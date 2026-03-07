Nhận định Juventus vs Pisa - Serie A: Cơ hội cho "Bà đầm già" bứt phá Juventus tiếp đón đội bóng đang vật lộn trong nhóm cầm đèn đỏ Pisa tại Allianz Stadium với mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố vị thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Trận đấu giữa Juventus và Pisa diễn ra trong bối cảnh hai đội đang ở hai đầu đối nghịch của bảng xếp hạng. Trong khi Juventus đang nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu, Pisa lại đang trải qua một mùa giải thảm họa khi chôn chân ở vị trí thứ 19. Cuộc đối đầu tại Allianz Stadium lúc 02h45 ngày 08/03/2026 được dự báo sẽ là thử thách cực đại cho đội khách.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Juventus hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 47 điểm sau 27 vòng đấu. Mặc dù phong độ gần đây có phần chững lại với chỉ 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất (hòa 2, thua 2), đội bóng thành Turin vẫn thể hiện bản lĩnh khi được chơi trên sân nhà. Tại Allianz Stadium, họ mới chỉ để thua duy nhất 1 trận kể từ đầu mùa.

Ngược lại, Pisa đang đứng trước nguy cơ xuống hạng rõ rệt. Với vỏn vẹn 15 điểm, họ đang kém nhóm an toàn một khoảng cách khá xa. Phong độ của đội khách là cực kỳ báo động khi họ không giành được chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất, bao gồm 4 thất bại và 1 trận hòa. Đáng chú ý, Pisa vẫn chưa biết mùi chiến thắng trên sân khách ở mùa giải năm nay.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Juventus 6 47 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2 Pisa 19 15 Thắng 0, Hòa 1, Thua 4

Thống kê đáng chú ý

Juventus: Ghi trung bình 1.7 bàn/trận và chỉ thủng lưới 1.0 bàn/trận. Họ đã có 7 chiến thắng trên sân nhà mùa này.

Ghi trung bình 1.7 bàn/trận và chỉ thủng lưới 1.0 bàn/trận. Họ đã có 7 chiến thắng trên sân nhà mùa này. Pisa: Hiệu suất ghi bàn rất thấp với 0.7 bàn/trận, trong khi hàng thủ để lọt lưới trung bình 1.6 bàn/trận.

Hiệu suất ghi bàn rất thấp với 0.7 bàn/trận, trong khi hàng thủ để lọt lưới trung bình 1.6 bàn/trận. Lịch sử đối đầu: Trong lần chạm trán gần nhất vào tháng 12/2025, Juventus đã dễ dàng đánh bại Pisa với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách.

Tình hình lực lượng: Tổn thất cho cả hai bên

Juventus sẽ bước vào trận đấu này mà không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Dusan Vlahovic do chấn thương vùng bẹn. Đây là tổn thất lớn cho hàng công của huấn luyện viên trưởng khi Milik cũng vắng mặt vì chấn thương. Ngoài ra, E. Holm cũng không thể ra sân do vấn đề ở chân.

Phía bên kia chiến tuyến, Pisa cũng đối mặt với khủng hoảng nhân sự. Thủ thành S. Scuffet vắng mặt vì chấn thương cơ, trong khi khả năng ra sân của hàng loạt trụ cột như A. Calabresi, D. Denoon (mắt cá), Lorran và I. Vural (đầu gối) vẫn còn bỏ ngỏ.

Dự đoán chiến thuật và nhận định

Với ưu thế vượt trội về đẳng cấp và sân bãi, Juventus được kỳ vọng sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận. Dù thiếu vắng Vlahovic, đội hình của "Bà đầm già" vẫn sở hữu những nhân tố có khả năng gây đột biến cao. Lối chơi của Juventus nhiều khả năng sẽ tập trung vào việc áp đặt cường độ sớm để phá vỡ khối đội hình lùi sâu của Pisa.

Pisa có lẽ sẽ chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên phòng ngự số đông để tìm kiếm một kết quả hòa. Tuy nhiên, với hàng thủ đã để thủng lưới 44 bàn mùa này, rất khó để đội khách đứng vững trước sức ép tại Allianz Stadium. Các chuyên gia đánh giá cơ hội giành chiến thắng của Juventus lên tới 45%, trong khi khả năng gây bất ngờ của Pisa chỉ là 10%.

Dự đoán kết quả: Juventus giành chiến thắng.