơi bất kỳ khoảnh khắc lơ là nào cũng có thể định đoạt cục diện.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Hapoel Beer Sheva · 0 thắng1 hòaDinamo Zagreb · 1 thắng
01/08/2018
Hapoel Beer Sheva
2 - 2
Dinamo Zagreb
Hòa
25/07/2018
Dinamo Zagreb
5 - 0
Hapoel Beer Sheva
DZ
Hapoel Beer Sheva
5 trận gần nhất
TBHTB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Dinamo Zagreb
5 trận gần nhất
BTTHB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Anderlecht000000TTTTT
2Ararat-Armenia000000TH
3AZ Alkmaar000000
8Celta Vigo000000
9Celtic000000
11Ferencvarosi TC000000TTHTH
12Dinamo Zagreb000000
13Hapoel Beer Sheva000000
141899 Hoffenheim000000
24NEC Nijmegen000000
25OFI000000TT
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Hapoel Beer Sheva
D. Biton (Heart Problems)
D. T. Diop (Red Card)
R. Levy (Off the roster)
Lucas Ventura (Inactive)
E. Peretz (Red Card)
I. Rotman (Inactive)
Y. Stoyanov (Off the roster)
D. Biton (Heart Problems)
Dinamo Zagreb
D. Beljo (Inactive)
R. Mudrazija (Off the roster)
I. Nevistic (Off the roster)
N. Nsoki (Off the roster)
S. Radeljic (Inactive)
A. Stojakovic (Off the roster)
P. Tabinas (Off the roster)
F. Topic (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Nhận định Hapoel Beer Sheva vs Dinamo Zagreb: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO