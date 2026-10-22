Nhận định Inter Club d'Escaldes vs Universitatea Craiova: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Inter Club d'Escaldes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhờ chuỗi thắng 3 trong 5 trận gần nhất, dù bảng xếp hạng ghi nhận đội đứng thứ 33. Trận đấu với Universitatea Craiova diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10 trên sân Estadi de la FAF.

Inter Club d'Escaldes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và cần một kết quả tốt để giữ nhịp. Đối thủ của họ là Universitatea Craiova, đội đang có phong độ rất cao. Trận đấu bắt đầu lúc 23h45 ngày 22/10/2026 trên sân Estadi de la FAF.

Inter Club d'Escaldes giữ nhịp bằng phong độ thất thường nhưng đầy nỗ lực

Năm trận gần nhất, Inter Club d'Escaldes thắng 3 trận và thua 2 trận. Đội cũng thắng ở trận mới nhất, nên bước vào cuộc đối đầu này với tinh thần tích cực.

Tuy nhiên, chuỗi kết quả của họ xen kẽ giữa thắng và thua. Điều đó cho thấy đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định cần thiết. Trên bảng xếp hạng, Inter Club d'Escaldes đứng thứ 33 với 0 điểm. Vì vậy mỗi kết quả tích cực đều có giá trị lớn trong nỗ lực tiến gần nhóm đầu.

Universitatea Craiova mang theo phong độ ấn tượng

Universitatea Craiova thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội cũng thắng ở trận mới nhất. Đó là một chuỗi kết quả giúp họ bước vào trận đấu với sự tự tin cao.

Trên bảng xếp hạng, Universitatea Craiova đứng thứ 21 với 1 điểm, cao hơn đối thủ 12 bậc. Phong độ gần đây của họ cho thấy đội khách có sự ổn định rõ rệt hơn chủ nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chuỗi kết quả xen kẽ, Inter Club d'Escaldes cần duy trì sự tập trung suốt 90 phút. Trên sân nhà, việc giữ kỷ luật và tận dụng thời điểm đối thủ lơi lỏng có thể là chìa khóa để họ tạo bất ngờ.

Ngược lại, Universitatea Craiova sẽ muốn phát huy mạch ít thất bại: họ chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn ở mọi khâu, đội khách hoàn toàn có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Nhận định

Về phong độ, Universitatea Craiova nhỉnh hơn với 4 trận thắng và 1 trận hòa, so với 3 trận thắng và 2 trận thua của đội chủ nhà. Dù vậy, Inter Club d'Escaldes vừa thắng ở trận gần nhất và có lợi thế sân nhà, nên vẫn có cơ sở để tạo ra một trận đấu cạnh tranh.

Cả hai đội đều cần điểm số để cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng. Đó là lý do trận đấu hứa hẹn diễn ra quyết liệt từ những phút đầu tiên.

Inter Club d'Escaldes 5 trận gần nhất T B T B T 5 Trận 3-1-1 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 4 Thủng lưới Universitatea Craiova 5 trận gần nhất T H T T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T … 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T … 20 Egnatia Rrogozhinë 1 0 1 0 0 1 H 21 Universitatea Craiova 1 0 1 0 0 1 H 22 Riga 1 0 1 0 0 1 H … 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B … 32 Pafos 1 0 0 1 -2 0 B 33 Inter Club d'Escaldes 1 0 0 1 -2 0 B 34 FC Iberia 1999 1 0 0 1 -2 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại