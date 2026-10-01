Nhận định Jagiellonia vs Ararat-Armenia: Màn so tài của hai đội vào phom Cả hai đội đều đang có phong độ cao khi Jagiellonia và Ararat-Armenia cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất, trước cuộc đối đầu lúc 02:00 ngày 16/10/2026.

Jagiellonia và Ararat-Armenia bước vào trận đấu lúc 02:00 ngày 16/10/2026 với tâm thế của hai đội đang vào phom. Mỗi bên đều thắng 3 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và thua 1 trận. Cuộc gặp tại Stadion Miejski w Białymstoku vì thế hứa hẹn là màn so tài cân bằng giữa hai đội cùng đang tự tin.

Jagiellonia: thắng 3 trong 5 trận gần nhất

Đội chủ nhà có chuỗi 5 trận gần nhất gồm 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Điểm đáng chú ý là thứ tự các kết quả. Jagiellonia từng có chuỗi thắng 2 trận liên tiếp, rồi đứt mạch bằng một trận hòa trước khi thắng tiếp.

Tuy nhiên, trận gần nhất của họ lại là một thất bại. Đây là dấu hỏi nhỏ về sự ổn định, dù tổng thể phong độ vẫn ở mức tích cực. Lợi thế thi đấu trên sân quen thuộc có thể giúp đội bóng nhanh chóng lấy lại nhịp.

Ararat-Armenia: ổn định và biết cách giành điểm

Đội khách cũng có thành tích tương tự: thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Tuy vậy, diễn biến của họ khác Jagiellonia. Ararat-Armenia vừa có trận hòa gần nhất, trước đó là chuỗi thắng 2 trận liên tiếp, rồi mới đến một trận thua và một chiến thắng.

Việc không để thua ở trận gần nhất cho thấy đội bóng này biết cách giữ điểm, và đó là tín hiệu tích cực trước chuyến làm khách.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện Jagiellonia đứng hạng 21 còn Ararat-Armenia xếp hạng 33, cả hai đều chưa có điểm. Khoảng cách thứ hạng giữa hai đội khá lớn, nhưng cùng ở mốc 0 điểm nên cả hai đều muốn có được kết quả tốt để khởi động hành trình.

Điểm then chốt của trận đấu

Với hai đội cùng mang phong độ cao, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội. Jagiellonia sẽ muốn xóa đi dư âm trận thua gần nhất ngay trước khán giả nhà. Ngược lại, Ararat-Armenia sẽ tìm cách duy trì mạch không thua ở trận gần nhất để tạo sức ép lên chủ nhà.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có đà thi đấu tương đồng, nên khó có đội nào chiếm ưu thế rõ rệt. Đội nào giữ được sự ổn định trong những khoảnh khắc then chốt sẽ có nhiều cơ hội giành điểm hơn.

Jagiellonia 5 Trận 3-1-1 T-H-B 10 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới Ararat-Armenia 5 trận gần nhất H T T B T

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 20 Hapoel Beer Sheva 1 0 1 0 0 1 H 21 Jagiellonia 1 0 0 1 -1 0 B 22 Real Sociedad 1 0 0 1 -1 0 B … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … 32 Marseille 1 0 0 1 -3 0 B 33 Ararat-Armenia 1 0 0 1 -3 0 B 34 Plzen 1 0 0 1 -3 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại