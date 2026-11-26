Nhận định HNK Hajduk Split vs St. Truiden: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu HNK Hajduk Split đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém St. Truiden 1 điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Stadion Poljud.

HNK Hajduk Split đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội tiếp tục thu hẹp khoảng cách khi tiếp đón St. Truiden. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 trên sân Stadion Poljud. Hai đội đang cách nhau chỉ 1 điểm, nên kết quả của trận này có thể thay đổi cục diện ở nhóm giữa bảng.

Hajduk Split bám đuổi sát nút

Trên bảng xếp hạng, HNK Hajduk Split đang đứng hạng 13 với 6 điểm. St. Truiden xếp hạng 10 với 7 điểm, hơn đội chủ nhà đúng 1 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến cuộc chạm trán tại Poljud mang sức nặng lớn với cả hai.

Với đội chủ nhà, một chiến thắng sẽ giúp họ vượt qua đối thủ trực tiếp ngay trên bảng xếp hạng. Ngược lại, St. Truiden muốn giữ khoảng cách và không để đối phương áp sát.

Phong độ: Hajduk Split nhỉnh hơn

Ở 5 trận gần nhất, HNK Hajduk Split thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang có sự ổn định đáng kể và biết cách giành điểm số trong những thời điểm quan trọng. Chiến thắng ở trận mới nhất cũng giúp họ bước vào trận đấu với tinh thần tích cực.

Trong khi đó, St. Truiden thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách có trận gần nhất kết thúc với tỷ số hòa, nhưng hai trận thua ở giai đoạn cũ hơn vẫn là điểm trừ về mặt phong độ. Nhìn chung, đà thăng hoa đang nghiêng về phía Hajduk Split.

Điểm then chốt của trận đấu

Lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn là hai yếu tố giúp HNK Hajduk Split có thể chủ động tìm kiếm chiến thắng. Đội bóng này cần duy trì sự tập trung để biến những kết quả tích cực gần đây thành điểm số cụ thể trước một đối thủ đang xếp trên mình.

St. Truiden nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn, bởi họ đang có thành tích hòa nhiều hơn thắng ở các trận gần nhất. Một trận đấu chặt chẽ, nơi từng pha xử lý sai lầm có thể phải trả giá, là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhận định

Với khoảng cách chỉ 1 điểm trên bảng xếp hạng, đây là cuộc đối đầu mà cả hai đội đều có lý do để muốn giành trọn ba điểm. HNK Hajduk Split có phong độ tốt hơn cùng lợi thế sân nhà, trong khi St. Truiden sở hữu vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Trận đấu vì thế hứa hẹn là một cuộc giằng co hấp dẫn ở nhóm giữa bảng.

HNK Hajduk Split 5 trận gần nhất T H T B T 7 Trận 5-1-1 T-H-B 17 Ghi (TB 2.4) 8 Thủng lưới St. Truiden 5 trận gần nhất H T H B B 3 Trận 2-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T … 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T 10 St. Truiden 3 2 1 0 +3 7 H T T 11 Ajax 3 2 0 1 +6 6 T T B 12 Trabzonspor 3 2 0 1 +3 6 B T T 13 HNK Hajduk Split 3 2 0 1 +1 6 B T T 14 SC Freiburg 3 2 0 1 -1 6 T B T … 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại