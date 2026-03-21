Nhận định Juventus vs Sassuolo - Serie A: Thử thách cho tham vọng Top 4 tại Allianz Stadium Juventus cần chiến thắng để củng cố vị trí thứ 5 Serie A, trong khi Sassuolo đang nỗ lực bứt phá khỏi khu vực giữa bảng với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Cuộc đối đầu giữa Juventus và Sassuolo tại vòng 30 Serie A diễn ra trong bối cảnh đội chủ nhà đang rất cần điểm để duy trì áp lực lên nhóm dự Champions League. Với lợi thế sân nhà Allianz Stadium, "Lão bà" được kỳ vọng sẽ chấm dứt chuỗi phong độ thiếu ổn định để khẳng định sức mạnh trước một đối thủ khó chịu như Sassuolo.

Thông tin trận đấu

Trận đấu giữa Juventus vs Sassuolo sẽ diễn ra vào lúc 02:45 ngày 22/03/2026 tại sân vận động Allianz Stadium. Đây là thời điểm nhạy cảm của mùa giải khi mọi sai lầm đều có thể khiến Juventus xa rời mục tiêu top 4.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Juventus đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 53 điểm. Phong độ của đội bóng thành Turin trong 5 trận gần nhất là khá phập phù với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Ngược lại, Sassuolo dù đang đứng thứ 11 với 38 điểm nhưng lại sở hữu phong độ ấn tượng hơn khi giành chiến thắng trong 3 trận gần nhất sau 2 thất bại liên tiếp.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Juventus 5 53 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2 Sassuolo 11 38 Thắng 3, Thua 2

Phân tích sức mạnh đội chủ nhà Juventus

Juventus vẫn duy trì được sự đáng gờm khi thi đấu tại Allianz Stadium. Trong tổng số 15 chiến thắng mùa này, có tới 8 trận diễn ra trên sân nhà và họ mới chỉ để thua duy nhất 1 trận tại đây. Hàng công của Juventus ghi trung bình 1.8 bàn/trận, trong khi hàng thủ vẫn duy trì được sự kỷ luật với tỷ lệ thủng lưới chỉ 1.0 bàn/trận.

Sự trỗi dậy của đội khách Sassuolo

Bên phía đối diện, Sassuolo cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Dù hiệu số bàn thắng bại không quá ấn tượng (ghi 35 bàn, thủng lưới 39 bàn), nhưng khả năng tận dụng cơ hội trong những vòng đấu gần đây đã giúp họ tích lũy điểm số quan trọng. Tuy nhiên, việc phải thi đấu xa nhà luôn là bài toán khó với Sassuolo khi họ đã nhận tới 6 thất bại trên sân khách mùa này.

Lịch sử đối đầu và thống kê đáng chú ý

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng về phía Juventus với 3 chiến thắng đều với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, Sassuolo cũng từng khiến gã khổng lồ thành Turin phải ôm hận với 2 chiến thắng vào năm 2023. Điều này cho thấy đội khách hoàn toàn có khả năng tạo nên bất ngờ nếu Juventus chủ quan.

07/01/2026: Sassuolo 0 - 3 Juventus

17/01/2024: Juventus 3 - 0 Sassuolo

23/09/2023: Sassuolo 4 - 2 Juventus

16/04/2023: Sassuolo 1 - 0 Juventus

16/08/2022: Juventus 3 - 0 Sassuolo

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Cả hai đội đều đang gặp những vấn đề nhất định về nhân sự. Đáng chú ý nhất bên phía Juventus là sự nghi ngờ về khả năng ra sân của tiền đạo chủ lực D. Vlahovic do chấn thương đùi. Ngoài ra, E. Holm (chấn thương bàn chân) và K. Thuram (chấn thương mắt cá) cũng đang bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

Trong khi đó, danh sách bệnh binh của Sassuolo kéo dài với 4 cái tên chắc chắn vắng mặt bao gồm D. Boloca, F. Cande, A. Fadera và E. Pieragnolo do các chấn thương khác nhau. Việc thiếu hụt lực lượng trầm trọng có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến sơ đồ chiến thuật của đội khách.

Nhận định và dự đoán kết quả

Dựa trên các số liệu thống kê, Juventus vẫn là đội bóng chiếm ưu thế với 45% cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, tỷ lệ hòa cũng được đánh giá khá cao ở mức 45%, phản ánh sự thận trọng từ giới chuyên môn trước phong độ đang lên của Sassuolo và những tổn thất nhân sự của đội chủ nhà. Nhìn chung, một kết quả từ hòa đến thắng cho Juventus là kịch bản khả thi nhất.

Dự đoán: Juventus thắng hoặc hòa.