Nhận định Levante vs Athletic Club: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Levante đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Athletic Club lúc 02:30 ngày 17/09/2026, trong bối cảnh hai đội chỉ cách nhau vỏn vẹn 2 điểm số.

Levante đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và cuộc so tài với Athletic Club vào lúc 02:30 ngày 17/09/2026 trên sân vận động Estadio Ciudad de Valencia hứa hẹn mang đến những toan tính chiến thuật quan trọng. Việc khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ là 2 điểm biến màn đối đầu này thành cơ hội để đôi bên định hình lại vị trí của mình.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, Athletic Club đang nắm giữ vị trí thứ 9 với 7 điểm. Trong khi đó, Levante bám đuổi ở vị trí thứ 14 cùng 5 điểm tích lũy được. Cách biệt giữa hai câu lạc bộ chỉ tương đương một trận hòa, đồng nghĩa cục diện có thể thay đổi đáng kể chỉ sau 90 phút tranh tài.

Được thi đấu trên sân nhà Estadio Ciudad de Valencia là điểm tựa để Levante hướng tới việc san lấp khoảng cách điểm số với chính đối thủ. Ngược lại, Athletic Club cũng cần điểm để duy trì vị thế ở nửa trên bảng xếp hạng.

Bức tranh phong độ gần đây của hai đội

Phong độ của Levante trong giai đoạn vừa qua chưa thực sự có được sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà giành được 1 trận thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận. Đáng chú ý, kết quả gần đây nhất của họ là một trận thất bại, sau chuỗi trận đan xen giữa hòa và thắng.

Bên kia chiến tuyến, Athletic Club cũng cho thấy phong độ thiếu ổn định tương tự. Thống kê 5 trận gần nhất của đội khách ghi nhận 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Hai vòng đấu gần nhất, Athletic Club đều phải nhận thất bại, khiến đà thăng tiến của họ bị chững lại đáng kể.

Cán cân đối đầu nghiêng về Athletic Club

Dù phong độ thời gian gần đây của hai câu lạc bộ khá tương đồng, lịch sử chạm trán lại phản ánh bức tranh hoàn toàn vượt trội dành cho đội khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai bên, Athletic Club đã giành tới 4 chiến thắng và hòa 1 trận. Levante chưa thể có được bất kỳ chiến thắng nào trước đại diện xứ Basque trong chuỗi trận này.

Ưu thế đối đầu áp đảo giúp Athletic Club nắm giữ lợi thế tâm lý nhất định trước chuyến làm khách tới Estadio Ciudad de Valencia, bất chấp việc họ vừa trải qua hai trận không có điểm.

Cục diện giằng co tại Estadio Ciudad de Valencia

Với tính chất quan trọng của cuộc đua thứ hạng và sự chênh lệch sít sao về điểm số, sự thực dụng có thể sẽ được ban huấn luyện hai đội đề cao. Levante nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ khi có lợi thế sân bãi, đồng thời tìm cách phá vỡ cái dớp không thắng trước đối thủ.

Về phía Athletic Club, nhiệm vụ ngắt mạch thua đòi hỏi đội khách phải thiết lập một khối đội hình chặt chẽ và tận dụng tối đa những đòn phản công. Đây hứa hẹn là màn so tài căng thẳng về mặt chiến thuật, nơi sai số nhỏ nhất cũng có thể định đoạt cục diện.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Levante · 0 thắng 1 hòa Athletic Club · 4 thắng Athletic Club 4 - 2 Levante AC Levante 0 - 2 Athletic Club AC Athletic Club 3 - 1 Levante AC Levante 0 - 0 Athletic Club Hòa Levante 1 - 2 Athletic Club AC

Levante 5 trận gần nhất B H T H B 5 Trận 1-2-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 9 Thủng lưới Athletic Club 5 trận gần nhất H T T B B 5 Trận 2-1-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 5 5 0 0 +17 15 T T T T T 2 Real Madrid 6 5 0 1 +11 15 T T B T T 3 Real Betis 5 4 0 1 +1 12 T T B T T … 8 Espanyol 6 2 1 3 +2 7 B T H B B 9 Athletic Club 5 2 1 2 +1 7 H T T B B 10 Racing Santander 5 2 1 2 0 7 T B T B H … 13 Real Sociedad 6 2 1 3 -5 7 B T H T B 14 Levante 5 1 2 2 -2 5 B H T H B 15 Getafe 5 1 2 2 -3 5 H H B T B …

Tình hình lực lượng Levante ✚ K. Etta Eyong (Injury) ✚ A. Primo (Shoulder Injury) ✚ H. Sotelo (Knee Injury) ✚ K. Etta Eyong (Injury) ✚ A. Primo (Shoulder Injury) ✚ H. Sotelo (Knee Injury) Athletic Club ✚ U. Egiluz (Knee Injury) ✚ D. Vivian (Hamstring Injury) ✚ P. Canales (Muscle Injury) ✚ G. Guruzeta (Hamstring Injury) ✚ U. Egiluz (Knee Injury) ✚ D. Vivian (Hamstring Injury) ✚ P. Canales (Muscle Injury) ✚ G. Guruzeta (Hamstring Injury)