Nhận định Hellas Verona vs Fiorentina - Serie A: Cuộc chiến sinh tồn tại Bentegodi Hellas Verona buộc phải giành điểm trước Fiorentina để thắp lại hy vọng trụ hạng trong bối cảnh cả hai đội đều đang gặp khủng hoảng về lực lượng và phong độ.

Hellas Verona sẽ bước vào cuộc tiếp đón Fiorentina tại sân vận động Stadio Marcantonio Bentegodi vào lúc 23:00 ngày 04/04/2026 trong một tâm thế không còn gì để mất. Với vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, đội chủ nhà đang đứng trước nguy cơ xuống hạng rõ rệt hơn bao giờ hết, trong khi Fiorentina cũng chưa thực sự an toàn ở nhóm cuối.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Trận đấu này được coi là "trận cầu 6 điểm" có ý nghĩa sống còn đối với Hellas Verona. Hiện tại, đội chủ nhà đang đứng thứ 19 với vỏn vẹn 18 điểm sau 30 vòng đấu. Thành tích của họ vô cùng nghèo nàn khi chỉ giành được 3 trận thắng, 9 trận hòa và để thua tới 18 trận. Hiệu suất ghi bàn của Verona cũng ở mức báo động với chỉ 0.7 bàn/trận, trong khi hàng thủ đã để lọt lưới tới 52 lần.

Phía bên kia chiến tuyến, Fiorentina đang xếp vị trí thứ 16 với 29 điểm. Dù có vị thế tốt hơn nhưng phong độ của "The Viola" cũng không mấy ấn tượng. Họ đã thắng 6, hòa 11 và thua 13 trận sau 30 vòng đấu. Đáng chú ý, Fiorentina có xu hướng chơi thận trọng khi thi đấu xa nhà với 3 trận thắng và 5 trận hòa trên sân khách mùa này.

Đội Vị trí Điểm Thống kê thắng - hòa - thua Fiorentina 16 29 thắng 6, hòa 11, thua 13 Hellas Verona 19 18 thắng 3, hòa 9, thua 18

Lịch sử đối đầu: Ưu thế thuộc về đội chủ nhà

Dù đang ở vị thế thấp hơn trên bảng xếp hạng, nhưng lịch sử đối đầu gần đây lại đang ủng hộ Hellas Verona. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Verona đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 0 và chỉ để thua 2 trận trước Fiorentina. Đặc biệt, ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 12/2025, Verona đã gây bất ngờ khi đánh bại Fiorentina ngay trên sân khách với tỷ số 2-1.

14/12/2025: Fiorentina 1 - 2 Hellas Verona

23/02/2025: Hellas Verona 1 - 0 Fiorentina

10/11/2024: Fiorentina 3 - 1 Hellas Verona

05/05/2024: Hellas Verona 2 - 1 Fiorentina

17/12/2023: Fiorentina 1 - 0 Hellas Verona

Tình hình lực lượng: Cả hai cùng tổn thất

Cả hai đội bóng đều đang phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải trước giờ bóng lăn. Hellas Verona chắc chắn thiếu vắng sự phục vụ của A. Bella-Kotchap do chấn thương đùi, S. Lovric gặp vấn đề về cơ và S. Serdar dính chấn thương đầu gối. Khả năng ra sân của hậu vệ D. Bradaric vẫn còn đang bỏ ngỏ do đau cơ.

Trong khi đó, Fiorentina hành quân tới Bentegodi mà không có T. Lamptey do chấn thương đầu gối. Một loạt trụ cột khác như Dodo, R. Mandragora, M. Solomon và thủ thành L. Lezzerini đều đang trong tình trạng bỏ ngỏ khả năng ra sân. Việc thiếu vắng nhiều quân bài quan trọng có thể khiến lối chơi của Fiorentina trở nên thiếu đột biến.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Dựa trên các số liệu thống kê, Fiorentina vẫn là đội được đánh giá cao hơn đôi chút với tỷ lệ giành chiến thắng khoảng 45%. Tuy nhiên, khả năng một trận hòa cũng được dự báo ở mức tương đương (45%). Hellas Verona với lợi thế sân nhà và tinh thần không còn đường lui chắc chắn sẽ chơi phòng ngự lùi sâu và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công.

Nhìn chung, đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ khi cả hai đội đều không muốn mắc sai lầm. Với hiệu suất ghi bàn thấp của cả chủ và khách, kịch bản về một trận đấu ít bàn thắng là rất dễ xảy ra.

Dự đoán kết quả: Fiorentina thắng hoặc Hòa.

Cập nhật đội hình lúc 22:31 04/04/2026

Đội hình chính thức

Hellas Verona

Sơ đồ: 3-5-2

HLV: Paolo Sammarco

Đội hình xuất phát:

1. Lorenzo Montipò (G)

15. Victor Nelsson (D)

5. Andrias Edmundsson (D)

3. Martin Frese (D)

2. Daniel Oyegoke (M)

11. Jean-Daniel Akpa Akpro (M)

63. Roberto Gagliardini (M)

24. Antoine Bernede (M)

7. Rafik Belghali (M)

18. Kieron Bowie (F)

16. Gift Orban (F)

Dự bị:

70. Fallou Cham

73. Mutassim Al-Musrati

12. Domagoj Bradarić

94. Giacomo Toniolo

36. Cheikh Niasse

41. Isaac

14. Pol Lirola

25. Daniel Mosquera

9. Amin Sarr

34. Simone Perilli

19. Tobias Slotsager

10. Tomáš Suslov

6. Nicolás Valentini

21. Abdou Harroui

Fiorentina

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Paolo Vanoli

Đội hình xuất phát:

43. David De Gea (G)

15. Pietro Comuzzo (D)

5. Marin Pongračić (D)

6. Luca Ranieri (D)

21. Robin Gosens (D)

80. Giovanni Fabbian (M)

44. Nicolò Fagioli (M)

27. Cher Ndour (M)

17. Jack Harrison (F)

20. Moise Kean (F)

10. Albert Guðmundsson (F)

Dự bị: