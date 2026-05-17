Nhận định Juventus vs Fiorentina - Serie A Juventus đặt mục tiêu củng cố vị trí trong top 3 khi tiếp đón Fiorentina tại Allianz Stadium. Với phong độ sân nhà ấn tượng, Bà đầm già được đánh giá vượt trội so với đối thủ.

Cuộc đối đầu giữa Juventus và Fiorentina vào lúc 17h00 ngày 17/05/2026 được coi là một trong những trận cầu tâm điểm của vòng đấu Serie A. Trong khi Juventus đang nỗ lực bảo vệ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng để đảm bảo suất dự Champions League mùa tới, Fiorentina lại đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn khi ngụp lặn ở vị trí thứ 15.

Vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Juventus 3 68 Thắng 3, Hòa 2 Fiorentina 15 38 Thắng 1, Hòa 3, Thua 1

Juventus hiện đang sở hữu 68 điểm sau 36 vòng đấu, duy trì khoảng cách an toàn với các đội bám đuổi. Ngược lại, Fiorentina chỉ có 38 điểm và vẫn cần thêm những kết quả tích cực để chắc chắn trụ hạng trong bối cảnh mùa giải đang đi về những vòng cuối.

Phong độ và sức mạnh đội bóng

Juventus - Pháo đài Allianz Stadium

Đội bóng thành Turin đang biến sân nhà Allianz Stadium thành một pháo đài thực sự ở mùa giải năm nay. Trong tổng số 19 chiến thắng kể từ đầu mùa, có tới 10 trận được thực hiện tại đây. Đáng chú ý, Juventus mới chỉ để thua duy nhất 1 trận trên sân nhà sau 36 lần ra sân trên mọi mặt trận.

Hàng phòng ngự chính là điểm tựa lớn nhất của huấn luyện viên trưởng Juventus. Với hiệu số thủng lưới trung bình chỉ 0,8 bàn/trận, đây là một trong những hệ thống phòng thủ kiên cố nhất giải đấu. Khả năng kiểm soát trận đấu và tận dụng cơ hội của Juventus giúp họ duy trì được sự ổn định cần thiết trong cuộc đua top đầu.

Fiorentina - Bài toán hàng công thiếu hiệu quả

Trái ngược với đội chủ nhà, Fiorentina đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở cả hai đầu sân. Đội bóng áo tím mới chỉ giành được 8 chiến thắng mùa này, trong đó có 4 trận trên sân khách. Hiệu suất ghi bàn của họ khá thấp, chỉ đạt trung bình 1,1 bàn/trận, không đủ để bù đắp cho những sai lầm ở hàng phòng ngự (thủng lưới 1,4 bàn/trận).

Phong độ gần đây của Fiorentina cũng không mấy khả quan khi họ chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Việc phải thi đấu xa nhà trước một đối thủ mạnh như Juventus sẽ là thử thách cực đại cho đoàn quân của Florence.

Lịch sử đối đầu và lực lượng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Juventus đang chiếm ưu thế nhẹ với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại. Ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 11/2025, hai đội đã chia điểm trong một trận hòa kịch tính với tỷ số 1-1 tại sân của Fiorentina.

Tình hình lực lượng

Khả năng ra sân của J. Cabal và A. Milik vẫn còn bỏ ngỏ do các vấn đề về chấn thương cơ bắp. Đây là những tổn thất đáng kể cho chiều sâu đội hình của đội chủ nhà. Fiorentina: Đội khách sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Moise Kean do chấn thương bắp chân. Việc thiếu vắng Kean sẽ khiến hàng công vốn đã mỏng manh của Fiorentina càng thêm bế tắc.

Nhận định và dự đoán chiến thuật

Với lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình vượt trội, Juventus được dự đoán sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Các chuyên gia đánh giá cơ hội giành chiến thắng của đội chủ nhà lên tới 45%, trong khi khả năng Fiorentina tạo nên bất ngờ chỉ dừng lại ở mức 10%.

Dựa trên số liệu thống kê, đây nhiều khả năng sẽ là một trận đấu không có quá nhiều bàn thắng. Juventus thường chơi thực dụng sau khi có bàn dẫn trước, trong khi Fiorentina khó lòng xuyên thủng hàng thủ thép của đội chủ nhà mà thiếu đi những nhân tố đột biến như Moise Kean.

Dự đoán kết quả: Juventus thắng hoặc hòa, trận đấu có ít hơn 3,5 bàn thắng.