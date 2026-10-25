Nhận định Lecce vs Juventus: Đội khách đau đầu vì thiếu người Juventus tổn thất nhân sự trước chuyến làm khách trên sân Lecce lúc 00h00 ngày 26/10/2026, trong bối cảnh hai đội chỉ cách nhau 2 điểm trên bảng xếp hạng.

Juventus bước vào chuyến làm khách trước Lecce với những tổn thất về nhân sự, một bài toán không dễ giải khi phong độ của họ chưa thực sự ổn định. Trận đấu diễn ra lúc 00h00 ngày 26/10/2026 trên sân Stadio Via del Mare.

Juventus đối mặt bài toán nhân sự

Việc thiếu người khiến ban huấn luyện Juventus phải tính toán kỹ hơn cho chuyến đi này. Trong những trận cần sự ổn định ở cả hàng thủ lẫn hàng công, mỗi vị trí khuyết thiếu đều có thể làm thay đổi cách đội bóng vận hành.

Điều này càng đáng lo khi phong độ gần đây của đội khách có nhiều dao động. Trong 5 trận gần nhất, Juventus thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua.

Lecce thất thường nhưng vừa tìm lại niềm vui

Về phía chủ nhà, Lecce có chuỗi kết quả thiếu đều đặn: thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, đội bóng này vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất, tạo thêm tinh thần trước cuộc tiếp đón Juventus.

Lợi thế sân nhà cùng niềm tin sau chiến thắng gần nhất là những yếu tố Lecce có thể tận dụng. Bài toán của họ là duy trì sự ổn định, điều đội bóng chưa làm được trong chuỗi trận vừa qua.

Thế đối đầu nghiêng về Juventus

Dù đang gặp khó về nhân sự, Juventus vẫn có lợi thế tâm lý nhất định từ lịch sử gặp nhau. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Juventus thắng 3 trận, hai đội hòa 2 trận, còn Lecce chưa thắng trận nào.

Con số này cho thấy Lecce chưa tìm ra cách vượt qua đối thủ trong các lần chạm trán gần đây. Ngược lại, hai trận hòa cũng chứng tỏ Juventus không phải lúc nào cũng dễ dàng giành điểm tối đa.

Khoảng cách mỏng trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Juventus đang đứng thứ 10 với 11 điểm, còn Lecce xếp thứ 12 với 9 điểm. Khoảng cách chỉ 2 điểm khiến trận đấu mang ý nghĩa trực tiếp với cả hai đội trong việc cải thiện vị trí.

Chiến thắng sẽ giúp đội khách nới rộng khoảng cách, trong khi Lecce có thể thu hẹp khoảng cách, thậm chí vượt lên nếu giành điểm tối đa.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Juventus, thử thách lớn nhất là giữ được sự chặt chẽ và cân bằng dù thiếu hụt lực lượng. Một đội bóng chưa thắng ở hai trận gần nhất sẽ cần sự kiên nhẫn để không để trận đấu rơi vào thế khó ngay từ đầu.

Với Lecce, cơ hội nằm ở việc khai thác sự thiếu ổn định của đối thủ trên sân nhà và biến nó thành điểm số. Nhìn chung, Juventus vẫn nhỉnh hơn về thành tích đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng vấn đề nhân sự khiến cuộc chạm trán này khó đoán hơn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lecce · 0 thắng 2 hòa Juventus · 3 thắng Lecce 0 - 1 Juventus JUV Juventus 1 - 1 Lecce Hòa Juventus 2 - 1 Lecce JUV Lecce 1 - 1 Juventus Hòa Lecce 0 - 3 Juventus JUV

Lecce 5 trận gần nhất T B B T B 7 Trận 3-0-4 T-H-B 9 Ghi (TB 1.3) 12 Thủng lưới Juventus 5 trận gần nhất H B T H B 7 Trận 3-2-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.3) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 8 7 1 0 +11 22 T T T T H 2 Inter 7 6 1 0 +12 19 T T H T T 3 AS Roma 8 5 3 0 +13 18 H T H H T … 9 Napoli 8 3 2 3 +3 11 H B T H T 10 Juventus 7 3 2 2 +1 11 B H T B H 11 Atalanta 7 3 0 4 -1 9 B T B B B 12 Lecce 7 3 0 4 -3 9 T B B T B 13 Bologna 8 2 2 4 -2 8 T B T H B …

Tình hình lực lượng Lecce ✚ M. Berisha (Thigh Injury) ✚ L. Coulibaly (Thigh Injury) ✚ I. Ilic (Thigh Injury) ✚ S. Pierotti (Ankle Injury) ✚ M. Berisha (Thigh Injury) ✚ L. Coulibaly (Thigh Injury) ✚ I. Ilic (Thigh Injury) ✚ S. Pierotti (Ankle Injury) Juventus ✚ Z. Celik (Muscle Injury) ✚ F. Conceicao (Shoulder Injury) ✚ J. Ekhator (Muscle Injury) ✚ N. Gonzalez (Calf Injury) ✚ K. Grabara (Knee Injury) ✚ M. Locatelli (Knee Injury) ✚ A. Milik (Inactive) ✚ K. Thuram (Knee Injury)