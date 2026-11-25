Nhận định Kashima vs Jeonbuk Motors: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Kashima còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 10 điểm, trước cuộc gặp Jeonbuk Motors lúc 17:00 ngày 25/11/2026 tại Mercari Stadium.

Kashima còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi bước vào cuộc gặp Jeonbuk Motors lúc 17:00 ngày 25/11/2026 tại Mercari Stadium. Đội bóng này đang xếp hạng 2 với 10 điểm, trong khi đối thủ đứng thứ 8 với 7 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 3 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng.

Kashima áp sát nhóm đầu bảng

Vị trí thứ 2 cho thấy Kashima đang ở rất gần nhóm dẫn đầu. Với 10 điểm, đội bóng này có nền tảng tốt để tiếp tục cuộc đua, và mỗi trận đấu đều là cơ hội để rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu.

Phong độ gần đây của Kashima khá ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, hai chiến thắng nằm ở giữa chuỗi trận, còn trận gần nhất là một kết quả hòa. Kashima vì thế cần lấy lại nhịp thắng để giữ sức ép lên đội đầu bảng.

Jeonbuk Motors cần sớm lấy lại thăng bằng

Ở chiều ngược lại, Jeonbuk Motors đang đứng thứ 8 với 7 điểm. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội khách vừa trải qua hai trận thua liên tiếp, nên áp lực phải có điểm là khá rõ.

Tuy vậy, Jeonbuk Motors chỉ kém Kashima 3 điểm. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Sự chênh lệch về vị trí và phong độ nghiêng về phía Kashima. Họ có thứ hạng cao hơn, điểm số nhiều hơn và chuỗi 5 trận gần nhất đáng tin cậy hơn. Kashima chưa thắng trong trận vừa qua, nên việc trở lại với kết quả thắng sẽ củng cố mục tiêu bám đuổi ngôi đầu.

Jeonbuk Motors cần chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp. Nếu đội khách giữ được sự chắc chắn ở những phút đầu, cuộc đấu có thể kéo dài căng thẳng và đòi hỏi Kashima kiên nhẫn hơn.

Nhận định

Kashima được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ ổn định hơn. Đây là cơ hội để họ duy trì cuộc bám đuổi ngôi đầu. Jeonbuk Motors cần một trận đấu tập trung và hiệu quả nếu muốn thoát khỏi mạch kết quả chưa tốt.

Kashima 5 trận gần nhất H T T B H 4 Trận 3-1-0 T-H-B 11 Ghi (TB 2.8) 1 Thủng lưới Jeonbuk Motors 5 trận gần nhất B B T H H 4 Trận 2-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vissel Kobe 5 4 0 1 +3 12 B T T T T 2 Kashima 4 3 1 0 +10 10 H T T T 3 Kashiwa Reysol 5 3 1 1 +6 10 T T H T B … 7 Johor Darul Takzim FC 5 2 2 1 +3 8 H B T T H 8 Jeonbuk Motors 4 2 1 1 +1 7 T H B T 9 Beijing Guoan 5 2 1 2 -1 7 B B H T T …