Nhận định Lazio vs Monza: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Đón Monza tại Stadio Olimpico lúc 20:00 ngày 11/10/2026, Lazio hướng tới trọn vẹn 3 điểm nhằm củng cố vị trí thứ 3 và duy trì áp lực lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Cuộc chạm trán giữa Lazio và Monza diễn ra lúc 20:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Stadio Olimpico mở ra thời cơ thuận lợi để đội chủ nhà bám đuổi ngôi đầu. Với vị thế hiện tại trên bảng xếp hạng cùng chuỗi phong độ ổn định, đội bóng thủ đô nắm trong tay nhiều yếu tố để áp đặt thế trận lên đối thủ đang gặp khó khăn.

Lazio giữ vững nhịp độ cạnh tranh nhóm dẫn đầu

Lazio đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 13 điểm tích lũy được. Đội chủ sân Stadio Olimpico duy trì phong độ rất cao khi giành tới 4 chiến thắng và hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Sự ổn định này giúp họ duy trì khoảng cách sít sao với các đội bóng xếp trên và tiếp tục nuôi hy vọng chiếm lĩnh vị trí số một.

Lối chơi gắn kết cùng khả năng kiểm soát nhịp độ tốt trên sân nhà giúp Lazio luôn biết cách giải quyết các đối thủ dưới cơ. Tiếp đón một đội bóng đang lận đận ở nửa dưới bảng tổng sắp là thời điểm thích hợp để Lazio tiếp tục tích lũy điểm số tối đa.

Monza chật vật tìm kiếm sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Monza bước vào chuyến hành quân đến Stadio Olimpico với áp lực lớn khi đứng ở vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 4 điểm. Phong độ của đội khách thời gian qua khá ảm đạm khi họ chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại trong 5 trận đấu gần đây nhất.

Việc liên tục đánh rơi điểm số khiến Monza gặp nhiều trở ngại trong việc tạo dựng sự tự tin. Đối đầu với một đối thủ có tổ chức tốt và đang thăng hoa như Lazio sẽ là thử thách nặng nề đối với hệ thống phòng ngự của đại diện đội khách.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Lịch sử chạm trán trực tiếp gần đây củng cố thêm niềm tin cho đại diện thành Rome. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Lazio áp đảo hoàn toàn khi giành 3 chiến thắng và có 2 trận hòa, trong khi Monza chưa từng nếm mùi chiến thắng.

Sự vượt trội về mặt thống kê đối đầu cùng điểm tựa sân bãi Stadio Olimpico tạo ra điểm tựa vững chắc cho Lazio. Nếu duy trì đúng phong độ và sự tập trung, đoàn quân chủ nhà sáng cửa giành kết quả thuận lợi để tiếp tục cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lazio · 3 thắng 2 hòa Monza · 0 thắng Lazio 5 - 1 Monza LAZ Monza 0 - 1 Lazio LAZ Monza 2 - 2 Lazio Hòa Lazio 1 - 1 Monza Hòa Monza 0 - 2 Lazio LAZ

Lazio 5 trận gần nhất H T T H T 5 Trận 4-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 3 Thủng lưới Monza 5 trận gần nhất H B T B H 5 Trận 1-1-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 6 5 1 0 +10 16 T H T T T 2 AS Roma 5 4 1 0 +11 13 H T T T T 3 Lazio 5 4 1 0 +5 13 T H T T T 4 Cagliari 5 4 0 1 +3 12 T T T B T … 14 Torino 5 1 1 3 -3 4 H B T B B 15 Monza 5 1 1 3 -4 4 T B H B B 16 Genoa 6 1 1 4 -6 4 T B H B B …

Tình hình lực lượng Lazio ✚ M. Cancellieri (Leg Injury) ✚ A. Furlanetto (Knee Injury) ✚ A. Gudmundsson (Shoulder Injury) ✚ A. Marusic (Muscle Injury) ✚ L. Pellegrini (Inactive) ✚ N. Rovella (Calf Injury) ✚ M. Cancellieri (Leg Injury) ✚ A. Furlanetto (Knee Injury) Monza ✚ P. Ciurria (Muscle Injury) ✚ O. Forson (Inactive) ✚ M. Pessina (Knee Injury) ✚ I. Toure (Contusion) ✚ J. Ziolkowski (Foot Injury) ✚ P. Ciurria (Muscle Injury) ✚ O. Forson (Inactive) ✚ M. Pessina (Knee Injury)