Nhận định Leeds vs Nottingham Forest - Premier League Trận chung kết ngược tại Elland Road giữa Leeds và Nottingham Forest mang ý nghĩa sống còn trong cuộc đua trụ hạng khi cả hai đội đang có cùng 26 điểm.

Cuộc đối đầu giữa Leeds và Nottingham Forest tại vòng đấu này được ví như một trận "chung kết ngược" thực thụ. Với việc cả hai đội đang cùng sở hữu 26 điểm trên bảng xếp hạng, kết quả tại Elland Road sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện nhóm cuối bảng Premier League mùa này.

Thông tin chi tiết trận đấu

Cặp đấu: Leeds vs Nottingham Forest

Leeds vs Nottingham Forest Thời gian: 03:00 ngày 07/02/2026

03:00 ngày 07/02/2026 Sân vận động: Elland Road

Cục diện bảng xếp hạng hiện tại

Hiện tại, Leeds đang tạm xếp trên đối thủ nhờ hiệu số bàn thắng bại, dù cả hai đội đều đang ở rất gần khu vực nguy hiểm.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Leeds 16 26 Thắng 1, hòa 2, thua 2 Nottingham Forest 17 26 Thắng 2, hòa 2, thua 1

Phân tích phong độ và lối chơi

Leeds: Điểm tựa Elland Road

Đội chủ nhà Leeds bước vào trận đấu này với phong độ không thực sự ổn định khi chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, điểm tựa lớn nhất của họ chính là sân nhà Elland Road. Trong tổng số 6 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 5 trận diễn ra tại đây. Hiệu suất ghi bàn của Leeds đạt trung bình 1.3 bàn/trận, nhưng hàng thủ vẫn là nỗi lo lớn khi đã để lọt lưới tới 42 bàn sau 24 vòng đấu.

Nottingham Forest: Thử thách bản lĩnh sân khách

Bên phía đối diện, Nottingham Forest đang có dấu hiệu khởi sắc hơn về mặt phong độ với 2 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 vòng đấu vừa qua. Dẫu vậy, khả năng thi đấu xa nhà vẫn là dấu hỏi lớn khi họ đã phải nhận tới 6 thất bại trên sân khách mùa này. Lối chơi của Nottingham Forest có xu hướng thực dụng hơn với trung bình 1.0 bàn thắng mỗi trận và ưu tiên sự chắc chắn ở hàng phòng ngự.

Lịch sử đối đầu gần đây

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Nottingham Forest đang chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi Leeds có 2 lần ca khúc khải hoàn. Ở trận lượt đi hồi tháng 11 năm 2025, Nottingham Forest đã đánh bại Leeds với tỷ số 3-1 trên sân nhà. Tuy nhiên, trong lần gần nhất tiếp đón đối thủ tại Elland Road vào tháng 4 năm 2023, Leeds đã giành chiến thắng sát nút 2-1.

Tình hình lực lượng

Cả hai đội đều đang đối mặt với những tổn thất nghiêm trọng về nhân sự do chấn thương.

Danh sách vắng mặt của Leeds

A. Stach: Vắng mặt do chấn thương hông.

Vắng mặt do chấn thương hông. J. Bijol: Khả năng ra sân bỏ ngỏ do chấn thương gân kheo.

Khả năng ra sân bỏ ngỏ do chấn thương gân kheo. L. Nmecha: Khả năng ra sân bỏ ngỏ do chấn thương cơ.

Danh sách vắng mặt của Nottingham Forest

N. Williams: Vắng mặt do thẻ đỏ.

Vắng mặt do thẻ đỏ. John Victor, N. Savona, C. Wood: Đều vắng mặt do chấn thương đầu gối.

Đều vắng mặt do chấn thương đầu gối. C. Hudson-Odoi: Khả năng ra sân bỏ ngỏ do chấn thương vai.

Khả năng ra sân bỏ ngỏ do chấn thương vai. M. Sels: Đang gặp vấn đề về sức khỏe, chưa rõ khả năng thi đấu.

Nhận định và dự đoán chiến thuật

Với tính chất quan trọng của một trận cầu trụ hạng, nhiều khả năng cả hai đội sẽ nhập cuộc thận trọng. Nottingham Forest với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, đặc biệt là sự thiếu vắng của chân sút chủ lực Chris Wood và hậu vệ N. Williams, có thể sẽ chủ động chơi phòng ngự lùi sâu để tìm kiếm ít nhất 1 điểm.

Leeds với ưu thế sân nhà sẽ là đội chủ động gây sức ép. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ và không có quá nhiều bàn thắng. Tỷ lệ hòa hoặc khách thắng đang được đánh giá khá cao (khoảng 90% tổng hợp), trong khi cơ hội thắng tuyệt đối của chủ nhà Leeds chỉ rơi vào khoảng 10% do sự thiếu ổn định trong khâu dứt điểm.

Dự đoán: Một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho đội khách là kịch bản dễ xảy ra nhất tại Elland Road.