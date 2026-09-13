Nhận định Lecce vs Monza: Cuộc đối đầu khó phân định Lecce đứng hạng 14 với 3 điểm trong khi Monza xếp hạng 18 có 1 điểm. Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội luôn diễn ra chặt chẽ và rất khó phân định thắng thua.

Cuộc so tài giữa Lecce và Monza diễn ra vào lúc 20:00 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Stadio Via del Mare. Nhìn vào những lần chạm trán trong thời gian qua, các cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này thường diễn ra vô cùng giằng co và rất khó phân định thắng bại.

Tương quan phong độ và điểm số hiện tại

Lecce bước vào trận đấu này với vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng sau khi giành được 3 điểm. Xét trong 3 trận đấu gần nhất, đội chủ sân Stadio Via del Mare đã trải qua 1 trận thắng và 2 trận thua. Sự thiếu ổn định khiến Lecce chưa thể tạo dựng được sự bứt phá cần thiết.

Ở bên kia chiến tuyến, Monza đang đứng ở vị trí thứ 18 với chỉ 1 điểm tích lũy. Thống kê qua 3 trận gần nhất cho thấy Monza chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Thành tích nghèo nàn này phản ánh những khó khăn mà đội khách đang phải đối mặt trong việc triển khai lối chơi hiệu quả.

Lịch sử đối đầu thường xuyên bất phân thắng bại

Lịch sử chạm trán gần đây chứng minh sự cân bằng đáng kể giữa đôi bên. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, hai đội đã chia điểm tới 3 trận, trong khi Lecce giành được 2 chiến thắng và Monza chưa có lần nào ca khúc khải hoàn.

Số trận hòa chiếm tỷ trọng lớn cho thấy mỗi lần gặp gỡ, đôi bên đều chủ động thiết lập thế trận chặt chẽ, thận trọng và không cho đối phương có nhiều cơ hội để định đoạt kết quả. Yếu tố này tiếp tục đặt ra bài toán hóc búa cho ban huấn luyện hai đội trước màn tái đấu sắp tới.

Xu hướng cục diện trên sân Stadio Via del Mare

Lợi thế sân nhà Stadio Via del Mare mang lại điểm tựa tinh thần nhất định cho Lecce. Tuy nhiên, sự thận trọng vốn có trong phong cách thi đấu của cả Lecce lẫn Monza báo hiệu một trận cầu đòi hỏi sự kiên nhẫn tối đa.

Với việc Monza cần tìm kiếm điểm số để thoát khỏi nhóm cuối và Lecce muốn duy trì ưu thế đối đầu, thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra giằng co ở khu vực trung tuyến. Sự tập trung nơi hàng phòng ngự sẽ là yếu tố quyết định chiều hướng của màn so tài này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lecce · 2 thắng 3 hòa Monza · 0 thắng Monza 0 - 0 Lecce Hòa Lecce 2 - 1 Monza LEC Lecce 1 - 1 Monza Hòa Monza 1 - 1 Lecce Hòa Monza 0 - 1 Lecce LEC

Lecce 5 trận gần nhất B B T B T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 5 Thủng lưới Monza 5 trận gần nhất H T B B T 3 Trận 0-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 AS Roma 3 3 0 0 +9 9 T T T 3 Inter 3 3 0 0 +5 9 T T T … 13 Torino 3 1 0 2 -1 3 T B B 14 Lecce 3 1 0 2 -3 3 B B T 15 Fiorentina 4 1 0 3 -6 3 T B B B … 17 Parma 3 0 1 2 -3 1 H B B 18 Monza 3 0 1 2 -4 1 H B B 19 Genoa 4 0 1 3 -6 1 H B B B …

Tình hình lực lượng Lecce ✚ M. Berisha (Rest) ✚ O. Gandelman (Inactive) ✚ W. Geubbels (Ankle Injury) ✚ M. Berisha (Rest) ✚ O. Gandelman (Inactive) ✚ W. Geubbels (Ankle Injury) Monza ✚ P. Ciurria (Inactive) ✚ C. Ngonge (Lacking Match Fitness) ✚ M. Pessina (Knee Injury) ✚ I. Toure (Contusion) ✚ J. Ziolkowski (Foot Injury) ✚ P. Ciurria (Inactive) ✚ C. Ngonge (Lacking Match Fitness) ✚ M. Pessina (Knee Injury)