Nhận định Lazio vs Parma - Serie A: Điểm tựa Stadio Olimpico Lazio đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Parma tại vòng đấu Serie A diễn ra vào rạng sáng ngày 05/04/2026 để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng và bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu.

Trận đấu giữa Lazio và Parma trong khuôn khổ Serie A sẽ diễn ra lúc 01:45 ngày 05/04/2026 tại sân vận động Stadio Olimpico. Đây là cuộc đối đầu quan trọng khi Lazio đang nỗ lực cải thiện vị trí thứ 8, trong khi Parma vẫn đang loay hoay ở giữa bảng xếp hạng.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Lazio đang xếp ở vị trí thứ 8 với 43 điểm sau 30 vòng đấu. Đội chủ sân Olimpico có thành tích khá ổn định với 11 trận thắng, 10 trận hòa và 9 trận thua. Trong khi đó, Parma đứng thứ 12 với 34 điểm. Khoảng cách 9 điểm phản ánh sự chênh lệch về phong độ cũng như chất lượng đội hình giữa hai bên trong mùa giải năm nay.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Lazio 8 43 Thắng 3, hòa 1, thua 1 Parma 12 34 Thắng 1, hòa 2, thua 2

Phân tích phong độ hai đội

Lazio: Sức mạnh từ hàng thủ

Lazio đang có phong độ khá tốt với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Điểm tựa lớn nhất của họ là sân nhà Stadio Olimpico, nơi họ đã giành được 7 trên tổng số 11 trận thắng từ đầu mùa. Đáng chú ý, hàng phòng ngự của Lazio thi đấu tương đối chắc chắn khi chỉ để thủng lưới trung bình 0.9 bàn/trận.

Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn của đội chủ nhà không quá bùng nổ, trung bình đạt 1.0 bàn mỗi trận. Điều này cho thấy Lazio thường ưu tiên sự an toàn và những chiến thắng sát nút thay vì lối chơi tấn công tổng lực.

Parma: Khó khăn nơi hàng công

Phía bên kia chiến tuyến, Parma đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần đây. Vấn đề lớn nhất của đội khách nằm ở hàng tấn công khi họ chỉ ghi được 21 bàn sau 30 trận (trung bình 0.7 bàn/trận). Bên cạnh đó, hàng thủ của Parma cũng bộc lộ nhiều sơ hở với 38 bàn thua từ đầu mùa.

Lịch sử đối đầu và lực lượng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Lazio đang chiếm ưu thế vượt trội với 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Ở trận lượt đi vào tháng 12/2024, Lazio đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân của Parma.

Tình hình chấn thương

Đội chủ nhà chịu tổn thất lớn khi thiếu vắng thủ môn I. Provedel (chấn thương vai), hậu vệ S. Gigot (chấn thương cổ chân), N. Rovella (chấn thương xương đòn) và M. Zaccagni (chấn thương đùi). Khả năng ra sân của T. Basic và M. Gila vẫn còn bỏ ngỏ. Parma: Đội khách cũng không có sự phục vụ của P. Almqvist (chấn thương đùi), B. Cremaschi, M. Frigan (chấn thương đầu gối) và M. Troilo (vắng mặt do nhận đủ thẻ vàng).

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Với lợi thế sân nhà và phong độ ổn định hơn, Lazio được đánh giá cao hơn với tỷ lệ giành chiến thắng khoảng 45%. Trận đấu được dự báo sẽ không có quá nhiều bàn thắng do lối chơi thực dụng của cả hai đội và hiệu suất ghi bàn thấp của Parma.

Dựa trên các thông số thống kê, kịch bản Lazio từ hòa đến thắng là khả năng cao nhất. Nhiều khả năng trận đấu sẽ kết thúc với tổng số bàn thắng dưới mức 3.5.

Cập nhật đội hình lúc 01:30 05/04/2026

Đội hình chính thức

Lazio

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Maurizio Sarri

Đội hình xuất phát:

40. Edoardo Motta (G)

77. Adam Marušić (D)

25. Oliver Provstgaard (D)

13. Alessio Romagnoli (D)

17. Nuno Tavares (D)

7. Fisayo Dele-Bashiru (M)

32. Danilo Cataldi (M)

24. Kenneth Taylor (M)

18. Gustav Isaksen (F)

27. Daniel Maldini (F)

9. Pedro (F)

Dự bị:

26. Toma Bašić

99. Giacomo Giacomone

71. Valerio Farcomeni

21. Reda Belahyane

29. Manuel Lazzari

22. Matteo Cancellieri

19. Boulaye Dia

23. Elseid Hysaj

14. Tijjani Noslin

20. Petar Ratkov

28. Adrian Przyborek

55. Alessio Furlanetto

Parma

Sơ đồ: 3-5-2

HLV: Carlos Cuesta

Đội hình xuất phát:

31. Zion Suzuki (G)

15. Enrico Delprato (D)

39. Alessandro Circati (D)

5. Lautaro Valenti (D)

27. Sascha Britschgi (M)

41. Hans Nicolussi Caviglia (M)

16. Mandela Keita (M)

10. Adrián Bernabé (M)

14. Emanuele Valeri (M)

7. Gabriel Strefezza (F)

9. Mateo Pellegrino (F)

Dự bị: