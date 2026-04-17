Nhận định Lens vs Toulouse - Ligue 1: Sức mạnh tại Stade Bollaert-Delelis Lens tiếp đón Toulouse tại vòng đấu tới với mục tiêu bảo vệ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ligue 1 và duy trì thành tích ấn tượng tại pháo đài Stade Bollaert-Delelis.

Trận đối đầu giữa Lens và Toulouse diễn ra vào lúc 01h45 ngày 18/4/2026 tại sân vận động Stade Bollaert-Delelis. Đây là cuộc chạm trán giữa một đội bóng đang đua tranh ngôi vô địch và một đối thủ đang nỗ lực cải thiện vị trí ở giữa bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và tham vọng của hai đội

Hiện tại, Lens đang đứng ở vị trí thứ 2 với 59 điểm sau 28 trận đấu. Họ đang là một trong những ứng cử viên nặng ký cho suất tham dự Champions League mùa sau. Trong khi đó, Toulouse đứng thứ 10 với 37 điểm sau 29 vòng đấu, tạm thời an toàn ở nhóm giữa bảng nhưng thiếu sự đột phá để vươn lên nhóm dự cúp châu Âu.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Lens 2 59 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2 Toulouse 10 37 Thắng 2, Thua 3

Phân tích phong độ và thống kê chuyên môn

Chủ nhà Lens: Pháo đài Bollaert-Delelis

Lens đang sở hữu phong độ sân nhà cực kỳ ấn tượng. Trong tổng số 19 chiến thắng kể từ đầu mùa, có tới 12 trận thắng diễn ra trên sân nhà Stade Bollaert-Delelis. Họ chỉ để thua 2 trận tại đây, biến sân đấu này thành một trong những điểm đến khó khăn nhất Ligue 1.

Hàng công của đội bóng áo vàng đỏ đạt hiệu suất 1.9 bàn/trận, trong khi hàng thủ thi đấu kỷ luật khi chỉ để lọt lưới trung bình 1 bàn/trận. Sự cân bằng giữa công và thủ là chìa khóa giúp Lens duy trì vị thế ở nhóm dẫn đầu.

Đội khách Toulouse: Sự thiếu ổn định

Toulouse đang trải qua một mùa giải với nhiều biến động. Thống kê cho thấy họ đã thua 12 trận sau 29 vòng đấu. Trên sân khách, Toulouse mới chỉ có được 5 chiến thắng. Điểm yếu lớn nhất của đội khách nằm ở hàng phòng ngự khi đã để thủng lưới 39 bàn, tương đương với số bàn thắng ghi được (hiệu số 0).

Lịch sử đối đầu và lực lượng thiếu hụt

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Lens đang chiếm ưu thế vượt trội với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Ở trận đấu lượt đi diễn ra vào tháng 1/2026, Lens đã đánh bại Toulouse ngay trên sân đối phương với tỷ số 3-0.

Tình hình lực lượng

Vấn đề nhân sự đang khiến cả hai huấn luyện viên đau đầu:

Lens: Thiếu vắng K. Antonio (chấn thương chân), J. Gradit (chấn thương đùi) và R. Gurtner (chấn thương cơ). Khả năng ra sân của R. Aguilar và S. Baidoo vẫn còn bỏ ngỏ.

Toulouse: Tổn thất nặng nề khi A. Francis bị gãy chân, F. Magri gặp vấn đề ở đầu gối và R. Messali chấn thương cổ chân. Đặc biệt, trung vệ M. McKenzie sẽ vắng mặt vì án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ.

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Với ưu thế sân nhà và dàn nhân sự có chiều sâu hơn, Lens được dự báo sẽ chủ động kiểm soát trận đấu ngay từ đầu. Hệ thống phòng ngự của Toulouse vốn đã thiếu ổn định, nay lại mất thêm chốt chặn McKenzie, sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn từ hàng công đội chủ nhà.

Các chuyên gia đánh giá cơ hội chiến thắng của Lens là 45%, trong khi khả năng chia điểm cũng ở mức 45%. Với tình hình hiện tại, một chiến thắng tối thiểu hoặc một kết quả hòa có lợi cho Lens là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Dự đoán: Lens giành điểm (Thắng hoặc Hòa).