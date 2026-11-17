Nhận định Jordan vs Úc: Đội khách tiếp tục duy trì ưu thế? Úc thường gây khó cho Jordan trong các lần chạm trán, thắng 4/5 lần gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 23h00 ngày 17/11/2026 tại Amman International Stadium.

Úc thường gây khó cho Jordan trong các lần chạm trán, và đó là điểm nhấn lớn nhất trước trận đấu lúc 23h00 ngày 17/11/2026 tại Amman International Stadium. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Úc thắng 4 trận, Jordan thắng 1 trận và hai đội chưa hòa lần nào.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra là đội khách có tiếp tục giữ được ưu thế hay Jordan sẽ tìm ra cách phá vỡ thế bất lợi kéo dài này.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Úc

Con số 4 trận thắng trong 5 lần gặp gần nhất cho thấy Úc có lợi thế rõ rệt về mặt tâm lý. Đội bóng này đã quen với cách vận hành của đối thủ và thường tìm được lời giải cho bài toán Jordan đặt ra.

Ngược lại, Jordan chỉ có một chiến thắng trong chuỗi này. Với đội chủ nhà, trận đấu không chỉ là cuộc cạnh tranh về chuyên môn mà còn là cơ hội để thay đổi một thế đối đầu đã lệch về một phía.

Phong độ: Jordan chưa tìm lại mạch thắng

Jordan đang có chuỗi kết quả không tích cực. Trong 4 trận gần nhất, đội hòa 2 trận và thua 2 trận, chưa có chiến thắng nào. Chuỗi này cho thấy Jordan đang gặp khó trong việc chuyển lối chơi thành kết quả.

Điều đó có thể khiến đội chủ nhà thận trọng hơn khi vào trận. Tuy nhiên, nếu không sớm tìm được bàn thắng hoặc sự chắc chắn ở hàng thủ, áp lực sẽ tăng dần theo thời gian trước một đối thủ từng đánh bại họ nhiều lần.

Úc: Bền bỉ hơn dù không quá thăng hoa

Phong độ của Úc ở 5 trận gần nhất gồm 1 trận thắng, 1 trận thua và 3 trận hòa. Trận gần nhất của đội là một chiến thắng, một tín hiệu tích cực trước giờ bước vào cuộc đối đầu này.

Việc hòa tới 3 trong 5 trận cho thấy Úc khó bị đánh bại nhưng cũng chưa thật sự bứt phá. Dù vậy, so với Jordan chưa thắng trận nào trong 4 lần ra sân gần nhất, đội khách đang có nền tảng kết quả ổn định hơn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Jordan, bài toán trước hết là sự cân bằng. Đội chủ nhà cần tạo ra cơ hội mà không để lộ khoảng trống phía sau, bởi Úc từng nhiều lần tận dụng thế trận để giành chiến thắng trong các lần gặp gần đây.

Về phía Úc, ưu tiên nhiều khả năng là duy trì sự chắc chắn và kiểm soát nhịp độ trận đấu. Một khởi đầu thuận lợi có thể giúp đội khách củng cố lợi thế tâm lý vốn đã có từ lịch sử đối đầu.

Nhận định

Xét về xu hướng, Úc nhỉnh hơn nhờ thành tích đối đầu vượt trội và phong độ gần đây ổn định hơn. Tuy nhiên, Jordan vẫn có động lực lớn để chấm dứt chuỗi kết quả không tích cực và thay đổi hình ảnh trong các lần chạm trán với đối thủ này.

Nếu Jordan giữ được kỷ luật và tận dụng tốt các tình huống, trận đấu hoàn toàn có thể diễn ra cân bằng hơn so với những gì lịch sử đối đầu gợi ý. Dù vậy, Úc vẫn là bên có nhiều lý do hơn để tin vào việc tiếp tục duy trì ưu thế.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Jordan · 1 thắng 0 hòa Úc · 4 thắng Úc 2 - 1 Jordan ÚC Úc 1 - 0 Jordan ÚC Jordan 0 - 1 Úc ÚC Úc 0 - 1 Jordan JOR Úc 5 - 1 Jordan ÚC

Jordan 5 trận gần nhất H H B B 6 Trận 0-4-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 11 Thủng lưới Úc 5 trận gần nhất T B H H H 5 Trận 1-2-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 7 Thủng lưới