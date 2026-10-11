Nhận định Lecce vs Bologna: Khách quyết chặn đà sa sút Bologna bước vào chuyến làm khách trước Lecce với quyết tâm ngắt chuỗi trận sa sút, trong bối cảnh đội khách mới có 2 điểm và đang đứng ở vị trí thứ 19.

Bologna đang trải qua giai đoạn đầy thử thách khi phải hành quân đến sân Stadio Via del Mare để chạm trán Lecce vào lúc 20:00 ngày 11/10/2026. Với vị trí thứ 19 cùng vỏn vẹn 2 điểm giành được, mục tiêu cấp thiết nhất của đội khách lúc này là tìm kiếm một kết quả tích cực nhằm chặn đứng đà trượt dốc.

Bologna và áp lực ngắt mạch trận thất vọng

Đội khách đang phải chịu sức ép nặng nề từ màn trình diễn ảm đạm kể từ đầu mùa. Trong 5 trận gần nhất, Bologna chưa biết đến cảm giác chiến thắng khi chỉ có được 2 trận hòa và để thua tới 3 trận. Phong độ nghèo nàn này đẩy họ xuống nhóm cuối bảng xếp hạng với vị trí thứ 19 và chỉ tích lũy được 2 điểm.

Vấn đề lớn nhất của Bologna lúc này nằm ở sự tự tin và khả năng chuyển hóa thế trận. Để không bị bỏ lại quá xa, họ buộc phải siết lại kỷ luật và tìm kiếm bước ngoặt ngay trong chuyến làm khách này nhằm nhanh chóng ổn định tình hình.

Lecce giữ phong độ phập phù trên sân nhà

Ở bên kia chiến tuyến, Lecce đang đứng ở vị trí thứ 12 với 6 điểm sau những vòng đấu đã qua. Dù xếp trên đối thủ, màn trình diễn của đội chủ sân Stadio Via del Mare cũng chưa thực sự mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người hâm mộ.

Thống kê trong 5 trận gần đây cho thấy Lecce giành 2 chiến thắng nhưng cũng phải nhận tới 3 thất bại. Lối chơi thiếu tính ổn định khiến họ liên tục đánh mất điểm số. Dẫu vậy, lợi thế sân bãi cùng khoảng cách điểm số tốt hơn vẫn mang lại cho Lecce sự tự tin nhất định trước đối thủ đang chìm sâu ở đáy bảng.

Lịch sử đối đầu là điểm tựa cho đội khách

Dù đang chật vật về phong độ, Bologna lại nắm giữ ưu thế rõ rệt khi nhìn vào thành tích đối đầu trực tiếp gần đây giữa hai đội. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Lecce hoàn toàn lép vế khi không giành được chiến thắng nào, hòa 2 trận và để thua tới 3 trận trước Bologna.

Sự áp đảo trong những lần gặp nhau vừa qua sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng để Bologna hy vọng vào một sự khởi sắc. Nếu tận dụng tốt sự kỵ dơ trước đối thủ, đội khách hoàn toàn có cơ sở để hướng tới mục tiêu chặn đứng chuỗi ngày thất vọng.

Thế trận giằng co tại Stadio Via del Mare

Cuộc đối đầu hứa hẹn diễn ra chặt chẽ khi cả hai đội đều có những vấn đề riêng cần giải quyết. Lecce muốn tận dụng lợi thế sân nhà để cải thiện tính ổn định, trong khi Bologna buộc phải chơi với quyết tâm cao độ để tìm đường thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Trước một Lecce thi đấu phập phù, sự quyết tâm cùng cái duyên đối đầu trong quá khứ có thể sẽ là chìa khóa mở ra bước ngoặt giúp Bologna ngắt mạch sa sút.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lecce · 0 thắng 2 hòa Bologna · 3 thắng Bologna 2 - 0 Lecce BOL Lecce 2 - 2 Bologna Hòa Lecce 0 - 0 Bologna Hòa Bologna 1 - 0 Lecce BOL Bologna 4 - 0 Lecce BOL

Lecce 5 trận gần nhất B T B B T 5 Trận 2-0-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 10 Thủng lưới Bologna 5 trận gần nhất H B H B B 5 Trận 0-2-3 T-H-B 3 Ghi (TB 0.6) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 6 5 1 0 +10 16 T H T T T 2 AS Roma 5 4 1 0 +11 13 H T T T T 3 Lazio 5 4 1 0 +5 13 T H T T T … 11 Atalanta 5 2 0 3 -2 6 B B B T T 12 Lecce 5 2 0 3 -5 6 B T B B T 13 Udinese 5 1 1 3 -3 4 B B B T H … 18 Fiorentina 6 1 1 4 -7 4 B H T B B 19 Bologna 5 0 2 3 -3 2 H B H B B 20 Venezia 5 0 0 5 -9 0 B B B B B

Tình hình lực lượng Lecce ✚ M. Berisha (Lacking Match Fitness) ✚ N. Stulic (Muscle Injury) ✚ M. Berisha (Lacking Match Fitness) ✚ N. Stulic (Muscle Injury) Bologna ✚ E. Holm (Thigh Injury) ✚ S. Mbangula (Injury) ✚ J. Odgaard (Thigh Injury) ✚ E. Holm (Thigh Injury) ✚ S. Mbangula (Injury) ✚ J. Odgaard (Thigh Injury)