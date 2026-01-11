Nhận định Lazio vs Cagliari: Chủ nhà nối dài mạch thăng hoa? Lazio đang có mạch thắng ấn tượng với 4 trận thắng liên tiếp, đứng đầu bảng xếp hạng với 25 điểm. Họ tiếp Cagliari lúc 21:00 ngày 01/11/2026 trên sân Stadio Olimpico.

Lazio đang có mạch thắng ấn tượng và sẽ tìm cách kéo dài nó khi tiếp Cagliari trên sân Stadio Olimpico lúc 21:00 ngày 01/11/2026. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận, và hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng với 25 điểm.

Lazio: bốn chiến thắng liên tiếp và vị trí dẫn đầu

Trong 5 trận gần nhất, Lazio thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Bốn trận gần đây nhất đều là chiến thắng, còn trận hòa nằm ở thời điểm xa hơn trong chuỗi. Đó là chuỗi kết quả của một tập thể đang vận hành trơn tru và giàu tự tin.

Phong độ ấy phản ánh rõ trên bảng xếp hạng. Với 25 điểm, Lazio đang chiếm vị trí số 1. Khi được thi đấu trên sân nhà, thầy trò họ có thêm lợi thế về tâm lý lẫn sự cổ vũ từ khán đài để duy trì nhịp độ hiện tại.

Cagliari: chuỗi trận khó khăn trước chuyến làm khách

Ở chiều ngược lại, Cagliari bước vào trận đấu với tinh thần không mấy thuận lợi. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thua 3 trận, hòa 1 trận và chỉ thắng 1 trận. Chiến thắng duy nhất đó nằm ở trận xa nhất trong chuỗi, còn ba trận gần đây nhất đều khép lại bằng thất bại.

Hiện Cagliari xếp hạng 11 với 13 điểm, kém đội đầu bảng 12 điểm. Để thoát khỏi chuỗi thua, họ phải tìm lại sự chắc chắn trước một đối thủ đang chơi hưng phấn.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Lazio

Lịch sử gặp nhau gần đây càng củng cố lợi thế cho chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lazio thắng 4 lần, hòa 1 lần và Cagliari chưa thắng lần nào. Đây là xu hướng đáng chú ý, cho thấy Lazio thường xuyên tìm được cách vượt qua đối thủ này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chuỗi kết quả đang có, Lazio nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu và gây áp lực ngay từ đầu để tận dụng đà hưng phấn. Một bàn thắng sớm sẽ giúp họ giải tỏa tâm lý và buộc Cagliari phải thay đổi cách tiếp cận.

Về phía Cagliari, bài toán lớn nhất là giữ sự tập trung sau ba trận thua liên tiếp. Nếu có thể chơi kỷ luật và hạn chế sai sót, họ vẫn có cơ hội làm khó đội chủ nhà. Tuy nhiên, việc chưa thắng Lazio trong 5 lần gặp gần nhất cho thấy nhiệm vụ này không hề dễ dàng.

Nhận định

Mọi chỉ dấu đều nghiêng về Lazio: phong độ vượt trội, vị trí đầu bảng, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu áp đảo. Cagliari cần một màn trình diễn đột biến nếu muốn chấm dứt chuỗi thua. Nhìn chung, Lazio là bên được đánh giá cao hơn và có nhiều cơ sở để nối dài mạch thăng hoa tại Stadio Olimpico.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lazio · 4 thắng 1 hòa Cagliari · 0 thắng Cagliari 0 - 0 Lazio Hòa Lazio 2 - 0 Cagliari LAZ Cagliari 1 - 2 Lazio LAZ Lazio 2 - 1 Cagliari LAZ Cagliari 1 - 3 Lazio LAZ

Lazio 5 trận gần nhất T T T T H 9 Trận 8-1-0 T-H-B 22 Ghi (TB 2.4) 7 Thủng lưới Cagliari 5 trận gần nhất B B B H T 9 Trận 4-1-4 T-H-B 8 Ghi (TB 0.9) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 9 8 1 0 +15 25 T T T T T 2 Inter 10 8 1 1 +13 25 B T T T T 3 AS Roma 10 7 3 0 +18 24 T T H T H … 10 Torino 9 4 1 4 0 13 B T T T H 11 Cagliari 9 4 1 4 -5 13 B B B H T 12 Atalanta 9 3 2 4 -1 11 H H B T B …

Tình hình lực lượng Lazio ✚ A. Furlanetto (Knee Injury) ✚ A. Gudmundsson (Shoulder Injury) ✚ A. Marusic (Muscle Injury) ✚ N. Rovella (Calf Injury) ✚ A. Furlanetto (Knee Injury) ✚ A. Gudmundsson (Shoulder Injury) ✚ A. Marusic (Muscle Injury) ✚ N. Rovella (Calf Injury) Cagliari ✚ M. Felici (Knee Injury) ✚ R. Idrissi (Knee Injury) ✚ M. Felici (Knee Injury) ✚ R. Idrissi (Knee Injury)