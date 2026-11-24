Nhận định Kyoto Sanga vs Pohang Steelers: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Kyoto Sanga đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 7 điểm và thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận gặp Pohang Steelers diễn ra lúc 17:00 ngày 24/11/2026 trên sân Sanga Stadium by Kyocera.

Kyoto Sanga đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà đứng hạng 6 với 7 điểm và đang có chuỗi phong độ rất tốt. Họ tiếp Pohang Steelers lúc 17:00 ngày 24/11/2026 trên sân Sanga Stadium by Kyocera, trong thế trận mà lợi thế đang nghiêng về phía chủ nhà.

Kyoto Sanga: phong độ tốt, vị trí cao

Trong 5 trận gần nhất, Kyoto Sanga thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Chuỗi kết quả này giúp đội bóng duy trì vị trí thứ 6 với 7 điểm, đủ để nằm trong nhóm bám đuổi các vị trí cao của bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, nhịp độ của đội chủ nhà khá đều. Họ không chỉ thắng nhiều mà còn hạn chế được những trận thua. Đó là nền tảng quan trọng để một đội bóng giữ chỗ trong nhóm đầu và tạo áp lực lên các đối thủ phía trên.

Pohang Steelers: khó thắng và đang ở nửa dưới bảng

Ở chiều ngược lại, Pohang Steelers đang gặp khó khăn. Đội khách hòa 4 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, nghĩa là chưa có chiến thắng nào trong giai đoạn này. Hiện họ đứng hạng 15 với 1 điểm.

Chuỗi hòa liên tiếp cho thấy Pohang Steelers vẫn giữ được sự chắc chắn nhất định, nhưng thiếu khả năng chuyển những trận cân bằng thành chiến thắng. Với một đội đang cần điểm số để rời nhóm cuối bảng, đó là điểm yếu cần khắc phục.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Hai đội đang cách nhau 9 bậc trên bảng xếp hạng. Kyoto Sanga hơn Pohang Steelers 6 điểm (7 điểm so với 1 điểm). Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về đà phong độ: một bên thắng nhiều, một bên chưa biết thắng.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố sân nhà và chuỗi thắng sẽ giúp Kyoto Sanga tự tin chủ động thế trận. Nếu giữ được sự ổn định như những tuần qua, họ có cơ sở để tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu.

Với Pohang Steelers, thử thách lớn nhất là phá vỡ chuỗi trận không thắng ngay trên sân đối thủ đang có phong độ cao. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ cải thiện tinh thần, trong khi Kyoto Sanga muốn giữ vững vị trí trong cuộc đua tốp đầu.

Nhìn chung, dựa trên phong độ và vị trí hiện tại, Kyoto Sanga là bên được đánh giá nhỉnh hơn trước trận đấu này.

Kyoto Sanga 5 trận gần nhất T T H T T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới Pohang Steelers 5 trận gần nhất H H H H B 4 Trận 0-1-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vissel Kobe 4 4 0 0 +5 12 T T T T 2 Kashima 4 3 1 0 +10 10 H T T T 3 Gamba Osaka 4 2 2 0 +5 8 H H T T T … 5 SHANGHAI SIPG 4 2 1 1 +3 7 T B H T 6 Kyoto Sanga 4 2 1 1 +3 7 H T T B 7 Johor Darul Takzim FC 4 2 1 1 +3 7 B T T H … 14 Ratchaburi 4 0 1 3 -4 1 B H B B 15 Pohang Steelers 4 0 1 3 -7 1 H B B B 16 Newcastle Jets 4 0 0 4 -13 0 B B B B