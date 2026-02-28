Nhận định Inter vs Genoa - Serie A: Thử thách cực đại tại Giuseppe Meazza Inter Milan tiếp đón Genoa trong bối cảnh phong độ hủy diệt với chuỗi toàn thắng. Trận đấu tại Giuseppe Meazza được dự báo sẽ là màn phô diễn sức mạnh của đội đầu bảng trước đối thủ đang chật vật ở nhóm dưới.

Vào lúc 02:45 ngày 01/03/2026, sân vận động Stadio Giuseppe Meazza sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu chênh lệch giữa Inter Milan và Genoa trong khuôn khổ vòng đấu Serie A. Đội chủ nhà đang cho thấy sức mạnh không thể ngăn cản trong cuộc đua vô địch, trong khi đội khách Genoa đang nỗ lực tích lũy từng điểm số để cải thiện vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Inter Milan đang độc chiếm ngôi đầu bảng với 64 điểm sau 26 vòng đấu. Đội bóng thành Milan thể hiện sự ổn định kinh ngạc khi giành trọn vẹn 5 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất tại giải quốc nội.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Inter 1 64 Thắng 5 trận liên tiếp Genoa 14 27 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2

Inter Milan – Sức mạnh tấn công và sự chắc chắn

Đội chủ nhà đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu với 62 bàn thắng ghi được (trung bình 2,4 bàn/trận) và hàng thủ kiên cố chỉ để lọt lưới 21 bàn. Tại sân nhà Giuseppe Meazza, Inter đã giành được 10 chiến thắng, cho thấy sự áp đảo hoàn toàn khi được chơi trước khán giả nhà.

Genoa – Hy vọng mong manh nơi đất khách

Ngược lại, Genoa đang đứng ở vị trí thứ 14 với 27 điểm. Thành tích sân khách của họ không thực sự ấn tượng với chỉ 2 trận thắng sau 26 vòng đấu đã qua. Với hiệu số bàn thắng bại âm (-5), hàng phòng ngự của Genoa sẽ phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn từ các chân sút thượng hạng bên phía Inter.

Lịch sử đối đầu gần đây

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Inter đang chiếm ưu thế với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Cụ thể:

15/12/2025: Genoa 1 - 2 Inter

23/02/2025: Inter 1 - 0 Genoa

17/08/2024: Genoa 2 - 2 Inter

05/03/2024: Inter 2 - 1 Genoa

30/12/2023: Genoa 1 - 1 Inter

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Cả hai đội đều đang đối mặt với những tổn thất về nhân sự quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính toán chiến thuật của các huấn luyện viên.

Inter Milan

A. Bastoni: Vắng mặt do đã nhận đủ thẻ vàng.

Vắng mặt do đã nhận đủ thẻ vàng. L. Martinez: Vắng mặt vì chấn thương bắp chân.

Vắng mặt vì chấn thương bắp chân. H. Calhanoglu: Bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương cơ.

Genoa

B. Norton-Cuffy: Vắng mặt vì chấn thương.

Vắng mặt vì chấn thương. S. Otoa: Khả năng ra sân chưa rõ ràng.

Khả năng ra sân chưa rõ ràng. B. Siegrist: Chấn thương ngón tay, bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

Nhận định và dự đoán kết quả

Dựa trên các thông số thống kê, Inter Milan được đánh giá có 50% khả năng giành chiến thắng, trong khi khả năng hòa cũng ở mức 50%. Đáng chú ý, dự báo cho thấy Genoa gần như không có cơ hội tạo nên bất ngờ với 0% tỷ lệ thắng tại Giuseppe Meazza lần này.

Dự đoán bàn thắng: Inter Milan được kỳ vọng sẽ ghi không quá 4,5 bàn, trong khi Genoa khó có thể ghi quá 2,5 bàn thắng. Lời khuyên cho trận đấu này là lựa chọn Inter giành chiến thắng trong một trận đấu có ít nhất từ 2 bàn thắng trở lên.