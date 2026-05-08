Nhận định Lens vs Nantes - Ligue 1: Thử thách cho tham vọng ngôi vương Lens đứng trước cơ hội củng cố vị trí nhì bảng khi tiếp đón Nantes, đội bóng đang chật vật trong cuộc đua trụ hạng tại Ligue 1 vào rạng sáng ngày 09/05.

Vào lúc 01h45 ngày 09/05/2026, sân vận động Stade Bollaert-Delelis sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đội bóng ở hai đầu bảng xếp hạng: Lens và Nantes. Trong khi đội chủ nhà đang bay cao ở vị trí thứ 2 với mục tiêu bám đuổi ngôi đầu, đội khách Nantes lại đang đứng ở vị trí 17, đối mặt với nguy cơ xuống hạng trực tiếp.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Lens đang có một mùa giải bùng nổ khi giành được 64 điểm sau 31 trận đấu, duy trì vị thế vững chắc trong nhóm dẫn đầu. Ngược lại, Nantes đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng với vỏn vẹn 23 điểm sau 32 vòng đấu, chỉ hơn nhóm xuống hạng nhờ hiệu số.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Lens 2 64 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 Nantes 17 23 Thắng 1, Thua 2, Hòa 2

Phân tích phong độ và lịch sử đối đầu

Phong độ của Lens trên sân nhà là cực kỳ ấn tượng. Trong số 20 chiến thắng kể từ đầu mùa, có tới 13 trận thắng được thực hiện tại Stade Bollaert-Delelis. Hiệu suất ghi bàn của đội chủ nhà đạt trung bình 2.0 bàn/trận, một con số đủ để khiến bất kỳ hàng phòng ngự nào cũng phải e dè.

Về phía Nantes, phong độ sân khách của họ là một điểm yếu chí tử. Đội bóng này mới chỉ giành được 2 chiến thắng khi rời xa sân nhà mùa này và đã để thủng lưới trung bình 1.6 bàn mỗi trận. Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ Nantes khi họ đã thua 4 trong 5 lần chạm trán gần nhất với Lens.

06/12/2025: Nantes 1 - 2 Lens

23/02/2025: Nantes 3 - 1 Lens

10/11/2024: Lens 3 - 2 Nantes

04/02/2024: Nantes 0 - 1 Lens

29/10/2023: Lens 4 - 0 Nantes

Tình hình lực lượng: Bài toán khó cho chủ nhà

Đáng chú ý, cả hai đội đều bước vào trận đấu này với danh sách vắng mặt kéo dài. Lens chịu tổn thất nặng nề khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột như A. Saint-Maximin, F. Thauvin do chấn thương và A. Thomasson do án treo giò. Tuy nhiên, với chiều sâu đội hình hiện tại, HLV của Lens vẫn được kỳ vọng sẽ tìm ra giải pháp thay thế xứng đáng.

Danh sách vắng mặt của Lens: S. Abdulhamid (thẻ đỏ), J. Gradit (chấn thương đùi), R. Gurtner (chấn thương cơ), A. Saint-Maximin (chấn thương), M. Sangare (thẻ vàng), F. Thauvin (chấn thương), A. Thomasson (thẻ vàng).

Danh sách vắng mặt của Nantes: K. Amian, F. Centonze, D. Machado (chấn thương) và T. Tati (chấn thương đùi).

Nhận định và dự đoán kết quả

Dựa trên các chỉ số thống kê, Lens được đánh giá cao hơn hẳn với tỷ lệ giành chiến thắng khoảng 45%. Mặc dù đang thiếu vắng nhiều trụ cột, sức mạnh từ lối chơi tập thể và lợi thế sân nhà vẫn là điểm tựa lớn cho Lens. Đối với Nantes, mục tiêu khả dĩ nhất của họ có lẽ là nỗ lực tìm kiếm 1 điểm để nuôi hy vọng trụ hạng, dù tỷ lệ này chỉ rơi vào khoảng 10%.

Trận đấu được dự báo sẽ có kịch bản Lens kiểm soát thế trận và liên tục dồn ép đối thủ. Dự đoán đội chủ nhà sẽ ghi không quá 3 bàn, trong khi Nantes khó có thể ghi quá 1 bàn thắng vào lưới hàng thủ chắc chắn của Lens.