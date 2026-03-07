Nhận định Levante vs Girona - Quyết đấu tại Estadio Ciudad de Valencia Levante đang chìm sâu trong khủng hoảng sẽ tiếp đón Girona tại vòng 27 La Liga. Trong bối cảnh cả hai đội đều chịu tổn thất nặng nề về lực lượng, một kết quả hòa được xem là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Vào lúc 22h15 ngày 07/03/2026, sân vận động Estadio Ciudad de Valencia sẽ là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Levante và Girona trong khuôn khổ La Liga. Đây là trận đấu mang tính chất sống còn đối với đội chủ nhà Levante trong nỗ lực thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, trong khi Girona cũng đang khát điểm để củng cố vị trí ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện tại, cục diện của hai đội đang có sự phân hóa khá rõ rệt. Levante đang đứng ở vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 21 điểm sau 26 vòng đấu. Đội chủ nhà đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng thực hữu khi phong độ gần đây vô cùng bết bát. Ngược lại, Girona tạm an toàn ở vị trí thứ 14 với 30 điểm, nhưng khoảng cách này chưa đủ để họ có thể chủ quan trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Girona 14 30 Thua 2, Hòa 2, Thắng 1 Levante 19 21 Thua 4, Thắng 1

Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu

Levante: Điểm tựa sân nhà có đủ giúp vượt khó?

Đội chủ sân Estadio Ciudad de Valencia đang trải qua một mùa giải ác mộng. Trong 26 trận đã đấu, họ chỉ giành được 5 chiến thắng nhưng đã để thua tới 15 trận. Hiệu suất ghi bàn của Levante hiện ở mức 1.1 bàn/trận, trong khi hàng thủ lại để lọt lưới trung bình 1.7 bàn/trận. Đáng chú ý, phong độ 5 trận gần nhất của họ chỉ có duy nhất 1 trận thắng, còn lại là 4 trận thua liên tiếp. Điều này cho thấy sự thiếu tự tin trầm trọng trong lối chơi của đội quân áo đỏ xanh.

Girona: Sự ổn định mong manh

Phía bên kia chiến tuyến, Girona sở hữu thành tích nhỉnh hơn đôi chút với 7 chiến thắng và 9 trận hòa sau 26 vòng. Dù hàng công của họ không quá sắc sảo (ghi trung bình 1.0 bàn/trận), nhưng hàng thủ của Girona có phần chắc chắn hơn so với đối thủ khi để thủng lưới 1.6 bàn/trận. Tuy nhiên, khả năng thi đấu xa nhà của Girona vẫn là một dấu hỏi lớn khi họ chỉ mới có 3 chiến thắng trên sân khách kể từ đầu mùa.

Lịch sử đối đầu và những con số biết nói

Nhìn vào lịch sử đối đầu, Levante đang có ưu thế tâm lý khá lớn. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Levante giành chiến thắng 2 trận, hòa 2 trận và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Girona. Đặc biệt, ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 9/2025, Levante đã gây bất ngờ khi đè bẹp Girona với tỷ số 4-0 ngay trên sân khách. Điều này cho thấy phong cách chơi của Levante thường gây ra nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của đối phương.

Khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng

Cả hai huấn luyện viên đều đang đau đầu với bài toán nhân sự khi danh sách chấn thương kéo dài. Đây sẽ là yếu tố then chốt quyết định cục diện trận đấu:

Levante: Thiếu vắng 5 trụ cột bao gồm C. Alvarez, R. Brugue, U. Elgezabal và P. Martinez (đều gặp chấn thương đầu gối), cùng U. Raghouber (chấn thương cơ).

Thiếu vắng 5 trụ cột bao gồm C. Alvarez, R. Brugue, U. Elgezabal và P. Martinez (đều gặp chấn thương đầu gối), cùng U. Raghouber (chấn thương cơ). Girona: Tổn thất nặng nề hơn với 8 cầu thủ vắng mặt. Đáng chú ý nhất là M. ter Stegen gặp chấn thương gân kheo, D. van de Beek chấn thương gân Achilles, cùng hàng loạt ca chấn thương đầu gối của B. Gil, Juan Carlos và Portu. Ngoài ra, tiền đạo chủ lực C. Stuani cũng không thể góp mặt do chấn thương cơ.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Với việc cả hai đội đều mất đi những quân bài quan trọng nhất trong đội hình, trận đấu dự kiến sẽ diễn ra với tốc độ vừa phải và sự thận trọng được đặt lên hàng đầu. Levante sẽ cố gắng tận dụng lợi thế sân nhà để dồn ép, nhưng sự lỏng lẻo của hàng thủ có thể khiến họ phải trả giá trước những đợt phản công của Girona.

Các chuyên gia dự báo một trận đấu chặt chẽ. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa được đánh giá cao (45%), bằng với tỷ lệ thắng của đội khách Girona. Với việc thiếu vắng các chân sút chủ lực như Stuani, khả năng bùng nổ bàn thắng là rất thấp.

Dự đoán kết quả: Hòa hoặc Girona thắng.