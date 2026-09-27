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Nhận định Houston Dynamo vs Sporting Kansas City: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu

Văn Thể27/09/2026 02:36

Houston Dynamo đứng trước cơ hội thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu khi tiếp đón Sporting Kansas City trên sân BBVA Compass Stadium lúc 07:30 ngày 27/09.

Cuộc đối đầu giữa Houston Dynamo và Sporting Kansas City diễn ra lúc 07:30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động BBVA Compass Stadium mang ý nghĩa quan trọng với mục tiêu của đội chủ nhà. Với vị thế hiện tại trên bảng xếp hạng, Houston Dynamo đang có cơ sở vững chắc để tiếp tục bám đuổi vị trí dẫn đầu nếu giành trọn vẹn điểm số trên sân nhà.

Houston Dynamo và mục tiêu bám đuổi ngôi đầu

Houston Dynamo bước vào trận đấu này với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cùng 44 điểm. Vị trí cao trên bảng tổng sắp đem lại cho đội chủ sân BBVA Compass Stadium động lực lớn trong cuộc đua nhóm đầu, đồng thời tạo ra áp lực phải duy trì nhịp độ tích lũy điểm số.

Xét về phong độ gần đây, Houston Dynamo ghi nhận 1 trận thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua trong 5 vòng đấu gần nhất. Dù để chia điểm khá nhiều lần ở các lượt trận vừa qua, sự ổn định chung về mặt kết quả vẫn giúp họ duy trì vững chắc vị trí thứ 2 và sẵn sàng tạo sức ép lên đội đầu bảng.

Sporting Kansas City đối mặt thử thách trên sân khách

Ở phía đối diện, Sporting Kansas City đang trải qua giai đoạn thi đấu không mấy thuận lợi. Đội bóng này hiện đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 18 điểm, tạo ra khoảng cách đáng kể so với nhóm dẫn đầu.

Phong độ thi đấu của Sporting Kansas City trong thời gian qua cũng cho thấy nhiều dấu hiệu chững lại. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, đội khách chỉ giành được 1 chiến thắng và phải nhận tới 4 thất bại. Thành tích này khiến chuyến làm khách đến sân BBVA Compass Stadium trở thành thử thách nặng nề đối với họ.

Lợi thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Bên cạnh sự chênh lệch trên bảng xếp hạng, lịch sử chạm trán gần đây cũng đang ủng hộ Houston Dynamo. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội, Houston Dynamo chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Sporting Kansas City.

Với ưu thế về thứ hạng, thành tích đối đầu vượt trội cùng điểm tựa sân nhà BBVA Compass Stadium, Houston Dynamo nắm giữ nhiều yếu tố thuận lợi để làm chủ trận đấu, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng bám sát ngôi đầu bảng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Houston Dynamo · 2 thắng2 hòaSporting Kansas City · 1 thắng
02/08/2026
Sporting Kansas City
0 - 2
Houston Dynamo
HD
19/10/2025
Sporting Kansas City
0 - 0
Houston Dynamo
Hòa
01/06/2025
Houston Dynamo
1 - 3
Sporting Kansas City
SKC
12/05/2024
Sporting Kansas City
1 - 2
Houston Dynamo
HD
25/02/2024
Houston Dynamo
1 - 1
Sporting Kansas City
Hòa
Houston Dynamo
5 trận gần nhất
HBTHH
26
Trận
13-5-8
T-H-B
34
Ghi (TB 1.3)
30
Thủng lưới
Sporting Kansas City
5 trận gần nhất
BTBBB
25
Trận
5-3-17
T-H-B
29
Ghi (TB 1.2)
63
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps251546+3349TBTBT
2Houston Dynamo261358+444HBTHH
3St. Louis City261286+944TTHTH
14Minnesota United FC267811-729BBBBH
15Sporting Kansas City255317-3418BTBBB
Tình hình lực lượng
Houston Dynamo
M. Arana (International duty)
J. Maurer (Concussion)
A. Resch (Lower-Body Injury)
L. Foster (Inactive)
M. Saracchi (Lower-Body Injury)
M. Arana (International duty)
J. Maurer (Concussion)
A. Resch (Lower-Body Injury)
Sporting Kansas City
O. Blorian (Chest Injury)
Capita (Hamstring Injury)
J. Davis (Injury)
Diego Borges (Groin Injury)
I. James (Knee Injury)
O. Blorian (Chest Injury)
Capita (Hamstring Injury)
J. Davis (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Houston Dynamo vs Sporting Kansas City: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu
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