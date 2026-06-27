Thể thao Nhận định Jordan vs Argentina: Hàng thủ 3 trung vệ trước bài toán Messi Jordan vs Argentina lúc 9h00 ngày 28/06/2026 là trận đấu có sự chênh lệch lớn tại bảng J World Cup 2026. Argentina đã giành vé đi tiếp, còn Jordan phải tìm cách khép lại giải đấu bằng một màn trình diễn tích cực.

Argentina kiểm soát bóng, Jordan chờ phản công

Argentina nhiều khả năng vẫn là đội cầm bóng vượt trội. Với tỷ lệ kiểm soát trung bình 58% và độ chính xác chuyền bóng 90%, La Albiceleste có đủ nền tảng để áp đặt nhịp chơi.

Jordan chỉ đạt 38% kiểm soát bóng và 59% chuyền chính xác. Trước Argentina, đại diện châu Á khó chơi đôi công. Cách tiếp cận hợp lý nhất là kéo thấp đội hình, giữ khối 5 người khi phòng ngự và chờ những pha thoát lên của Musa Al-Taamari.

Messi là vấn đề lớn nhất với Jordan. Anh có thể lùi xuống giữa sân nhận bóng, kéo hậu vệ ra khỏi vị trí rồi mở khoảng trống cho Lautaro Martinez hoặc Almada. Nếu Jordan không giữ cự ly đủ tốt, các khoảng trống trước vòng cấm sẽ xuất hiện rất nhanh.

Thông tin trận Jordan vs Argentina

Nội dung Thông tin Thời gian 9h00 ngày 28/06/2026 Sân Levi's Stadium, Santa Clara Giải đấu Bảng J World Cup 2026 Trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9

Điểm mạnh của Argentina

Argentina đang có chuỗi 5 trận toàn thắng, ghi 15 bàn và không nhận bàn thua. Đây là thông số rất mạnh trước khi bước vào vòng knock-out.

Ngay cả khi xoay tua, Argentina vẫn sở hữu nhiều phương án tấn công. Lo Celso và Paredes có thể điều phối bóng, Almada tạo sự linh hoạt ở biên, còn Messi và Lautaro Martinez là bộ đôi đủ sức tạo ra khác biệt trong vòng cấm.

Điểm đáng sợ của Argentina là họ không cần tấn công quá vội. Đội bóng Nam Mỹ có thể luân chuyển bóng kiên nhẫn, kéo giãn hàng thủ Jordan rồi tăng tốc ở thời điểm phù hợp.

Jordan cần làm gì để tránh vỡ trận?

Jordan phải bảo vệ khu vực trước vòng cấm. Nếu Al-Rashdan và Al-Rawabdeh để Argentina thoải mái nhận bóng giữa các tuyến, hàng thủ ba trung vệ phía sau sẽ liên tục bị đặt vào tình huống nguy hiểm.

Al-Taamari là lối thoát quan trọng. Mỗi khi Jordan đoạt bóng, họ cần đưa bóng nhanh ra biên để tận dụng tốc độ của cầu thủ này. Tuy nhiên, trước hàng thủ Argentina chưa thủng lưới trong 5 trận gần nhất, cơ hội rõ ràng sẽ không nhiều.

Jordan cũng cần tránh nhận bàn thua sớm. Nếu Argentina mở tỷ số trong hiệp một, trận đấu có thể trở nên rất khó kiểm soát với đại diện châu Á.

Dự đoán chỉ số trận đấu

Jordan có khả năng ghi bàn khá đều trong chuỗi 12 trận gần nhất, nhưng đối thủ lần này quá chắc chắn. Argentina chưa nhận bàn thua nào tại World Cup 2026.

Dự đoán bàn thắng: 3-4 bàn.

Đội hình dự kiến

Jordan: Abulaila; Nasib, Al-Arab, Abu Dahab; Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Taamari, Olwan, Al-Mardi.

Argentina: E. Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Palacios, Almada; Messi, L. Martinez.

Nhận định tỷ số Jordan vs Argentina

Jordan có tinh thần thi đấu danh dự, nhưng Argentina vượt xa về chất lượng kiểm soát bóng, sự chắc chắn và khả năng kết thúc tình huống.

Nếu Messi tiếp tục được trao cơ hội ra sân, hàng thủ Jordan sẽ có một trận đấu rất vất vả. Argentina sáng cửa thắng cách biệt để hoàn tất vòng bảng với 9 điểm.

Dự đoán tỷ số: Jordan 0-3 Argentina.