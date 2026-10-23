Nhận định Ipswich vs Nottingham Forest: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Ipswich đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 9 điểm, hạng 10. Nottingham Forest đứng hạng 19 với 5 điểm. Trận đấu diễn ra 02:00 ngày 24/10/2026 tại Portman Road.

Ipswich đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 9 điểm và đứng hạng 10. Họ tiếp đón Nottingham Forest, đội đang ở hạng 19 với 5 điểm, tại Portman Road lúc 02:00 ngày 24/10/2026. Khoảng cách 9 bậc trên bảng xếp hạng cho thấy hai đội đang đứng ở hai nấc khác nhau của mùa giải.

Ipswich bám sát nhóm đầu bằng phong độ thất thường

Với 9 điểm, Ipswich đang giữ vị trí hạng 10, một vị trí đủ gần để theo dõi nhóm dự cúp châu lục. Đây là nền tảng giúp đội chủ nhà bước vào trận đấu với tâm thế chủ động hơn so với đối thủ.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Ipswich chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận và thua 3 trận. Trận đấu mới nhất của họ kết thúc bằng thất bại, sau đó là một chiến thắng, rồi đến hai trận thua liên tiếp, và trận xa nhất trong chuỗi này là một chiến thắng.

Chuỗi kết quả xen kẽ thắng và thua như vậy cho thấy Ipswich có khả năng tạo ra điểm số trước các đối thủ, nhưng chưa giữ được nhịp độ đều đặn. Trận gặp Nottingham Forest vì thế là cơ hội để đội chủ nhà tìm lại sự ổn định ngay trên sân nhà.

Nottingham Forest mang theo chuỗi kết quả đáng lo

Nottingham Forest bước vào trận đấu trong tình thế khó khăn hơn. Đội đang đứng hạng 19 với 5 điểm, cách Ipswich 4 điểm. Phong độ của họ cũng không mấy khả quan: trong 5 trận gần nhất, Nottingham Forest thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận.

Đáng chú ý, cả 3 trận gần đây nhất của đội khách đều kết thúc bằng thất bại. Chiến thắng và trận hòa duy nhất nằm ở giai đoạn xa hơn trong chuỗi 5 trận. Điều này cho thấy Nottingham Forest đang đi xuống về kết quả và rất cần một cú hích để dừng đà sa sút.

Thế đối đầu nghiêng về Nottingham Forest

Dù đang ở vị thế kém hơn trên bảng xếp hạng, Nottingham Forest lại có lợi thế đáng kể trong lịch sử đối đầu gần đây. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Nottingham Forest thắng 3 trận, hòa 2 trận, còn Ipswich chưa thắng trận nào.

Con số này tạo ra một nghịch lý thú vị. Ipswich hơn về thứ hạng và điểm số, nhưng chưa tìm được cách đánh bại đối thủ này trong những lần chạm trán gần đây. Với đội chủ nhà, trận đấu còn mang ý nghĩa phá vỡ chuỗi không thắng trước Nottingham Forest.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt tâm lý, Ipswich có lý do để tự tin vì họ đang ở nhóm trên và thi đấu trên sân nhà. Nhưng phong độ thắng 2 thua 3 và thành tích đối đầu không có chiến thắng cũng là lời nhắc rằng họ chưa thể chủ quan.

Ngược lại, Nottingham Forest có động lực lớn để bứt khỏi vị trí hạng 19. Chuỗi 3 trận thua gần nhất sẽ gây áp lực, nhưng lịch sử đối đầu thuận lợi có thể là chỗ dựa tinh thần để đội khách thi đấu thoải mái hơn.

Nhìn chung, đây là cuộc gặp gỡ giữa một đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhưng phong độ chập chờn và một đội đang chật vật nơi cuối bảng nhưng có thế đối đầu tốt. Nếu Ipswich duy trì được sự tập trung và tận dụng lợi thế sân nhà, họ có cơ sở để tiến gần hơn nhóm đầu. Tuy nhiên, chuỗi kết quả đối đầu cho thấy Nottingham Forest hoàn toàn đủ khả năng gây khó khăn cho chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Ipswich · 0 thắng 2 hòa Nottingham Forest · 3 thắng Ipswich 2 - 4 Nottingham Forest NF Nottingham Forest 1 - 1 Ipswich Hòa Nottingham Forest 1 - 0 Ipswich NF Ipswich 1 - 1 Nottingham Forest Hòa Nottingham Forest 2 - 0 Ipswich NF

Ipswich 5 trận gần nhất B T B B T 7 Trận 3-0-4 T-H-B 11 Ghi (TB 1.6) 15 Thủng lưới Nottingham Forest 5 trận gần nhất B B B T H 7 Trận 1-2-4 T-H-B 5 Ghi (TB 0.7) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 7 7 0 0 +12 21 T T T T T 2 Arsenal 7 6 0 1 +6 18 T T B T T 3 Brighton 7 5 1 1 +18 16 T T T T H … 9 Hull City 7 2 3 2 +1 9 B H B H H 10 Ipswich 7 3 0 4 -4 9 B T B T B 11 Newcastle 7 2 2 3 -4 8 B B T B H … 18 Fulham 7 1 2 4 -3 5 T B H H B 19 Nottingham Forest 7 1 2 4 -4 5 B B B T H 20 Sunderland 7 1 1 5 -8 4 B B B B H

Tình hình lực lượng Ipswich ✚ S. Lukic (Groin Injury) ✚ J. Taylor (Knee Injury) ✚ S. Lukic (Groin Injury) ✚ J. Taylor (Knee Injury) Nottingham Forest ✚ Igor Jesus (Calf Injury) ✚ N. Savona (Knee Injury) ✚ Igor Jesus (Calf Injury) ✚ N. Savona (Knee Injury)