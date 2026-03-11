Nhận định Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC: Khách tiếp tục bay cao? Johor Darul Takzim FC thắng cả 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch thắng khi hành quân đến sân của Jeonbuk Motors lúc 17:00 ngày 03/11/2026 tại Jeonju World Cup Stadium.

Johor Darul Takzim FC đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận này khi tới sân của Jeonbuk Motors. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 03/11/2026 tại Jeonju World Cup Stadium. Trong khi đội khách đang hưng phấn, chủ nhà lại chưa tìm được nhịp thắng ổn định.

Johor Darul Takzim FC giữ mạch thắng hoàn hảo

Phong độ là điểm nhấn lớn nhất của đoàn quân Johor Darul Takzim FC. Họ đã thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự tự tin và tính ổn định đang ở mức cao.

Chuỗi thắng này cũng phản ánh trên bảng xếp hạng. Johor Darul Takzim FC hiện đứng thứ 4 với 7 điểm, nằm trong nhóm đầu và có lợi thế tinh thần trước chuyến làm khách.

Jeonbuk Motors khó tìm lại cảm giác thắng

Ở chiều ngược lại, Jeonbuk Motors có chuỗi kết quả kém thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Ba kết quả hòa gần đây nhất cho thấy Jeonbuk Motors không dễ bị đánh bại nhưng cũng chưa đủ sắc bén để giành trọn điểm.

Hiện Jeonbuk Motors đứng thứ 10 với 4 điểm, kém Johor Darul Takzim FC 3 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này khiến chủ nhà cần một chiến thắng để cải thiện vị thế và lấy lại niềm tin trước sân nhà.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với phong độ đang lên, Johor Darul Takzim FC nhiều khả năng sẽ giữ cách tiếp cận đã giúp họ thắng liên tiếp: chơi kỷ luật, tự tin và tận dụng tốt các cơ hội. Việc duy trì sự ổn định trong những khoảnh khắc then chốt sẽ quyết định khả năng nối dài mạch thắng của đội khách.

Phía Jeonbuk Motors, thử thách lớn nhất là biến những trận hòa thành điểm số trọn vẹn. Đội bóng đang có chuỗi hòa nên cần chuyển hóa thế trận tốt hơn để hạ gục đối thủ. Lợi thế sân nhà có thể là yếu tố giúp họ tạo sức ép ngay từ đầu trận.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Johor Darul Takzim FC đang là bên có thế mạnh hơn. Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp là nền tảng tinh thần đáng giá cho chuyến làm khách này.

Tuy nhiên, Jeonbuk Motors vẫn có động lực lớn để bứt lên khi đá trên sân nhà, và ba trận hòa liên tiếp cho thấy họ không dễ bị đánh bại. Câu hỏi đặt ra là liệu đội khách có tiếp tục bay cao, hay chủ nhà sẽ chặn đứng mạch thắng tại Jeonju World Cup Stadium.

Jeonbuk Motors 5 trận gần nhất H H H T B 3 Trận 1-1-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới Johor Darul Takzim FC 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 3 3 0 0 +10 9 T T T 2 Vissel Kobe 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Gamba Osaka 3 2 1 0 +5 7 H T T T 4 Johor Darul Takzim FC 3 2 1 0 +5 7 T T H 5 Beijing Guoan 3 2 1 0 +3 7 H T T … 9 Daejeon Citizen 3 1 1 1 0 4 B H T 10 Jeonbuk Motors 3 1 1 1 -1 4 H B T 11 Công an Hà Nội 3 1 0 2 -3 3 T B B T …