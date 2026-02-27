Nhận định Levante vs Alaves - Vòng 26 La Liga: Nỗ lực thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ Levante đối mặt với thử thách lớn khi tiếp đón Alaves trong trận cầu mang tính chất sống còn tại vòng 26 La Liga, khi đội chủ nhà đang chìm sâu ở vị trí thứ 19.

Trận đấu giữa Levante và Alaves tại vòng 26 La Liga diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát điểm cho những mục tiêu khác nhau ở nửa dưới bảng xếp hạng. Trong khi Levante đang tuyệt vọng tìm đường thoát khỏi nhóm xuống hạng, Alaves lại muốn củng cố vị thế ở khu vực giữa bảng để sớm đảm bảo tấm vé ở lại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha.

03h00 ngày 28/02 - Vòng 26 La Liga

Cuộc đối đầu này được dự báo sẽ vô cùng căng thẳng khi lịch sử đối đầu gần đây cho thấy sự cân bằng đáng kể giữa hai đội. Với lợi thế sân nhà Estadio Ciudad de Valencia, Levante buộc phải dâng cao tấn công, nhưng phong độ hiện tại đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn cho khả năng giành điểm của họ.

Vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Alaves 14 27 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 Levante 19 18 Thua 4, Hòa 1

Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu

Levante (Chủ nhà): Đội chủ nhà đang lún sâu vào khủng hoảng với 4 trận thua liên tiếp trước khi có được một trận hòa gần đây. Sau 25 trận đã đấu, Levante chỉ giành được vỏn vẹn 4 chiến thắng, trong đó chỉ có 1 trận thắng duy nhất trên sân nhà. Hiệu suất ghi bàn thấp (1.0 bàn/trận) cùng hàng thủ lỏng lẻo (thủng lưới trung bình 1.8 bàn/trận) là nguyên nhân chính khiến họ dậm chân ở vị trí áp chót.

Alaves (Khách): Đội khách sở hữu phong độ ổn định hơn đáng kể. Dù thành tích sân khách không quá ấn tượng với 8 trận thua từ đầu mùa, Alaves vẫn cho thấy sự lỳ lợm với hệ thống phòng ngự chắc chắn hơn đối thủ, chỉ để lọt lưới trung bình 1.3 bàn mỗi trận. Họ bước vào trận đấu này với tâm thế tự tin sau khi giành được 2 chiến thắng trong 5 vòng đấu vừa qua.

Lịch sử đối đầu và tình hình nhân sự

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, cán cân đang nghiêng nhẹ về phía Alaves với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Đáng chú ý, ở trận lượt đi vào tháng 8/2025, Alaves đã giành chiến thắng 2-1 trước Levante.

Danh sách vắng mặt

Cả hai đội đều đối mặt với những tổn thất về nhân sự, đặc biệt là ở hàng phòng ngự và tuyến giữa:

Levante: Thiếu vắng K. Arriaga do án treo giò (thẻ đỏ). Danh sách chấn thương kéo dài với R. Brugue, U. Elgezabal và P. Martinez đều vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Thiếu vắng K. Arriaga do án treo giò (thẻ đỏ). Danh sách chấn thương kéo dài với R. Brugue, U. Elgezabal và P. Martinez đều vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Alaves: V. Koski vắng mặt do chấn thương đầu gối, trong khi M. Diaz không được đăng ký thi đấu theo quyết định của ban huấn luyện.

Nhận định chuyên gia và dự đoán

Dựa trên các chỉ số thống kê, Alaves được đánh giá có khả năng giành điểm cao hơn. Tỷ lệ dự đoán cho thấy khả năng thắng của đội khách và một kết quả hòa đều ở mức 45%, trong khi cơ hội giành trọn 3 điểm của chủ nhà Levante chỉ vỏn vẹn 10%.

Với hàng thủ đang gặp nhiều vấn đề và danh sách chấn thương dày đặc, Levante khó lòng tạo nên bất ngờ trước một Alaves thực dụng. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho đội khách là kịch bản khả thi nhất tại Estadio Ciudad de Valencia vào rạng sáng ngày 28/02.