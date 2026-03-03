Nhận định Leeds vs Sunderland - Premier League: Cơ hội bứt phá tại Elland Road Leeds United tiếp đón Sunderland vào lúc 02h30 ngày 04/03/2026 trong bối cảnh đội khách gặp khủng hoảng lực lượng, mở ra cơ hội giành điểm quý giá cho chủ nhà.

Leeds United sẽ có cuộc tiếp đón Sunderland tại sân vận động Elland Road vào lúc 02h30 ngày 04/03/2026 trong khuôn khổ Premier League. Đây được xem là cơ hội vàng để đội chủ nhà tận dụng ưu thế sân bãi nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng trước một đối thủ đang sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng.

Bối cảnh và mục tiêu của hai đội

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Sunderland đang tạm xếp ở vị trí thứ 12 với 37 điểm sau 28 vòng đấu. Trong khi đó, Leeds United đứng thứ 15 với 31 điểm. Dù đang kém đối phương 6 điểm, nhưng Leeds đang nắm giữ lợi thế tâm lý lớn khi được thi đấu tại Elland Road – nơi họ đã giành được 6 trên tổng số 7 chiến thắng từ đầu mùa giải đến nay. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò đội chủ nhà tạo ra khoảng cách an toàn hơn với nhóm xuống hạng.

Phong độ và sức mạnh đội chủ nhà

Leeds United đang thể hiện hai bộ mặt trái ngược giữa sân nhà và sân khách. Thống kê cho thấy hàng công của Leeds duy trì hiệu suất trung bình 1,3 bàn mỗi trận, tuy nhiên hàng phòng ngự vẫn là nỗi lo khi để lọt lưới trung bình 1,7 bàn/trận. Trong 5 trận gần nhất, Leeds có thành tích thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Sự ổn định của các trụ cột tại Elland Road sẽ là chìa khóa để họ xuyên phá hàng thủ đối phương.

Khủng hoảng nhân sự bủa vây Sunderland

Sunderland hành quân tới Elland Road với hành trang là phong độ nghèo nàn khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất (thắng 1, hòa 1, thua 3). Đáng chú ý, khả năng thi đấu xa nhà của đội bóng này không thực sự ấn tượng khi họ chỉ mới giành được 2 chiến thắng sau 9 trận sân khách mùa này.

Khó khăn chồng chất khi Sunderland đối mặt với danh sách chấn thương kéo dài. Những cầu thủ chắc chắn vắng mặt bao gồm J. T. Bi, Brian Brobbey (chấn thương bẹn), Dennis Cirkin, Reinildo Mandava (chấn thương đầu gối), Nordi Mukiele và Romaine Mundle (chấn thương cơ). Việc mất đi hàng loạt trụ cột ở cả ba tuyến sẽ buộc ban huấn luyện đội khách phải sử dụng nhiều phương án dự phòng chưa có nhiều kinh nghiệm.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Thành tích đối đầu giữa hai đội trong 5 trận gần nhất đang ở trạng thái cân bằng: mỗi đội thắng 1 trận và có 3 trận khép lại với tỉ số hòa. Ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, hai đội cũng đã cầm chân nhau với tỉ số 1-1.

Thông tin lực lượng dự kiến

Leeds: Noah Okafor và Joe Rodon đang bỏ ngỏ khả năng ra sân do các vấn đề về thể lực và va chạm nhẹ.

Nhận định kết quả trận đấu

Dựa trên các phân tích về phong độ và đặc biệt là tình hình nhân sự, Leeds United đang nắm giữ ưu thế lớn để giành điểm. Các chuyên gia đánh giá khả năng thắng của Leeds là 45%, khả năng hòa là 45%, trong khi Sunderland chỉ có 10% cơ hội giành trọn 3 điểm do sự thiếu hụt quân số trầm trọng. Kịch bản về một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho đội chủ nhà là phương án khả thi nhất cho cuộc đối đầu này.

Cập nhật đội hình lúc 02:00 04/03/2026

Đội hình chính thức

Leeds

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Daniel Farke

Đội hình xuất phát:

26. Karl Darlow (G)

6. Joe Rodon (D)

5. Pascal Struijk (D)

24. James Justin (D)

2. Jayden Bogle (M)

44. Ilia Gruev (M)

4. Ethan Ampadu (M)

3. Gabriel Gudmundsson (M)

18. Anton Stach (F)

11. Brenden Aaronson (F)

9. Dominic Calvert-Lewin (F)

Dự bị:

1. Lucas Perri

23. Sebastiaan Bornauw

15. Jaka Bijol

8. Sean Longstaff

22. Ao Tanaka

7. Daniel James

29. Wilfried Gnonto

14. Lukas Nmecha

10. Joël Piroe

Sunderland

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Regis Le Bris

Đội hình xuất phát:

31. Melker Ellborg (G)

13. Luke O'Nien (D)

5. Daniel Ballard (D)

15. Omar Alderete (D)

6. Lutsharel Geertruida (M)

19. Habib Diarra (M)

27. Noah Sadiki (M)

32. Trai Hume (M)

10. Nilson Angulo (F)

28. Enzo Le Fée (F)

12. Eliezer Mayenda (F)

Dự bị: