Nhận định Inter Miami vs Charlotte: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 53 điểm, kém Inter Miami 6 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 04:00 ngày 08/11/2026 tại Nu Stadium.

Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ có cơ hội thu hẹp khoảng cách ngay trên sân của Inter Miami. Đội khách đứng hạng 5 với 53 điểm, còn chủ nhà đang ở hạng 2 với 59 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 04:00 ngày 08/11/2026 tại Nu Stadium.

Charlotte áp sát nhóm dẫn đầu

Khoảng cách giữa hai đội hiện là 6 điểm. Inter Miami có lợi thế về thứ hạng, nhưng Charlotte không còn quá xa để tạo sức ép trực tiếp lên đối thủ. Với đội khách, một trận đấu trên sân của đội đang đứng thứ hai mang ý nghĩa lớn trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Phong độ: Inter Miami ổn định hơn, Charlotte đang lên

Inter Miami thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà thắng trận gần nhất, hòa trận liền trước và thua một trận trước đó, rồi có hai chiến thắng ở chặng đầu của chuỗi này.

Charlotte thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần đây. Tuy vậy, đà đi lên của họ khá rõ khi đội thắng cả hai trận gần nhất. Trước đó, đội khách có một trận thua, một trận hòa rồi lại thua, nên chuỗi chiến thắng hiện tại là tín hiệu tích cực về mặt tâm lý.

Thế đối đầu nghiêng về Inter Miami

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Inter Miami thắng 2, hòa 2 và Charlotte thắng 1. Chủ nhà nhỉnh hơn về thành tích đối đầu, nhưng hai trận hòa cho thấy Charlotte thường khiến đối thủ khó chịu. Cả hai đội đều đã biết rõ cách đối phương thi đấu.

Điểm then chốt của trận đấu

Inter Miami sở hữu thứ hạng cao hơn, nhiều điểm hơn và thành tích đối đầu tốt hơn. Họ cần giữ sự ổn định sau chuỗi kết quả có thắng, có hòa và có thua gần đây để không bị đội bám đuổi áp sát.

Ngược lại, Charlotte bước vào trận với hai chiến thắng liên tiếp gần nhất. Nếu duy trì được sự tự tin đó, đội khách hoàn toàn có thể biến trận đấu thành một thử thách thực sự cho chủ nhà.

Nhận định

Inter Miami được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ nhìn chung ổn định và thế đối đầu thuận lợi. Tuy nhiên, Charlotte đang có đà tốt và ở khoảng cách đủ gần để khiến trận đấu trở nên cân bằng. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý trong nhóm đầu bảng, nơi từng điểm số đều có giá trị.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Inter Miami · 2 thắng 2 hòa Charlotte · 1 thắng Charlotte 0 - 0 Inter Miami Hòa Charlotte 3 - 0 Inter Miami CHA Inter Miami 1 - 0 Charlotte IM Inter Miami 1 - 1 Charlotte Hòa Charlotte 1 - 2 Inter Miami IM

Inter Miami 5 trận gần nhất T H B T T 33 Trận 16-11-6 T-H-B 77 Ghi (TB 2.3) 56 Thủng lưới Charlotte 5 trận gần nhất T T B H B 33 Trận 15-8-10 T-H-B 63 Ghi (TB 1.9) 48 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 33 22 8 3 +44 74 T H T H T 2 Inter Miami 33 16 11 6 +21 59 T H B T T 3 New England Revolution 33 18 4 11 +9 58 B T T T T 4 Chicago Fire 33 16 7 10 +11 55 T H T B B 5 Charlotte 33 15 8 10 +15 53 T T B H B 6 Philadelphia Union 33 13 8 12 +11 47 B H B H T …