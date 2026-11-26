Nhận định Juventus vs Omonia Nicosia: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Juventus đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 10 điểm. Đội bóng thành Turin tiếp Omonia Nicosia lúc 03:00 ngày 27/11/2026 trên sân Allianz Stadium.

Juventus đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 10 điểm. Trận tiếp Omonia Nicosia, đội đứng hạng 18 với 6 điểm, diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 trên sân Allianz Stadium và là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm đầu.

Juventus giữ vị trí trong nhóm đầu

Với 10 điểm và hạng 5, Juventus đang nằm ở vùng thuận lợi của bảng xếp hạng. Họ hơn Omonia Nicosia 4 điểm và cách đối thủ 13 bậc. Khoảng cách này cho thấy hai đội đang ở hai nhóm khác nhau trên bảng xếp hạng.

Chơi trên sân nhà, Juventus có lý do để tin vào khả năng duy trì vị thế. Mỗi điểm số trong giai đoạn này đều góp phần quyết định đội bóng có tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu hay không.

Phong độ: Juventus nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, Juventus thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận đấu mới nhất của họ kết thúc bằng chiến thắng, một tín hiệu tích cực trước cuộc tiếp đón này. Chuỗi kết quả cho thấy đội bóng thành Turin giữ được sự ổn định, dù chưa thể coi là hoàn hảo.

Omonia Nicosia có phong độ kém ổn định hơn. Họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận đấu mới nhất của đội khách là một kết quả hòa, sau chuỗi những kết quả đan xen thắng và thua.

Điểm then chốt của trận đấu

Thế trận có thể phụ thuộc vào cách Juventus tận dụng lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Một khởi đầu tập trung sẽ giúp đội chủ nhà kiểm soát nhịp độ, trong khi Omonia Nicosia cần giữ được sự chắc chắn để tìm cơ hội trong những tình huống chuyển trạng thái.

Đối với Omonia Nicosia, 6 điểm và vị trí thứ 18 khiến mỗi trận đấu đều có giá trị lớn. Chuỗi kết quả thắng thua đan xen cho thấy đội khách có thể gây khó khăn cho đối thủ, nhưng họ chưa tạo được mạch kết quả liên tục.

Nhận định

Xét vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Juventus được đánh giá nhỉnh hơn trước Omonia Nicosia. Đội chủ nhà có thêm lợi thế khi thi đấu tại Allianz Stadium. Tuy vậy, chuỗi kết quả của Omonia Nicosia cho thấy đội khách vẫn có thể tạo ra thử thách nếu Juventus thiếu tập trung.

Juventus 5 trận gần nhất T H T T B 4 Trận 3-1-0 T-H-B 11 Ghi (TB 2.8) 4 Thủng lưới Omonia Nicosia 5 trận gần nhất H T B T B 8 Trận 4-1-3 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T 4 Union St. Gilloise 4 3 1 0 +8 10 T T H T 5 Juventus 4 3 1 0 +7 10 T H T T 6 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 17 Rennes 4 1 3 0 +1 6 H H T H 18 Omonia Nicosia 4 2 0 2 -1 6 B B T T 19 Torreense 4 2 0 2 -2 6 T B B T … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Juventus ✚ N. Gonzalez (Calf Injury) ✚ K. Grabara (Knee Injury) ✚ P. Kalulu (Hamstring Injury) ✚ M. Locatelli (Knee Injury) ✚ A. Milik (Inactive) ✚ D. Rugani (Off the roster) ✚ K. Thuram (Knee Injury) ✚ K. Yildiz (Foot Injury) Omonia Nicosia ✚ C. Eiting (Knee Injury) ✚ F. Kitsos (Inactive)