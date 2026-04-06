Nhận định Juventus vs Genoa - Serie A Juventus hướng tới mục tiêu củng cố vị trí trong top 5 khi tiếp đón Genoa tại Allianz Stadium, nơi "Bà đầm già" mới chỉ để thua duy nhất một trận kể từ đầu mùa giải.

Juventus sẽ đối đầu với Genoa vào lúc 23h00 ngày 06/04/2026 tại Allianz Stadium trong khuôn khổ vòng đấu Serie A. Đây là cơ hội then chốt để đội bóng thành Turin gia tăng điểm số trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới, khi đối thủ của họ đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Juventus đang giữ vị trí thứ 5 với 54 điểm sau 30 vòng đấu. Đội bóng của huấn luyện viên trưởng đã duy trì được sự ổn định tương đối với 15 trận thắng, 9 trận hòa và chỉ để thua 6 trận. Đặc biệt, sân nhà Allianz Stadium là pháo đài vững chắc khi họ mới chỉ nhận duy nhất một thất bại trong 15 lần đón khách.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Juventus 5 54 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 Genoa 14 33 Thắng 2, Hòa 0, Thua 3

Phía bên kia chiến tuyến, Genoa đang đứng ở vị trí thứ 14 với 33 điểm. Dù có phong độ phập phù, Genoa vẫn cho thấy sự khó chịu nhất định khi đã giành được 8 chiến thắng mùa này. Tuy nhiên, thành tích sân khách của họ không thực sự ấn tượng với chỉ 3 lần ca khúc khải hoàn sau 14 trận xa nhà.

Phân tích thống kê và lối chơi

Juventus đang sở hữu hàng thủ thuộc hàng top đầu giải đấu khi chỉ để thủng lưới trung bình 1,0 bàn mỗi trận (tổng cộng 29 bàn). Hàng công của họ cũng đạt hiệu suất ổn định với 52 bàn thắng (trung bình 1,7 bàn/trận). Trong khi đó, Genoa gặp khó khăn trong khâu dứt điểm với 36 bàn thắng và đã để lọt lưới 42 bàn sau 30 trận.

Lịch sử đối đầu ưu thế cho chủ nhà

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Juventus đang giữ thành tích bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Cụ thể:

31/08/2025: Genoa 0 - 1 Juventus

30/03/2025: Juventus 1 - 0 Genoa

28/09/2024: Genoa 0 - 3 Juventus

17/03/2024: Juventus 0 - 0 Genoa

16/12/2023: Genoa 1 - 1 Juventus

Xu hướng ghi bàn trong các trận đấu giữa hai đội thường khá thấp, với 2 trong 5 trận gần nhất kết thúc với tỷ số tối thiểu 1-0 nghiêng về phía Juventus.

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Về mặt nhân sự, Juventus sẽ thiếu vắng V. Adzic do bận tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Khả năng ra sân của E. Holm vẫn còn bỏ ngỏ vì chấn thương bàn chân. Đây là những tổn thất không quá lớn nhưng cũng buộc ban huấn luyện phải có những tính toán xoay tua đội hình.

Genoa hành quân đến Turin với sự thiếu vắng nghiêm trọng ở hành lang cánh khi cả M. Cornet và B. Norton-Cuffy đều vắng mặt vì chấn thương đùi. Điều này có thể khiến khả năng phản công biên của đội khách bị suy giảm đáng kể.

Nhận định trận đấu

Dựa trên các số liệu thống kê, Juventus được đánh giá cao hơn với tỷ lệ chiến thắng rơi vào khoảng 45%. Khả năng trận đấu kết thúc với kết quả hòa cũng được dự báo ở mức 45%, trong khi cơ hội gây bất ngờ của Genoa chỉ là 10%. Các chuyên gia nhận định đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ, Juventus có nhiều khả năng giành từ 1 đến 3 điểm để tiếp tục bám đuổi nhóm trên.