Nhận định Inter vs Genoa: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Inter còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 3 với 29 điểm. Họ tiếp Genoa, đội xếp hạng 10, tại San Siro lúc 02:45 ngày 29/11/2026.

Inter còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu, và trận tiếp Genoa trên sân San Siro/Giuseppe Meazza là dịp để đội chủ nhà giữ nhịp trong nhóm đầu bảng. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 29/11/2026. Inter hiện xếp hạng 3 với 29 điểm, còn Genoa đứng thứ 10 với 16 điểm.

Inter muốn giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu

Với 29 điểm, Inter đang có vị thế tốt trên bảng xếp hạng và nằm trong nhóm cạnh tranh trực tiếp cho vị trí cao nhất. Muốn bám đuổi ngôi đầu, đội chủ nhà cần thắng những trận mà họ được đánh giá cao hơn về mặt thứ hạng. Trận gặp Genoa thuộc nhóm đó.

Khoảng cách 13 điểm giữa hai đội phản ánh sự chênh lệch về thành tích trong mùa giải này. Inter cũng sẽ thi đấu trên sân nhà, nơi họ thường nắm quyền chủ động.

Phong độ: Inter ổn định, Genoa đang lên

Trong 5 trận gần nhất, Inter thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận đấu gần đây nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy đội bóng đang giữ được tinh thần tích cực. Tuy nhiên, một trận hòa và một trận thua trong chuỗi này cho thấy Inter vẫn còn những lúc để mất điểm.

Trong khi đó, Genoa thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Đây là chuỗi kết quả đáng chú ý của một đội đang xếp ở nửa trên bảng xếp hạng. Trận gần nhất của Genoa cũng là một chiến thắng, nên đội khách sẽ đến Milano với tâm lý khá thoải mái.

Thế đối đầu nghiêng về Inter

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Inter thắng 4 trận, hòa 1 trận và Genoa chưa thắng lần nào. Xu hướng này cho thấy Genoa thường gặp khó khăn mỗi khi chạm trán Inter. Dù vậy, phong độ hiện tại của đội khách tốt hơn nhiều so với những gì lịch sử đối đầu thể hiện.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng, Inter nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Điều quan trọng với họ là duy trì sự tập trung trong cả hai hiệp và tránh để đối thủ có cơ hội tận dụng sai lầm. Một khởi đầu tốt sẽ giúp đội chủ nhà dễ dàng điều khiển cục diện.

Về phía Genoa, chuỗi thắng gần đây là nền tảng để đội khách chơi tự tin. Họ có thể chọn cách thi đấu chắc chắn, chờ cơ hội để gây bất ngờ. Nếu giữ được sự kỷ luật trong những phút đầu, Genoa hoàn toàn có thể khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn so với dự kiến.

Nhận định

Nhìn chung, Inter có lợi thế rõ rệt về thứ hạng, điểm số và thành tích đối đầu. Đây là cơ hội để họ củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng và giữ khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh ngôi đầu. Tuy nhiên, phong độ tốt của Genoa là lý do để đội chủ nhà không thể chủ quan. Một trận đấu kiểm soát tốt và hiệu quả sẽ giúp Inter đạt được mục tiêu bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Inter · 4 thắng 1 hòa Genoa · 0 thắng Inter 2 - 0 Genoa INT Genoa 1 - 2 Inter INT Inter 1 - 0 Genoa INT Genoa 2 - 2 Inter Hòa Inter 2 - 1 Genoa INT

Inter 5 trận gần nhất T H T T B 12 Trận 9-2-1 T-H-B 32 Ghi (TB 2.7) 17 Thủng lưới Genoa 5 trận gần nhất T B T T T 12 Trận 5-1-6 T-H-B 13 Ghi (TB 1.1) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 12 10 2 0 +19 32 T H T T T 2 AS Roma 12 9 3 0 +25 30 T T T T H 3 Inter 12 9 2 1 +15 29 H T B T T 4 AC Milan 12 8 3 1 +14 27 T T T B T … 9 Napoli 12 5 3 4 +5 18 T H B T H 10 Genoa 12 5 1 6 -3 16 T B T T T 11 Cagliari 12 5 1 6 -7 16 B T B B B …

Tình hình lực lượng Inter ✚ A. Bastoni (Muscle Injury) ✚ A. Bonny (Muscle Injury) ✚ H. Calhanoglu (Muscle Injury) Genoa ✚ L. Colombo (Knee Injury) ✚ L. Ostigard (Illness) ✚ T. Baldanzi (Inactive)