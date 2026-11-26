Nhận định Kairat Almaty vs Mjallby AIF: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Mjallby AIF đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 9 với 7 điểm. Kairat Almaty tiếp đón đối thủ lúc 22h30 ngày 26/11 tại Almaty Ortalyk Stadion.

Mjallby AIF đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách trên sân Almaty Ortalyk Stadion là cơ hội để đội khách giữ vững vị thế đó. Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 26/11/2026, gặp một Kairat Almaty đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Mjallby AIF giữ vị trí cao, Kairat Almaty ở cuối bảng

Trên bảng xếp hạng, Mjallby AIF đang đứng thứ 9 với 7 điểm. Kairat Almaty xếp thứ 27 với 2 điểm, kém đối thủ 5 điểm và 18 bậc. Khoảng cách này cho thấy hai đội đang ở hai trạng thái rất khác nhau.

Với Mjallby AIF, mỗi điểm số thêm vào đều giúp họ duy trì vị trí trong nhóm bám đuổi phía trên. Ngược lại, Kairat Almaty cần những kết quả tích cực để rời khu vực cuối bảng.

Phong độ: Mjallby AIF bất bại, Kairat Almaty thiếu chiến thắng

Mjallby AIF chưa thua trong 5 trận gần nhất, với 2 trận thắng và 3 trận hòa. Điểm đáng chú ý là hai trận mới nhất của họ đều kết thúc với tỷ số hòa. Trước đó, đội khách có chuỗi thắng rồi hòa, rồi lại thắng. Đây là phong độ của một đội khó bị đánh bại, dù chưa thật sự dứt điểm được các trận đấu gần đây.

Kairat Almaty cũng có 3 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất, cùng 1 trận thắng và 1 trận thua. Cả ba trận gần nhất của đội chủ nhà đều hòa. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này, sau đó là một thất bại rồi ba lần chia điểm liên tiếp.

Điểm mấu chốt của trận đấu

Cả hai đội cùng có xu hướng hòa nhiều trong thời gian gần đây, nên sự chắc chắn ở khâu hoàn tất cơ hội có thể quyết định kết quả. Mjallby AIF có lợi thế về vị trí và độ ổn định, nhưng việc hòa liên tiếp hai trận gần nhất cho thấy họ vẫn cần tìm cách chuyển những màn trình diễn tốt thành chiến thắng.

Kairat Almaty thi đấu trên sân nhà và đang có chuỗi ba trận không thua, dù chưa thắng. Nếu giữ được sự chặt chẽ như các lần chia điểm vừa qua, đội chủ nhà hoàn toàn có thể khiến trận đấu kéo dài đến những phút cuối.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và chuỗi bất bại, Mjallby AIF nhỉnh hơn về phong độ và là bên có nhiều động lực để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Tuy nhiên, Kairat Almaty cũng đang cho thấy sự cứng cỏi với ba trận hòa liên tiếp, nên trận đấu nhiều khả năng sẽ cân bằng. Một trận cầu chặt chẽ, ít khoảng trống là kịch bản hợp lý nhất.

Kairat Almaty 5 trận gần nhất H H H B T 3 Trận 0-2-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới Mjallby AIF 5 trận gần nhất H H T H T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T … 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T 10 St. Truiden 3 2 1 0 +3 7 H T T … 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H 26 Egnatia Rrogozhinë 3 0 2 1 -2 2 B H H 27 Kairat Almaty 3 0 2 1 -4 2 H B H 28 CSKA Sofia 3 0 1 2 -2 1 B H B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại