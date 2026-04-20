Nhận định Lecce vs Fiorentina - Serie A: Cuộc chiến trụ hạng căng thẳng tại Via del Mare Fiorentina đang sở hữu chuỗi 5 trận bất bại sẽ làm khách trước Lecce đang chìm sâu ở nhóm cuối bảng, trong trận cầu then chốt tại vòng 32 giải vô địch quốc gia Ý.

Lecce sẽ tiếp đón Fiorentina tại sân vận động Stadio Ettore Giardiniero vào lúc 01:45 ngày 21/04/2026. Đây là cuộc đối đầu mang tính quyết định đối với hy vọng trụ hạng của đội chủ nhà, trong khi đội khách đang nỗ lực duy trì phong độ ổn định để bứt phá lên nửa trên bảng xếp hạng.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Bước vào vòng đấu này, Fiorentina đang chiếm ưu thế về mặt điểm số. Với 35 điểm sau 32 vòng đấu, La Viola tạm đứng thứ 15, cách nhóm nguy hiểm một khoảng cách tương đối an toàn. Ngược lại, Lecce đang đứng thứ 18 với 27 điểm và đang phải vật lộn trong nhóm cầm đèn đỏ.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Fiorentina 15 35 Thắng 3, Hòa 2 Lecce 18 27 Thắng 1, Thua 4

Đáng chú ý, Fiorentina đang thể hiện sự ổn định cao với chuỗi 5 trận bất bại gần nhất (thắng 3, hòa 2). Trái ngược hoàn toàn, đội chủ nhà Lecce đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng khi để thua tới 4 trong 5 trận gần đây, chỉ vừa tìm lại được một chiến thắng duy nhất để nuôi hy vọng.

Phân tích hiệu số và thống kê chuyên môn

Lecce (Chủ nhà)

Đội chủ sân Via del Mare đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở cả hai đầu sân. Sau 32 trận, họ mới chỉ ghi được 21 bàn thắng (trung bình 0.7 bàn/trận), trong khi đã để thủng lưới tới 45 lần. Khả năng tận dụng lợi thế sân nhà của Lecce cũng khá hạn chế khi họ chỉ giành được 4 chiến thắng trong tổng số 16 trận được chơi tại đây.

Fiorentina (Khách)

Đội khách sở hữu hàng công hiệu quả hơn với 37 bàn thắng sau 32 trận (trung bình 1.2 bàn/trận). Tuy nhiên, hàng thủ của La Viola cũng chưa thực sự chắc chắn khi để lọt lưới 44 bàn. Trên sân khách mùa này, Fiorentina đã có được 4 chiến thắng và 5 trận hòa, cho thấy họ là đối thủ không dễ bị khuất phục khi phải đi thi đấu xa nhà.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Lịch sử đối đầu giữa hai đội trong 5 trận gần nhất đang ở thế cân bằng với mỗi đội có 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng lưu ý, trong lần chạm trán gần nhất vào tháng 11/2025, Lecce đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Fiorentina.

Danh sách vắng mặt

Cả hai huấn luyện viên đều đang đau đầu với bài toán nhân sự do chấn thương:

M. Berisha (chấn thương đùi), F. Camarda (chấn thương vai), S. Fofana (nghỉ thi đấu) và K. Gaspar (chấn thương đầu gối) chắc chắn vắng mặt. R. Sottil vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân do đau lưng. Fiorentina: T. Lamptey vắng mặt vì chấn thương đầu gối, F. Parisi nghỉ thi đấu. Các trường hợp của M. Brescianini, N. Fortini và chân sút chủ lực M. Kean (chấn thương bắp chân) đều đang chờ đánh giá cuối cùng từ đội ngũ y tế.

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Với phong độ trái ngược, Fiorentina được đánh giá cao hơn trong việc kiểm soát thế trận. Khả năng trận đấu kết thúc với kịch bản hòa hoặc thắng cho đội khách là rất cao (chiếm 90% tỷ lệ dự đoán). Lecce buộc phải chơi mạo hiểm để tìm kiếm điểm số, nhưng hiệu suất ghi bàn thấp sẽ là rào cản lớn cho đội chủ nhà.

Nhìn chung, đây có thể là một trận đấu chặt chẽ với ít bàn thắng được ghi, khi cả hai đội đều có những tổn thất về lực lượng và sự thận trọng trong cuộc đua điểm số cuối mùa giải.