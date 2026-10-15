Nhận định HNK Hajduk Split vs Ajax: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu HNK Hajduk Split đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Họ tiếp Ajax trên sân Stadion Poljud lúc 23h45 ngày 15/10/2026.

HNK Hajduk Split đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với phong độ thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà bước vào cuộc tiếp đón Ajax trên sân Stadion Poljud lúc 23h45 ngày 15/10/2026 với tâm thế của một đội đang lên.

HNK Hajduk Split: chuỗi thắng làm nền cho tham vọng

Trong 5 trận gần nhất, HNK Hajduk Split thắng 4 trận và thua 1 trận. Đội bóng này thắng trận mới nhất, thua ở trận trước đó, rồi trước đó nữa là chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Phong độ ấy giúp đội chủ nhà tự tin hơn khi đối đầu một đối thủ có tên tuổi lớn. Tỷ lệ thắng cao cho thấy họ đang duy trì được sự ổn định cần thiết trong cuộc đua nhóm đầu, dù chuỗi này từng bị ngắt quãng bởi một trận thua.

Ajax: ổn định nhưng thiếu sự bứt phá

Ngược lại, Ajax có 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Đáng chú ý, hai trận gần nhất của đội khách đều kết thúc với kết quả hòa, cho thấy họ đang chững lại sau hai chiến thắng trước đó.

Việc chưa tìm lại được mạch thắng là điểm đáng lưu ý với Ajax khi phải hành quân đến Stadion Poljud. Tuy vậy, họ vẫn là đội không dễ bị đánh bại, khi chỉ thua 1 trong 5 trận vừa qua.

Bảng xếp hạng: hai đội cùng khởi đầu từ mốc 0 điểm

Trên bảng xếp hạng, Ajax đang đứng thứ 9 và HNK Hajduk Split đứng thứ 14. Cả hai đội cùng có 0 điểm, nên mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi đáng kể vị trí của họ.

Khoảng cách 5 bậc giữa hai đội chưa phản ánh sự chênh lệch về điểm số. Vì vậy, trận đấu này mang ý nghĩa lớn với cả hai bên trong việc định hình vị thế ngay từ những lượt đấu đầu tiên.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với phong độ đang lên, HNK Hajduk Split nhiều khả năng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà và sự hưng phấn từ chuỗi kết quả tích cực để chủ động tạo sức ép. Sự tự tin sau những chiến thắng gần đây là yếu tố đáng kể trong một cuộc đối đầu cân bằng.

Về phía Ajax, nhiệm vụ là chuyển hai trận hòa liên tiếp thành chiến thắng. Đội khách cần giữ được sự chắc chắn và tận dụng cơ hội để phá vỡ thế cân bằng, bởi một kết quả tích cực sẽ giúp họ củng cố vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Phong độ đang nghiêng về HNK Hajduk Split, trong khi Ajax có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng. Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang hưng phấn và một đội đang tìm lại nhịp thắng, nên khó có thể sớm ngã ngũ.

Lợi thế sân nhà và chuỗi thắng giúp đội chủ nhà có cơ sở để đặt nhiều kỳ vọng. Dù vậy, Ajax vẫn đủ sức tạo ra thử thách lớn tại Stadion Poljud.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất HNK Hajduk Split · 0 thắng 0 hòa Ajax · 0 thắng Ajax - HNK Hajduk Split Hòa

HNK Hajduk Split 5 trận gần nhất T B T T T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 14 Ghi (TB 3.5) 6 Thủng lưới Ajax 5 trận gần nhất H H T T B 6 Trận 5-1-0 T-H-B 22 Ghi (TB 3.7) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 2 Brighton 0 0 0 0 0 0 3 Monaco 0 0 0 0 0 0 … 8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 9 Ajax 0 0 0 0 0 0 10 Twente 0 0 0 0 0 0 … 13 CSKA Sofia 0 0 0 0 0 0 14 HNK Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 15 Pafos 0 0 0 0 0 0 … 24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại