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Nhận định Lech Poznan vs Sunderland: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể22/10/2026 18:44

Sunderland đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 9 và 6 điểm, còn Lech Poznan chưa có điểm nào. Hai đội gặp nhau lúc 23h45 ngày 22/10/2026 tại Stadion Miejski.

Sunderland đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Họ sẽ đến sân Stadion Miejski của Lech Poznan lúc 23h45 ngày 22/10/2026 với cơ hội củng cố vị trí trong nhóm đầu. Chủ nhà đứng thứ 36 và chưa có điểm nào, nên trận đấu này mang ý nghĩa rất lớn với họ.

Sunderland đứng ở nhóm đầu bảng xếp hạng

Với 6 điểm và vị trí thứ 9, Sunderland đang nằm trong nhóm bám đuổi sát những đội dẫn đầu. Khoảng cách giữa họ và Lech Poznan trên bảng xếp hạng là rất lớn: 27 bậc và 6 điểm.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội khách chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Sunderland thắng 2 trận và thua 3 trận. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, nhưng trước đó là chuỗi ba trận thua trong bốn trận, cho thấy đội bóng vẫn đang tìm sự đều đặn.

Lech Poznan: phong độ tốt nhưng vị trí đáng lo

Bảng xếp hạng không phản ánh hết hình ảnh của Lech Poznan. Họ đang đứng thứ 36 với 0 điểm, nhưng phong độ 5 trận gần nhất lại khá tích cực: thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận.

Trận gần nhất của đội chủ nhà cũng là một chiến thắng. Nếu giữ được tinh thần đó trên sân nhà, Lech Poznan hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ được xếp trên mình rất nhiều bậc.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội bước vào trận với hai hoàn cảnh trái ngược. Sunderland cần giữ vững vị trí trong nhóm đầu, còn Lech Poznan cần những điểm số đầu tiên để thoát khỏi vị trí hiện tại. Điều đó có thể khiến chủ nhà chơi với tâm thế quyết liệt trước khán giả nhà.

Trong khi đó, Sunderland sở hữu lợi thế về thứ hạng nhưng chuỗi kết quả thắng thua đan xen cho thấy họ chưa chắc chắn khi di chuyển. Khả năng giữ nhịp độ và hạn chế sai sót ở khâu phòng ngự sẽ là yếu tố quan trọng với đội khách.

Nhận định

Về vị trí, Sunderland được đánh giá nhỉnh hơn nhờ hạng 9 và 6 điểm. Về phong độ gần đây, Lech Poznan lại có chuỗi kết quả tốt hơn với 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất, so với 2 trận thắng của đối thủ.

Sự đối lập giữa thứ hạng và phong độ khiến trận đấu khó lường. Nhìn chung, Sunderland muốn giữ chỗ trong nhóm bám sát cuộc đua dự cúp châu lục, còn Lech Poznan muốn dùng lợi thế sân nhà để có điểm đầu tiên.

Lech Poznan
5 trận gần nhất
TBTHT
6
Trận
3-1-2
T-H-B
15
Ghi (TB 2.5)
10
Thủng lưới
Sunderland
5 trận gần nhất
BTBBT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
3
Ghi (TB 1.5)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus2200+66TT
2Bayer Leverkusen2200+66TT
3Benfica2200+56TT
8Lyon2200+26TT
9Sunderland2200+26TT
10Olympiakos Piraeus2200+26TT
24Levski Sofia2011-11HB
25Hapoel Beer Sheva2011-11BH
35Celje2002-50BB
36Lech Poznan2002-80BB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Lech Poznan
A. Douglas (Ankle Injury)
A. Gholizadeh (Knee Injury)
R. Gumny (Inactive)
W. Monka (Injury)
J. Moutinho (Inactive)
A. Sayyadmanesh (Groin Injury)
T. Yegbe (Inactive)
A. Douglas (Ankle Injury)
Sunderland
J. Angulo (Off the roster)
D. Ballard (Muscle Injury)
A. Browne (Off the roster)
M. Ellborg (Off the roster)
W. Isidor (Injury)
T. Meunier (Muscle Injury)
R. Mundle (Knee Injury)
J. Ta Bi (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Lech Poznan vs Sunderland: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu
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