Nhận định Inter vs Cagliari - Serie A: Thử thách tại Giuseppe Meazza Inter Milan đứng trước cơ hội nới rộng khoảng cách trên đỉnh bảng khi tiếp đón Cagliari, đội bóng đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng tại vòng 33 Serie A.

Trận đấu giữa Inter và Cagliari trong khuôn khổ Serie A sẽ diễn ra vào lúc 01:45 ngày 18/04/2026 tại sân vận động Stadio Giuseppe Meazza. Đây là cuộc đối đầu mang tính chất trái ngược hoàn toàn về vị thế khi đội chủ nhà đang hướng tới chức vô địch, trong khi đội khách đang nỗ lực tích lũy từng điểm số để trụ lại giải đấu hàng đầu Italy.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Inter Milan hiện đang ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng với 75 điểm sau 32 trận đấu. Đội bóng thành Milan đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành được 24 chiến thắng, trong đó có 12 trận thắng ngay tại thánh địa Giuseppe Meazza. Phong độ trong 5 trận gần nhất của Inter là thắng 2, hòa 2 và thua 1. Với hiệu suất ghi bàn ấn tượng đạt trung bình 2,3 bàn/trận, đội quân của đội chủ nhà được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho 3 điểm trọn vẹn.

Ngược lại, Cagliari đang đứng ở vị trí thứ 16 với 33 điểm, chỉ cách nhóm nguy hiểm một khoảng cách mong manh. Phong độ của đội khách đang ở mức báo động khi để thua 4 trong 5 trận gần nhất. Trên sân khách mùa này, Cagliari cũng mới chỉ giành được 3 chiến thắng sau 16 lần hành quân xa nhà, để thủng lưới trung bình 1,4 bàn mỗi trận.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Lịch sử đang nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Inter bất bại với 4 chiến thắng và chỉ để hòa duy nhất 1 trận. Đáng chú ý, ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 9/2025, Inter đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 ngay trên sân của Cagliari.

28/09/2025: Cagliari 0 - 2 Inter

12/04/2025: Inter 3 - 1 Cagliari

29/12/2024: Cagliari 0 - 3 Inter

15/04/2024: Inter 2 - 2 Cagliari

29/08/2023: Cagliari 0 - 2 Inter

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Cả hai đội đều đang đối mặt với những tổn thất về nhân sự quan trọng. Phía Inter, sự vắng mặt của chân sút chủ lực L. Martinez vì chấn thương là một bài toán khó. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự cũng thiếu vắng A. Bastoni và Y. Bisseck (chấn thương), cùng với P. Sucic đang phải thụ án treo giò do nhận đủ thẻ vàng.

Cagliari cũng không khá khẩm hơn khi mất M. Felici và R. Idrissi do chấn thương đầu gối nghiêm trọng. L. Mazzitelli và tiền đạo kỳ cựu L. Pavoletti cũng không thể góp mặt trong chuyến làm khách này. Những thiếu hụt này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng gây bất ngờ của đội bóng vùng Sardegna.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Mặc dù thiếu vắng Martinez, Inter vẫn được kỳ vọng sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận nhờ hàng tiền vệ cơ động và lối chơi áp đặt. Theo các chuyên gia, tỷ lệ giành chiến thắng của Inter được đánh giá ở mức 45%, ngang bằng với tỷ lệ một trận hòa. Tuy nhiên, với thực lực vượt trội và lợi thế sân nhà, đội bóng áo sọc xanh đen nhiều khả năng sẽ tìm được cách xuyên thủng hàng phòng ngự của Cagliari.

Dự đoán kết quả: Inter thắng.