Nhận định Inter vs Juventus - Derby d'Italia rực lửa tại Serie A Inter Milan đang thống trị Serie A với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, trong khi Juventus hành quân tới Giuseppe Meazza với tổn thất nặng nề ở hàng tiền đạo.

02:45 ngày 15/02/2026 - Vòng đấu Serie A

Trận Derby d'Italia giữa Inter và Juventus luôn là tâm điểm của bóng đá Ý, nhưng cuộc đối đầu tại Giuseppe Meazza lần này mang ý nghĩa sống còn đối với cuộc đua vô địch. Inter đang cho thấy sự thống trị tuyệt đối, trong khi Juventus nỗ lực bám đuổi dù gặp nhiều bất lợi về lực lượng.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Đội chủ nhà Inter đang vững vàng ở ngôi đầu bảng với 58 điểm sau 24 vòng đấu. Phong độ của thầy trò huấn luyện viên Inter là cực kỳ ấn tượng khi họ sở hữu chuỗi 5 trận thắng liên tiếp tại Serie A. Ngược lại, Juventus hiện xếp thứ 4 với 46 điểm, kém đội đầu bảng 12 điểm. Phong độ của "Bà đầm già" có phần bất ổn hơn khi chỉ thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 lần ra sân gần nhất.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Inter 1 58 Thắng - Thắng - Thắng - Thắng - Thắng Juventus 4 46 Hòa - Thắng - Thắng - Thua - Thắng

Sức mạnh tấn công và khả năng phòng ngự

Inter không chỉ dẫn đầu về điểm số mà còn sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu. Với 57 bàn thắng ghi được (trung bình 2,4 bàn/trận), đội bóng áo sọc xanh-đen đang là nỗi khiếp sợ cho mọi hàng thủ. Đáng chú ý, hàng phòng ngự của họ cũng cực kỳ chắc chắn khi mới chỉ để lọt lưới 19 bàn từ đầu mùa.

Phía bên kia chiến tuyến, Juventus duy trì lối chơi thực dụng với hàng thủ chỉ để lọt lưới 20 bàn, con số tương đương với Inter. Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn của họ kém hơn hẳn với chỉ 41 bàn thắng (trung bình 1,7 bàn/trận). Việc thiếu hụt các chân sút chủ lực trong trận đấu tới chắc chắn sẽ khiến bài toán ghi bàn của Juventus thêm phần nan giải.

Lịch sử đối đầu: Sự cân bằng đầy kịch tính

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Juventus lại là đội nhỉnh hơn về kết quả đối đầu. Cụ thể:

13/09/2025: Juventus 4 - 3 Inter

17/02/2025: Juventus 1 - 0 Inter

27/10/2024: Inter 4 - 4 Juventus

05/02/2024: Inter 1 - 0 Juventus

27/11/2023: Juventus 1 - 1 Inter

Dù Inter đang có phong độ cao hơn, nhưng lịch sử cho thấy Juventus luôn biết cách gây khó khăn cho đối thủ truyền kiếp này với 2 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất.

Tình hình lực lượng: Juventus tổn thất nặng nề

Inter sẽ thiếu vắng sự phục vụ của hậu vệ D. Dumfries do chấn thương mắt cá chân. Đây là một mất mát đáng kể bên hành lang cánh phải nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội hình có chiều sâu.

Trong khi đó, Juventus đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng trên hàng công. Tiền đạo chủ lực D. Vlahovic chắc chắn vắng mặt vì chấn thương vùng bẹn, cùng với đó là sự vắng mặt của A. Milik. Khả năng ra sân của K. Thuram vẫn còn bỏ ngỏ sau khi gặp một va chạm nhẹ. Việc thiếu vắng cả hai trung phong tốt nhất sẽ buộc huấn luyện viên Juventus phải tìm kiếm những phương án tấn công thay thế đầy rủi ro.

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Dựa trên phong độ hủy diệt và lợi thế sân nhà Giuseppe Meazza, Inter được đánh giá có khả năng giành chiến thắng lên tới 45%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa cũng ở mức 45%, trong khi cơ hội thắng của Juventus chỉ vỏn vẹn 10%.

Với một Juventus sứt mẻ lực lượng, họ nhiều khả năng sẽ chủ động chơi phòng ngự lùi sâu để tìm kiếm một điểm. Tuy nhiên, trước áp lực khủng khiếp từ hàng công Inter, mục tiêu giữ sạch lưới sẽ là thử thách cực đại. Kịch bản Inter thắng hoặc ít nhất là một trận hòa được xem là khả thi nhất cho cuộc đại chiến này.