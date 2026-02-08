Nhận định Lecce vs Udinese - Vòng 24 Serie A: Thử thách cho đội chủ nhà Udinese sở hữu lợi thế đối đầu áp đảo và phong độ ổn định hơn khi hành quân đến sân của một Lecce đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng tại Serie A.

Vòng 24 Serie A chứng kiến cuộc đối đầu giữa Lecce và Udinese tại sân vận động Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare vào lúc 21h00 ngày 08/02/2026. Đây là trận đấu mang tính chất quan trọng với cả hai đội khi Lecce cần điểm để thoát khỏi nhóm nguy hiểm, trong khi Udinese muốn củng cố vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng.

Bối cảnh và phong độ hiện tại

Udinese hiện đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 32 điểm. Phong độ của đội bóng này khá ổn định khi thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất. Tính từ đầu mùa, Udinese đã giành được 9 chiến thắng, trong đó có 5 trận thắng trên sân khách, cho thấy họ là một đối thủ đáng gờm khi phải đi xa nhà.

Ngược lại, Lecce đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng khi xếp vị trí thứ 17 với 18 điểm, ngay sát nhóm xuống hạng. Trong 5 trận đấu gần đây, đội bóng này chỉ có duy nhất 1 trận hòa và để thua tới 4 trận. Hàng công của Lecce đang gặp vấn đề lớn khi chỉ ghi được trung bình 0.6 bàn mỗi trận, trong khi hàng thủ đã để lọt lưới 30 bàn sau 23 vòng đấu.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Udinese 9 32 Thắng 3, hòa 1, thua 1 Lecce 17 18 Hòa 1, thua 4

Lịch sử đối đầu áp đảo

Dữ liệu lịch sử đang nghiêng hoàn toàn về phía Udinese. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Udinese bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, trong cả hai chuyến làm khách gần nhất tới sân của Lecce, Udinese đều ra về với trọn vẹn 3 điểm mà không để thủng lưới bàn nào.

25/10/2025: Udinese 3 - 2 Lecce

22/02/2025: Lecce 0 - 1 Udinese

05/10/2024: Udinese 1 - 0 Lecce

13/05/2024: Lecce 0 - 2 Udinese

23/10/2023: Udinese 1 - 1 Lecce

Tình hình lực lượng và đội hình

Cả hai đội đều đang gặp khó khăn về nhân sự do chấn thương. Lecce sẽ không có sự phục vụ của M. Berisha và F. Camarda, trong khi khả năng ra sân của N. Stulic vẫn còn bỏ ngỏ do chấn thương bàn chân.

Phía bên kia chiến tuyến, Udinese thiếu vắng một loạt trụ cột bao gồm K. Davis, H. Kamara, J. Piotrowski và đặc biệt là A. Zanoli do chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, với chiều sâu đội hình tốt hơn, Udinese vẫn được đánh giá đủ khả năng vận hành trơn tru sơ đồ chiến thuật của mình.

Dự đoán diễn biến trận đấu

Với thực lực hiện tại, Udinese được đánh giá có 45% cơ hội giành chiến thắng, tương đương với tỷ lệ một kết quả hòa. Lecce chỉ có 10% cơ hội giữ lại 3 điểm tại sân nhà. Trận đấu dự kiến sẽ không có quá nhiều bàn thắng do lối chơi thực dụng của cả hai bên. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho đội khách Udinese là kịch bản dễ xảy ra nhất, với tổng số bàn thắng có thể thấp hơn 3.5 bàn.