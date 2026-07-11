Nhận định Leeds vs Tottenham: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Tottenham đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng. Hai đội gặp nhau lúc 19h30 ngày 07/11/2026 tại Elland Road.

Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận gặp Tottenham lúc 19h30 ngày 07/11/2026 tại Elland Road là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Hiện Leeds đứng hạng 12 với 11 điểm, còn Tottenham ở hạng 9 với 12 điểm. Hai đội chỉ cách nhau đúng 1 điểm.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Chênh lệch 1 điểm khiến kết quả trận này có sức nặng lớn với cả hai. Nếu Leeds giành chiến thắng, họ sẽ vượt qua Tottenham về điểm số. Ngược lại, Tottenham có thể nới rộng khoảng cách với đối thủ đang đứng ngay phía sau.

Vì thế, Elland Road nhiều khả năng chứng kiến một trận đấu giằng co, khi cả hai đều muốn bám chắc nhóm giữa bảng phía trên.

Phong độ: Leeds chững lại, Tottenham hưng phấn

Phong độ hiện tại lại nghiêng về phía đội khách. Leeds chưa thắng trận nào trong 5 trận gần nhất, với 3 trận hòa và 2 trận thua. Điều này cho thấy đội chủ nhà đủ khả năng cầm chân đối thủ nhưng chưa biết cách chuyển điểm hòa thành chiến thắng.

Trong khi đó, Tottenham thắng 3 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng đều nằm ở những trận mới nhất, cho thấy đội khách đang đi vào trận này với tinh thần tốt.

Thế đối đầu thiên về Tottenham

Lịch sử gặp gỡ gần đây cũng không có lợi cho Leeds. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà không thắng trận nào, hòa 1 và thua 4. Tottenham vì thế có lợi thế tâm lý rõ rệt khi đến Elland Road.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Leeds, bài toán lớn nhất là tìm lại chiến thắng sau chuỗi trận không thắng. Lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả sẽ là yếu tố họ cần tận dụng để phá vỡ thế bế tắc.

Với Tottenham, thử thách là duy trì mạch thắng trên sân khách trước một đối thủ đang rất cần điểm số. Đội khách có phong độ và thành tích đối đầu làm điểm tựa, nhưng một trận đấu chặt chẽ có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ.

Nhận định

Xét phong độ và thế đối đầu, Tottenham có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ, và Leeds có đủ động lực để làm khó đối thủ trên sân nhà. Kết quả trận này có thể làm thay đổi cục diện nhóm giữa bảng phía trên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Leeds · 0 thắng 1 hòa Tottenham · 4 thắng Tottenham 1 - 1 Leeds Hòa Leeds 1 - 2 Tottenham TOT Leeds 1 - 4 Tottenham TOT Tottenham 4 - 3 Leeds TOT Leeds 0 - 4 Tottenham TOT

Leeds 5 trận gần nhất B H H B H 9 Trận 2-5-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.0) 8 Thủng lưới Tottenham 5 trận gần nhất T T T H B 9 Trận 3-3-3 T-H-B 10 Ghi (TB 1.1) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 9 8 0 1 +9 24 T T T T B 2 Manchester City 9 7 0 2 +10 21 B B T T T 3 Brighton 9 6 1 2 +17 19 T B T T T … 8 Bournemouth 9 3 3 3 +1 12 T T T B B 9 Tottenham 9 3 3 3 0 12 T T T H B 10 Aston Villa 9 3 3 3 -3 12 H T T H T 11 Hull City 9 2 5 2 +1 11 H H B H B 12 Leeds 9 2 5 2 +1 11 B H H B H 13 Newcastle 9 3 2 4 -3 11 B T B B T …