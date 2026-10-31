Nhận định Levante vs Atletico Madrid: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Atletico Madrid còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 25 điểm. Trận đấu với Levante diễn ra 20h00 ngày 31/10 tại Estadio Ciudad de Valencia.

Atletico Madrid đang nắm trong tay cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng khi làm khách của Levante lúc 20h00 ngày 31/10/2026 trên sân Estadio Ciudad de Valencia. Với 25 điểm và vị trí thứ 2, đội khách đến trận này trong trạng thái hưng phấn. Một chiến thắng sẽ giúp họ giữ vững nhịp đuổi theo nhóm dẫn đầu.

Atletico Madrid mang phong độ cao đến Estadio Ciudad de Valencia

Trong 5 trận gần nhất, Atletico Madrid thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, trước đó là một trận hòa, rồi đến chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Chuỗi kết quả này phản ánh một tập thể vận hành ổn định và biết cách giành điểm số trong những thời điểm quan trọng. Đối với đội bóng đang cần bám sát ngôi đầu, sự bền bỉ ấy có giá trị không kém bất kỳ màn trình diễn đẹp mắt nào.

Levante chưa tìm được sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Levante thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, đội chủ nhà vừa thua ở trận đấu mới nhất, sau khi trước đó có 1 trận thắng và 2 trận hòa liên tiếp.

Hiện Levante đứng thứ 15 với 10 điểm, kém Atletico Madrid 15 điểm. Khoảng cách lớn này cho thấy hai đội đang ở hai nấc thang khác nhau, dù yếu tố sân nhà luôn có thể tạo thêm động lực cho đội bóng chủ nhà.

Thế đối đầu: Atletico Madrid nhỉnh hơn

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Atletico Madrid thắng 2 trận, Levante thắng 1 trận và 2 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Như vậy, thế đối đầu nghiêng nhẹ về đội khách, nhưng việc có tới 2 trận hòa cho thấy Levante từng gây khó khăn cho đối thủ này.

Lịch sử gần đây vì thế là lời nhắc rằng Atletico Madrid không thể chủ quan, bất kể khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang lên, Atletico Madrid nhiều khả năng sẽ cố gắng kiểm soát nhịp độ trận đấu và tận dụng sự tự tin từ chuỗi trận không thua. Điều họ cần là giữ sự tập trung ngay từ những phút đầu, tránh để đối thủ có cơ hội khơi dậy tinh thần trên sân nhà.

Về phía Levante, bài toán là làm sao hồi phục sau trận thua gần nhất. Việc giữ kỷ luật phòng ngự và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi sẽ là chìa khóa để họ cản bước đối thủ có thứ hạng cao hơn rất nhiều.

Nhận định

Xét tổng thể về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Atletico Madrid là đội được đánh giá nhỉnh hơn. Chuỗi 4 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất cùng khoảng cách 15 điểm so với chủ nhà giúp họ có lợi thế rõ rệt về mặt tâm lý.

Tuy nhiên, Levante từng giành kết quả tốt trước Atletico Madrid trong các lần chạm trán gần đây, nên đội khách vẫn cần sự nghiêm túc cao độ nếu muốn giữ cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Levante · 1 thắng 2 hòa Atletico Madrid · 2 thắng Levante 0 - 0 Atletico Madrid Hòa Atletico Madrid 3 - 1 Levante AM Levante 0 - 2 Atletico Madrid AM Atletico Madrid 0 - 1 Levante LEV Levante 2 - 2 Atletico Madrid Hòa

Levante 5 trận gần nhất B T H H B 10 Trận 2-4-4 T-H-B 16 Ghi (TB 1.6) 19 Thủng lưới Atletico Madrid 5 trận gần nhất T H T T T 10 Trận 8-1-1 T-H-B 20 Ghi (TB 2.0) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 10 9 0 1 +29 27 B T T T T 2 Atletico Madrid 10 8 1 1 +12 25 T T T T T 3 Real Madrid 10 8 0 2 +15 24 T T T B T … 14 Racing Santander 10 3 2 5 -11 11 T B H B B 15 Levante 10 2 4 4 -3 10 B T H H B 16 Elche 10 2 4 4 -3 10 T H H T B …

Tình hình lực lượng Levante ✚ E. Bardeli (Muscle Injury) ✚ E. Bardeli (Muscle Injury) Atletico Madrid ✚ J. Cardoso (Thigh Injury) ✚ Koke (Muscle Injury) ✚ J. Cardoso (Thigh Injury) ✚ Koke (Muscle Injury)