Nhận định Lecce vs Genoa: Bài toán lực lượng của chủ nhà Lecce đang thiếu hụt lực lượng và chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Genoa đến Stadio Via del Mare lúc 00h00 ngày 02/11/2026 với 3 chiến thắng trong 5 trận.

Lecce đang thiếu hụt lực lượng và phải tìm lời giải cho bài toán đó khi tiếp Genoa trên sân Stadio Via del Mare vào 00h00 ngày 02/11/2026. Chủ nhà chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, trong khi đối thủ có phong độ nhỉnh hơn rõ rệt. Hai đội đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng nên mỗi điểm số đều có giá trị.

Lecce thiếu ổn định, chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất

Chuỗi 5 trận gần đây của Lecce là thua 4 trận và thắng 1 trận. Đáng chú ý, hai trận gần nhất đều kết thúc với thất bại, nên tinh thần của đội chủ nhà chịu sức ép không nhỏ trước giờ ra sân.

Chuỗi kết quả này đặt ra yêu cầu lớn cho ban huấn luyện Lecce. Họ cần tìm ra giải pháp để đội bóng vận hành ổn định hơn, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.

Genoa mang theo phong độ tốt hơn

Ngược lại, Genoa thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội khách đã thắng liên tiếp 2 trận mới nhất, dù trước đó có xen kẽ một trận thua.

Với những kết quả này, Genoa bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn. Nếu duy trì được nhịp độ vừa qua, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho một Lecce đang thiếu ổn định.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Lecce thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trước Genoa. Như vậy, lợi thế nghiêng nhẹ về phía đội khách, nhưng khoảng cách không lớn.

Hai trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu giữa hai đội thường rất giằng co. Điều này khiến việc dự báo diễn biến trận đấu trở nên khó hơn dù phong độ hiện tại đang nghiêng về Genoa.

Cuộc đua điểm số ở nhóm giữa bảng

Trên bảng xếp hạng, Genoa đứng thứ 13 với 10 điểm, còn Lecce xếp ngay sau ở hạng 14 với 9 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm.

Do đó, kết quả của trận đấu này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai. Chủ nhà thắng sẽ vượt lên trên đối thủ, còn Genoa thắng sẽ nới rộng khoảng cách.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Lecce, vấn đề nằm ở việc xoay xở lực lượng để chấm dứt chuỗi thua 2 trận liên tiếp. Lợi thế sân nhà là yếu tố họ cần tận dụng tối đa để lấy lại sự tự tin.

Với Genoa, thử thách là duy trì mạch thắng 2 trận gần nhất trong chuyến làm khách. Nếu giữ được sự chắc chắn như thời gian qua, đội khách có cơ sở để tìm kiếm kết quả tích cực.

Nhận định

Xét phong độ gần đây, Genoa đang có lợi thế về mặt tâm lý và sự ổn định. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cùng khoảng cách chỉ 1 điểm trên bảng xếp hạng cho thấy Lecce vẫn có thể tạo bất ngờ trên sân nhà. Trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co, và khả năng ứng phó với bài toán lực lượng sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lecce · 1 thắng 2 hòa Genoa · 2 thắng Lecce 1 - 0 Genoa LEC Genoa 0 - 0 Lecce Hòa Genoa 2 - 1 Lecce GEN Lecce 0 - 0 Genoa Hòa Genoa 2 - 1 Lecce GEN

Lecce 5 trận gần nhất B B T B B 9 Trận 3-0-6 T-H-B 10 Ghi (TB 1.1) 19 Thủng lưới Genoa 5 trận gần nhất T T B T B 9 Trận 3-1-5 T-H-B 8 Ghi (TB 0.9) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 9 8 1 0 +15 25 T T T T T 2 Inter 10 8 1 1 +13 25 B T T T T 3 AS Roma 10 7 3 0 +18 24 T T H T H … 12 Atalanta 9 3 2 4 -1 11 H H B T B 13 Genoa 9 3 1 5 -5 10 T T B T B 14 Lecce 9 3 0 6 -9 9 B B T B B 15 Sassuolo 9 2 2 5 -8 8 B B B H B …

Tình hình lực lượng Lecce ✚ M. Berisha (Thigh Injury) ✚ L. Coulibaly (Thigh Injury) ✚ K. Gaspar (Red Card) ✚ W. Geubbels (Muscle Injury) ✚ I. Ilic (Thigh Injury) ✚ S. Pierotti (Ankle Injury) ✚ M. Berisha (Thigh Injury) ✚ L. Coulibaly (Thigh Injury) Genoa ✚ E. Havel (Ankle Injury) ✚ L. Venturino (Knee Injury) ✚ M. E. Ellertsson (Ankle Injury) ✚ E. Havel (Ankle Injury) ✚ L. Venturino (Knee Injury) ✚ M. E. Ellertsson (Ankle Injury)