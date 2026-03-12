Nhận định Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk - UEFA Europa Conference League Shakhtar Donetsk hành quân tới Ba Lan với mục tiêu bảo vệ vị trí thứ 6, trong khi chủ nhà Lech Poznan quyết tâm nối dài mạch bất bại trên sân nhà tại đấu trường châu lục.

Trận đối đầu giữa Lech Poznan và Shakhtar Donetsk tại UEFA Europa Conference League diễn ra vào lúc 00:45 ngày 13/03/2026 trên sân vận động Stadion Poznan. Đây là cuộc chạm trán giữa hai đối thủ đang bám đuổi sát sao trên bảng xếp hạng, nơi bản lĩnh sân khách của Shakhtar sẽ đối đầu với sức mạnh sân nhà của đại diện Ba Lan.

Thông tin trận đấu

Thời gian: 00:45 ngày 13/03/2026

Địa điểm: Stadion Poznan (Ba Lan)

Giải đấu: UEFA Europa Conference League

Vị thế trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Shakhtar Donetsk đang nắm lợi thế với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, giành được 13 điểm sau 8 vòng đấu. Trong khi đó, Lech Poznan đứng ở vị trí thứ 11 với 10 điểm. Một chiến thắng sẽ giúp Lech Poznan san bằng điểm số với chính đối thủ, tạo ra sự xáo trộn đáng kể ở nhóm giữa bảng.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Shakhtar Donetsk 6 13 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Lech Poznan 11 10 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2

Phân tích phong độ và sức mạnh đội hình

Lech Poznan - Pháo đài Stadion Poznan

Đại diện Ba Lan đang sở hữu thành tích ấn tượng khi được thi đấu tại tổ ấm của mình. Trong 8 trận đã chơi mùa này, họ giành được 5 chiến thắng, trong đó có 3 trận thắng tuyệt đối trên sân nhà. Đáng lưu ý, Lech Poznan chưa từng nếm mùi thất bại tại Stadion Poznan ở mùa giải năm nay.

Về hiệu suất ghi bàn, chủ nhà đang đạt trung bình 1.9 bàn/trận với tổng cộng 15 pha lập công. Tuy nhiên, hàng thủ của họ vẫn bộc lộ những khoảng trống khi để thủng lưới trung bình 1 bàn mỗi trận. Sự ổn định của các trụ cột sẽ là chìa khóa để họ duy trì ưu thế trước đội bóng đến từ Ukraine.

Shakhtar Donetsk - Bản lĩnh sân khách

Ngược lại với chủ nhà, Shakhtar Donetsk lại tỏ ra đặc biệt nguy hiểm khi phải đi du đấu. Trong tổng số 5 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 4 trận thắng được thực hiện trên sân khách. Điều này cho thấy khả năng chịu áp lực và triển khai chiến thuật phản công cực kỳ hiệu quả của đội bóng này.

Thống kê cho thấy Shakhtar sở hữu hàng thủ chắc chắn hơn một chút so với đối thủ khi chỉ để lọt lưới 0.9 bàn/trận. Với phong độ thắng 3 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, họ đang có sự chuẩn bị tâm lý rất tốt cho chuyến hành quân đến Ba Lan.

Lịch sử đối đầu và Dự đoán chiến thuật

Dữ liệu lịch sử gần nhất ghi nhận chiến thắng 3-1 nghiêng về Shakhtar Donetsk vào đầu năm 2024. Đây là một lợi thế tâm lý không nhỏ cho đội khách. Về tình hình lực lượng, cả hai đội đều đang có được đội hình mạnh nhất khi không ghi nhận ca chấn thương nghiêm trọng nào.

Các chuyên gia nhận định đây sẽ là một trận đấu cân bằng với tỷ lệ dự đoán hòa hoặc khách thắng lên tới 90%. Cụ thể, khả năng thắng của Shakhtar Donetsk và một kết quả hòa được chia đều ở mức 45%, trong khi cơ hội thắng của chủ nhà chỉ chiếm 10%.

Dự đoán kết quả: Shakhtar Donetsk thắng hoặc Hòa.