Nhận định Le Havre vs Paris Saint Germain: Khách tiếp tục bay cao? Paris Saint Germain đang thắng cả 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch thắng khi làm khách của Le Havre lúc 01:00 ngày 31/10/2026 trên sân Stade Océane.

Paris Saint Germain bước vào chuyến làm khách trên sân của Le Havre với mạch 5 trận thắng liên tiếp. Đội khách đang đứng đầu bảng xếp hạng và có cơ hội kéo dài chuỗi thắng ở trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 31/10/2026 tại Stade Océane.

Đối thủ của họ ở thế ngược lại hoàn toàn. Le Havre đang nằm ở nhóm cuối bảng và chưa tìm lại được sự ổn định.

Paris Saint Germain: Chuỗi thắng chưa có điểm dừng

Phong độ của Paris Saint Germain gần như không có điểm trừ. Đội thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.

Trên bảng xếp hạng, Paris Saint Germain đang giữ vị trí số 1 với 17 điểm. Những chiến thắng liên tiếp giúp đội củng cố vị thế dẫn đầu và mang theo sự tự tin lớn khi rời sân nhà.

Le Havre: Thua 4 trong 5 trận gần nhất

Le Havre đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà đang thua 3 trận liên tiếp gần đây nhất, sau khi có một chiến thắng hiếm hoi ở trận trước đó.

Hiện Le Havre đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng với 2 điểm. Khoảng cách với Paris Saint Germain là 15 điểm, phản ánh rõ chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm này.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về đội khách

Lịch sử gặp nhau gần đây cũng ủng hộ Paris Saint Germain. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Le Havre chưa thắng trận nào, hòa 1 trận, còn Paris Saint Germain thắng 4 trận.

Con số này cho thấy Le Havre gặp nhiều khó khăn mỗi khi đối đầu với đối thủ này. Việc thi đấu trên sân nhà có thể mang lại thêm động lực, nhưng đội chủ nhà vẫn cần một màn trình diễn vượt trội để thay đổi xu hướng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Le Havre, yếu tố tinh thần sẽ quan trọng không kém chuyên môn. Đội đang thua nhiều và đứng gần cuối bảng nên cần giữ vững sự tập trung, hạn chế sai lầm ngay từ những phút đầu để không bị đối thủ dẫn trước sớm.

Trong khi đó, Paris Saint Germain có lợi thế lớn khi mang theo đà thắng và sự ổn định trong suốt chuỗi trận vừa qua. Nếu duy trì được nhịp độ này, đội khách hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng lẫn thành tích đối đầu, Paris Saint Germain đang chiếm ưu thế rõ rệt. Một đội thắng 5 trận liên tiếp, đứng đầu bảng sẽ là đối thủ rất khó chịu với Le Havre, đội đang thua 4 trong 5 trận gần nhất.

Có thể thấy, đội khách là bên được đánh giá cao hơn trước trận đấu này. Le Havre cần một buổi tối thật kỷ luật nếu muốn làm khó đội đầu bảng và chấm dứt chuỗi kết quả không thuận lợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Le Havre · 0 thắng 1 hòa Paris Saint Germain · 4 thắng Le Havre 0 - 1 Paris Saint Germain PSG Paris Saint Germain 3 - 0 Le Havre PSG Paris Saint Germain 2 - 1 Le Havre PSG Le Havre 1 - 4 Paris Saint Germain PSG Paris Saint Germain 3 - 3 Le Havre Hòa

Le Havre 5 trận gần nhất B B B T B 8 Trận 0-2-6 T-H-B 8 Ghi (TB 1.0) 15 Thủng lưới Paris Saint Germain 5 trận gần nhất T T T T T 8 Trận 5-2-1 T-H-B 16 Ghi (TB 2.0) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 8 5 2 1 +7 17 T T T T T 2 Rennes 8 5 1 2 +4 16 T B T B T 3 Lille 8 4 3 1 +5 15 H H T B T … 17 Estac Troyes 8 1 2 5 -11 5 H B B B B 18 Le Havre 8 0 2 6 -7 2 B B B B H

Tình hình lực lượng Le Havre ✚ E. Jelert (Thigh Injury) ✚ F. Mambimbi (Achilles Tendon Injury) ✚ L. Mpasi-Nzau (Achilles Tendon Injury) ✚ T. Pembele (Muscle Injury) ✚ A. Toure (Knee Injury) ✚ S. Zagadou (Knee Injury) ✚ E. Jelert (Thigh Injury) ✚ F. Mambimbi (Achilles Tendon Injury) Paris Saint Germain ✚ O. Dembele (Thigh Injury) ✚ K. Kvaratskhelia (Knee Injury) ✚ A. Longoni (Injury) ✚ Marquinhos (Thigh Injury) ✚ N. Mendes (Muscle Injury) ✚ O. Dembele (Thigh Injury) ✚ K. Kvaratskhelia (Knee Injury) ✚ A. Longoni (Injury)