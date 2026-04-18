Nhận định Leeds vs Wolves: Cơ hội bứt phá tại Elland Road - Premier League Leeds United đứng trước cơ hội giành trọn 3 điểm khi tiếp đón đội cuối bảng Wolves tại vòng 33 Premier League, trong bối cảnh đội khách chưa biết mùi chiến thắng trên sân khách mùa này.

Cuộc đối đầu giữa Leeds và Wolves diễn ra vào lúc 21h00 ngày 18/04/2026 tại sân vận động Elland Road. Trong khi đội chủ nhà Leeds đang nỗ lực tích lũy điểm số để củng cố vị trí ở nhóm giữa bảng xếp hạng, Wolves lại đang chìm sâu trong khủng hoảng với vị trí cuối bảng và đối mặt với nguy cơ xuống hạng rõ rệt.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Trên bảng xếp hạng Premier League, Leeds hiện đứng thứ 15 với 36 điểm sau 32 trận đấu. Phong độ của đội chủ nhà trong 5 trận gần nhất là 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Điểm tựa lớn nhất của thầy trò huấn luyện viên Leeds chính là sân nhà Elland Road, nơi họ đã giành được 6 trong tổng số 8 chiến thắng từ đầu mùa.

Ngược lại, Wolves đang trải qua một mùa giải tồi tệ khi xếp ở vị trí thứ 20 với chỉ 17 điểm. Mặc dù có dấu hiệu khởi sắc nhẹ trong 5 trận gần đây với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua, nhưng điểm yếu cố hữu của họ là khả năng thi đấu xa nhà. Tính đến thời điểm hiện tại, Wolves vẫn chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào trên sân khách, với 5 trận hòa và 11 trận thua sau 16 lần hành quân.

Lịch sử đối đầu vượt trội của đội chủ nhà

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía Leeds. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tại Premier League, Leeds đã giành chiến thắng tới 4 trận và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 9 năm 2025, Leeds cũng đã đánh bại Wolves ngay trên sân khách với tỷ số 3-1. Xu hướng ghi bàn trong các trận đấu này thường khá cao, mang lại sự tự tin lớn cho hàng công của đội chủ sân Elland Road.

Tình hình lực lượng: Cả hai đều tổn thất

Vấn đề chấn thương đang gây đau đầu cho cả hai chiến lược gia trước thềm trận đấu quan trọng này.

Danh sách vắng mặt của Leeds:

D. James: Vắng mặt do chấn thương cơ.

Vắng mặt do chấn thương cơ. J. Rodon: Vắng mặt do chấn thương mắt cá.

Vắng mặt do chấn thương mắt cá. A. Stach: Vắng mặt do chấn thương mắt cá.

Danh sách vắng mặt của Wolves:

L. Chiwome: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

Vắng mặt do chấn thương đầu gối. E. Gonzalez: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

Vắng mặt do chấn thương đầu gối. Y. Mosquera: Vắng mặt do đã nhận đủ thẻ vàng.

Vắng mặt do đã nhận đủ thẻ vàng. M. Doherty: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. S. Johnstone: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ sau va chạm nhẹ.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Leeds sở hữu hàng công đạt hiệu suất trung bình 1.2 bàn/trận, trong khi hàng thủ Wolves lại là một trong những hàng phòng ngự yếu nhất giải đấu với trung bình 1.8 bàn thua mỗi trận. Với lợi thế sân nhà và tâm lý thoải mái hơn, Leeds được dự báo sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu.

Dựa trên các phân tích chuyên sâu, tỷ lệ giành chiến thắng của Leeds được đánh giá ở mức 45%, trong khi khả năng chia điểm cũng là 45%. Wolves chỉ có vỏn vẹn 10% cơ hội tạo nên bất ngờ tại Elland Road. Nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ, và Leeds sẽ tận dụng tốt các sai lầm của đối phương để giữ lại ít nhất 1 điểm hoặc hướng tới một chiến thắng sít sao.

Dự đoán: Leeds thắng hoặc hòa.