Nhận định Hellas Verona vs AC Milan - Serie A Cuộc đối đầu chênh lệch giữa AC Milan đang bám đuổi top đầu và Hellas Verona trong nhóm cầm đèn đỏ. Với lịch sử đối đầu áp đảo, Rossoneri được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm tại Stadio Marcantonio Bentegodi.

Trận đấu giữa Hellas Verona và AC Milan tại vòng đấu Serie A diễn ra vào lúc 20:00 ngày 19/04/2026. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất sống còn đối với đội chủ nhà trong cuộc đua trụ hạng, trong khi đội khách cần điểm để củng cố vị trí trong nhóm dự Champions League.

Vị thế đối lập trên bảng xếp hạng

Hiện tại, AC Milan đang cho thấy sức mạnh của một ứng cử viên top đầu, trong khi Hellas Verona đang lún sâu dưới đáy bảng xếp hạng. Khoảng cách 45 điểm giữa hai đội đã phản ánh rõ nét sự chênh lệch về trình độ và phong độ mùa này.

Đội Vị trí Điểm Phong độ AC Milan 3 63 Thắng 2, thua 3 Hellas Verona 19 18 Thắng 1, thua 4

Phân tích phong độ và hiệu suất lối chơi

Hellas Verona: Khủng hoảng hàng công

Đội chủ nhà đang trải qua một mùa giải cực kỳ khó khăn. Với chỉ 3 chiến thắng sau 32 vòng đấu, Hellas Verona đang là một trong những đội có tỷ lệ thắng thấp nhất giải. Hiệu suất ghi bàn của họ chỉ dừng lại ở mức 0,7 bàn/trận, trong khi hàng thủ phải nhận trung bình 1,7 bàn thua mỗi trận. Tại sân nhà Stadio Marcantonio Bentegodi, họ cũng mới chỉ có duy nhất 1 lần ca khúc khải hoàn từ đầu mùa.

AC Milan: Bản lĩnh của gã khổng lồ

Ngược lại, AC Milan vẫn duy trì được sự ổn định cần thiết. Rossoneri đã giành được 18 chiến thắng sau 32 trận, trong đó có tới 9 trận thắng trên sân khách. Hàng công của Milan nổ súng đều đặn với hiệu suất 1,5 bàn/trận, đồng thời hàng thủ chơi khá chắc chắn khi chỉ để lọt lưới trung bình 0,8 bàn mỗi trận. Phong độ xa nhà ấn tượng là cơ sở để thầy trò HLV Milan tự tin trong chuyến hành quân này.

Lịch sử đối đầu: Sự áp đảo tuyệt đối

Lịch sử đang ủng hộ hoàn toàn đội bóng thành Milan. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, AC Milan giành chiến thắng tuyệt đối cả 5 trận, ghi được 9 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Cụ thể:

28/12/2025: AC Milan 3 - 0 Hellas Verona

16/02/2025: AC Milan 1 - 0 Hellas Verona

21/12/2024: Hellas Verona 0 - 1 AC Milan

17/03/2024: Hellas Verona 1 - 3 AC Milan

23/09/2023: AC Milan 1 - 0 Hellas Verona

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Hellas Verona sẽ thiếu vắng nhân tố quan trọng S. Serdar do chấn thương đầu gối. Việc mất đi nhân sự ở khu trung tuyến khiến khả năng đánh chặn của đội chủ nhà vốn đã yếu nay càng trở nên mỏng manh trước các ngôi sao tấn công bên phía Milan.

Về phía AC Milan, đội hình của họ đang ở trạng thái lý tưởng khi không ghi nhận ca chấn thương nào đáng kể. Với thực lực vượt trội, Milan dự kiến sẽ chủ động áp đặt thế trận ngay từ đầu. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ giành điểm của AC Milan lên tới 90% (bao gồm thắng và hòa), trong khi cơ hội gây bất ngờ của Hellas Verona chỉ vỏn vẹn 10%.

Dự đoán kết quả: AC Milan thắng.