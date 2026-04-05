Nhận định Inter vs AS Roma - Serie A: Thử thách tại Giuseppe Meazza Inter Milan đứng trước cơ hội củng cố ngôi đầu bảng Serie A khi tiếp đón một AS Roma đang khủng hoảng lực lượng trầm trọng với sự vắng mặt của các trụ cột như Paulo Dybala và Artem Dovbyk.

Trận đại chiến giữa Inter và AS Roma tại vòng đấu tới của Serie A đang thu hút sự chú ý lớn từ giới mộ điệu. Diễn ra vào lúc 01:45 ngày 06/04/2026 tại thánh địa Giuseppe Meazza, đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai biểu tượng của bóng đá Ý mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng xưng vương của Nerazzurri.

Vị thế trên bảng xếp hạng

Inter bước vào trận đấu này với tâm thế của đội cửa trên hoàn toàn. Hiện tại, đội bóng sọc xanh-đen đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng với 69 điểm sau 30 trận đấu. Trong khi đó, AS Roma đang nỗ lực bám đuổi nhóm dự Champions League khi đứng ở vị trí thứ 6 với 54 điểm.

Đội Vị trí Điểm số Phong độ (5 trận gần nhất) Inter 1 69 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 AS Roma 6 54 Thắng 2, Thua 2, Hòa 1

Phân tích phong độ và những con số thống kê

Inter: Pháo đài Giuseppe Meazza

Đoàn quân của huấn luyện viên Inter đang duy trì một hiệu suất đáng nể. Trong số 22 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 11 trận thắng được thực hiện ngay tại sân nhà. Sức mạnh tấn công của Inter là không thể phủ nhận với tổng cộng 66 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình 2.2 bàn mỗi trận. Đáng chú ý, hệ thống phòng ngự của họ cũng hoạt động cực kỳ hiệu quả khi chỉ để lọt lưới 24 bàn, tương đương 0.8 bàn/trận.

AS Roma: Nỗi lo sân khách

Phía bên kia chiến tuyến, AS Roma đang cho thấy sự thiếu ổn định. Dù đã có 17 chiến thắng mùa này, nhưng có tới 7 trận thua trong số đó diễn ra trên sân khách. Hiệu suất ghi bàn của đội bóng áo bã trầu chỉ dừng lại ở mức 1.3 bàn/trận, một con số khiêm tốn nếu so với đội chủ nhà. Điểm sáng duy nhất của Roma là khả năng phòng ngự tương đương với Inter khi cũng chỉ để thủng lưới trung bình 0.8 bàn mỗi trận.

Lịch sử đối đầu: Sự áp đảo của Nerazzurri

Nhìn vào lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất, cán cân đang nghiêng hẳn về phía đội bóng thành Milan. Inter đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước AS Roma. Đáng chú ý, các trận đấu giữa hai đội thường diễn ra với kịch bản chặt chẽ, với 4/5 trận đấu gần đây kết thúc với tỷ số cách biệt tối thiểu 1-0.

19/10/2025: AS Roma 0 - 1 Inter

27/04/2025: Inter 0 - 1 AS Roma

21/10/2024: AS Roma 0 - 1 Inter

11/02/2024: AS Roma 2 - 4 Inter

30/10/2023: Inter 1 - 0 AS Roma

Tình hình lực lượng: Roma tổn thất nặng nề

Vấn đề lớn nhất của AS Roma trước thềm chuyến làm khách đến Milan chính là danh sách bệnh binh dài dặc. Đội khách sẽ thiếu vắng hàng loạt ngôi sao quan trọng như Artem Dovbyk (chấn thương háng), Paulo Dybala (chấn thương đầu gối), Lewis Ferguson (chấn thương cổ chân), cùng bộ đôi Manu Kone và Wesley Franca đều gặp vấn đề về cơ.

Về phía Inter, đội chủ nhà cũng có những thiếu sót nhất định khi Yann Bisseck vắng mặt vì chấn thương đùi và Carlos Augusto không thể ra sân do đã nhận đủ số thẻ vàng. Tuy nhiên, so với đối thủ, lực lượng của Inter vẫn dày dạn và ổn định hơn nhiều.

Dự đoán chiến thuật và nhận định

Với ưu thế sân nhà và lực lượng vượt trội, Inter được dự đoán sẽ là đội kiểm soát thế trận. Khả năng cao đội chủ nhà sẽ chơi ép sân ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng sớm. Ngược lại, với việc thiếu vắng các mũi nhọn tấn công chủ lực, AS Roma nhiều khả năng sẽ chọn lối đá phòng ngự lùi sâu và chờ đợi cơ hội từ những tình huống cố định.

Các chuyên gia đánh giá khả năng giành chiến thắng của Inter là 45%, tương đương với tỷ lệ hòa 45%, trong khi cơ hội thắng cho AS Roma chỉ là 10%. Đây được dự báo là một trận đấu khó khăn cho đội khách trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Dự đoán kết quả: Inter thắng hoặc Hòa.

Cập nhật đội hình lúc 01:30 06/04/2026

Đội hình chính thức

Inter

Sơ đồ: 3-5-2

HLV: Cristian Chivu

Đội hình xuất phát:

1. Yann Sommer (G)

25. Manuel Akanji (D)

15. Francesco Acerbi (D)

95. Alessandro Bastoni (D)

2. Denzel Dumfries (M)

23. Nicolò Barella (M)

20. Hakan Çalhanoğlu (M)

7. Piotr Zieliński (M)

32. Federico Dimarco (M)

10. Lautaro Martínez (F)

9. Marcus Thuram (F)

Dự bị:

13. Josep Martínez

36. Matteo Darmian

12. Raffaele Di Gennaro

14. Ange-Yoan Bonny

8. Petar Sučić

94. Francesco Pio Esposito

6. Stefan de Vrij

17. Andy Diouf

16. Davide Frattesi

22. Henrikh Mkhitaryan

11. Luís Henrique

43. Matteo Cocchi

AS Roma

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Piero Gasperini Gian

Đội hình xuất phát:

99. Mile Svilar (G)

23. Gianluca Mancini (D)

5. Evan Ndicka (D)

22. Mario Hermoso (D)

2. Devyne Rensch (M)

4. Bryan Cristante (M)

61. Niccolò Pisilli (M)

19. Zeki Çelik (M)

18. Matías Soulé (F)

7. Lorenzo Pellegrini (F)

14. Donyell Malen (F)

Dự bị: